Remis gegen Tottenham Leverkusen hat das Gewinnen verlernt

Drei Spiele, drei Unentschieden: Bayer Leverkusen wartet weiter auf den ersten Sieg in der Champions League. Gegen Tottenham Hotspur reichte es am Ende nur zu einem 0:0. Der Bundesligist steigerte sich nach einer schwachen ersten Hälfte und hatte am Ende ein klares Chancenplus - für die Belohnung reichte es jedoch nicht. Mit nun drei Punkten auf dem Konto hat Leverkusen die Chance auf das Weiterkommen aber gewahrt. Gruppen-Spitzenreiter Monaco steht bei aktuell fünf Punkten.

Für Bayer galt nach dem 1:1 beim AS Monaco und dem 2:2 zum Champions-League-Auftakt gegen ZSKA Moskau das Motto "Verlieren verboten". Für den ersten Erfolg der Spielrunde sollte unter anderem Stefan Kießling sorgen, der gegen die Engländer sein Startelf-Debüt in der laufenden Saison feierte. Julian Brandt und Kevin Volland saßen auf der Bank. Bei Tottenham, das mit zuvor drei Punkten nur etwas besser in die Königsklasse gekommen war, spielte der ehemalige Leverkusener Heung-Min Son von Beginn an.

Der Südkoreaner war dann auch am ersten Aufreger der Partie beteiligt. Nach einem zu kurzen Abschlag von Bernd Leno schaltete Tottenham im Mittelfeld schnell um und kam über Son zu einem Treffer, Schiedsrichter Cüneyt Cakir entschied jedoch auf Abseits. Danach fehlten lange die Höhepunkte in einer ausgeglichenen Partie. Bayer fing zunächst offensiv an, im Verlauf hatte der Gegner aus der Premier League aber die besseren Aktionen.

Die erste richtig gute Torchance war schließlich die Folge. Dele Alli verpasste das 1:0 per Kopf nach Flanke von rechts nur knapp (27. Minute). Der 19 Jahre alte Benjamin Henrichs patzte zuvor im Laufduell. Aber nicht nur er hatte Probleme: Bei einer Flanke ließ Bayers Innenverteidigung Vincent Janssen ungedeckt, dessen Kopfball prallte an die Latte (39.). Im Nachsetzen vergab Erik Lamela eine weitere Chance. Leverkusen war mit dem 0:0 zur Pause gut bedient, auch wenn der Bundesligist mit Chicharitos Fernschuss kurz vor dem Halbzeitpfiff immerhin eine ordentliche Szene zustande brachte (44.).

In die zweite Hälfte startete Bayer besser und beinahe direkt mit dem 1:0. Nach einem Angriff über rechts kam Chicharito zum Abschluss, sein Versuch wurde wenige Zentimeter vor der Linie von Torwart Hugo Lloris geklärt (48.). Für die Elf von Trainer Roger Schmidt war es der Startschuss zu weiteren Gelegenheiten: Ob Charles Aránguiz mit einem tückischen Freistoß (57.), Chicharito per Direktabnahme vom Fünfer (58.) oder Admir Mehmedi mit einem verdeckten Distanzschuss (62.) - Leverkusen war der Führung jetzt näher.

Tottenham wirkte beeindruckt und stellte sein zuvor noch flottes Offensivspiel über weite Strecken des zweiten Durchgangs ein. Am Ende zogen die Engländer das Tempo zwar noch einmal an, doch es blieb beim torlosen Remis.

Bayer Leverkusen - Tottenham Hotspur 0:0

Leverkusen: Leno - Lars Bender (74. Jedvaj), Tah, Toprak, Henrichs - Aranguiz, Kampl - Mehmedi, Calhanoglu (46. Baumgartlinger) - Kießling, Hernandez (85. Brandt)

Tottenham: Lloris - Trippier, Dier, Vertonghen, Rose - Alli, Wanyama - Lamela (71. Sissoko), Eriksen, Son (90. Onomah) - Janssen (64. Dembele)



Gelbe Karten: Calhanoglu, Lars Bender - Lamela

Zuschauer: 28.887

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)