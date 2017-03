Fußball-Bundesliga Korkut wird neuer Trainer in Leverkusen - bis zum Sommer

Tayfun Korkut soll Interimstrainer beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen werden. Der Klub bestätigte entsprechende Berichte des "Kicker" und der "Bild"-Zeitung. Bayer hatte am Sonntag die Trennung von Chefcoach Roger Schmidt bekanntgegeben.

Korkut, 42, soll den Berichten zufolge bis zum Saisonende den Werksklub übernehmen. Dann soll ein neuer Trainer präsentiert werden. Als mögliche Kandidaten gelten Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim), Martin Schmidt (Mainz 05) und Lucien Favre (OGC Nizza).

Am Sonntag hatte Bayer die Freistellung Schmidts verkündet, der mit seinem Team zuletzt drei Pflichtspielpleiten mit zwölf Gegentoren hatte hinnehmen müssen, darunter das 2:6 bei Borussia Dortmund am vergangenen Samstag. Schmidt war seit Sommer 2014 Trainer in Leverkusen. Der Klub droht als Tabellenneunter, die angepeilte Qualifikation für den Europacup zu verpassen.

Für Korkut ist es nach Stationen bei Hannover 96 (Januar 2014 bis April 2015) und beim 1. FC Kaiserslautern (Juni 2016 bis Dezember 2016) der dritte Job als Chefcoach im Profibereich. Beim FCK hatte er seinen Vertrag auf eigenen Wunsch aufgelöst. Damals stand der FCK nach 17 Spieltagen auf dem 13. Platz in der Zweiten Liga.