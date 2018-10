Bayer Leverkusen - AEK Larnaka 4:2 (1:1)

Durch das 4:2 (1:1) gegen AEK Larnaka hat Bayer Leverkusen einen großen Schritt auf dem Weg in die Runde der letzten 32 in der Europa League unternommen. Das Führungstor für die Zyprioten erzielte in der 25. Minute Ivan Trickovski aus abseitsverdächtiger Position. In der 44. Minute konnte Kai Havertz ausgleichen. Für den 19-Jährigen war es bereits der dritte Treffer im zweiten Einsatz in der Europa League. Die Führung für Bayer erzielte in der 49. Minute der frisch eingewechselte Lucas Alario, der auch für das vorentscheidende 3:1 (88. Minute) sorgte. In der Nachspielzeit trafen noch Dimitris Raspas für Larnaka und Julian Brandt für Bayer.

Der Gast aus Zypern begann offensiv und sorgte immer wieder für Unordnung in der neuformierten Leverkusener Abwehr. Trainer Heiko Herrlich gönnte unter anderem Jonathan Tah nach der 2:4-Niederlage in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund eine Pause. Für ihn rückte Aleksandar Dragovic in die Startelf. Dieser war es auch, der beim Führungstreffer der Gäste nicht gut aussah.

Nach einer hohen Flanke in den Bayer-Strafraum gelangte der folgende Kopfball zu Trickovski, der schneller als Dragovic reagierte und den Ball aus sechs Metern ins rechte Eck platzierte. Dem Ausgleich für Leverkusen ging ein schnell ausgespielter Angriff über die linke Seite voraus. Karim Bellarabi spielte den Ball flach in die Mitte, wo Havertz überlegt ins lange Eck abschloss.

Kurz nach dem Wechsel drehte der erst zur zweiten Hälfte aufs Feld gekommene Alario die Partie. Auch bei diesem Treffer reklamierten die Gäste eine Abseitsposition. Schiedsrichter Yevhen Aranovskiy pfiff nicht - Glück für Bayer. Kurz vor dem Ende erhöhte erneut Alario nach einem starken Konter auf 3:1 (88. Minute). Das Finale? Nicht ganz. Erst konnte Raspas den Gast noch einmal auf 2:3 heranbringen (90.+1), dann traf Brandt im Gegenzug zum Endstand von 4:2 (90.+2).

Am 25. Oktober reist Leverkusen zum Gruppenzweiten FC Zürich. Die Schweizer haben nach einem 1:0 gegen Ludogorez Rasgrad ebenfalls sechs Punkte auf ihrem Konto.

Rosenborg Trondheim - RB Leipzig 1:3 (0:1)

RB Leipzig hat nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Red Bull Salzburg sein erstes Spiel in dieser Europa-League-Saison gewinnen können. 3:1 (1:0) siegte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick beim aktuellen norwegischen Meister Rosenborg Trondheim. Die Norweger, die in der heimischen Eliteserien sechs Spieltage vor Saisonende vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten haben, konnten Leipzig zu keinem Zeitpunkt gefährlich werden.

AFP Marcel Halstenberg, Ibrahima Konaté und Jeffrey Bruma (v.l.n.r.)

Es dauerte nur zwölf Minuten bis zum ersten Leipziger Treffer. Nach einem langen Ball von Diego Demme auf Jean-Kévin Augustin ließ der französische Stürmer erst Rosenborg-Verteidiger Tore Reginiussen aussteigen und zirkelte den Ball dann ins linke Eck. Der norwegische Schlussmann André Hansen war chancenlos.

Leipzig drückte nach dem Führungstreffer weiter und wirkte für die Norweger mindestens eine Nummer zu groß - schaffte es aber nicht, den zweiten Treffer nachzulegen. Zwölfmal schossen die Leipziger alleine in der ersten Hälfte in Richtung des Trondheimer Tores. Die größte Chance nach dem Führungstreffer vergab Jeffrey Bruma in der 19. Spielminute, dessen Schuss der hervorragend reagierenden Hansen aber parierte.

Trondheim kam in der zweiten Hälfte leicht verbessert aus der Kabine, musste nur acht Minuten nach Wiederanpfiff aber den zweiten Leipziger Treffer hinnehmen. in der 54. Minute köpfte Willi Orban nach einer Ecke von Marcel Halstenberg seinen Innenverteidigerkollegen Ibrahima Konaté an, dem der Ball direkt vor die Füße fiel und er über Hansen hinweg traf.

Der Bundesligist spielte sich nun in einen kleinen Rausch. Mit dem 19. Torschuss traf Sommerzugang Matheus Cunha in der 61. Minute oben links zum 3:0. Nach dem 3:0 wechselte RB - und fuhr einen Gang zurück. So konnte sich auch Pokaltorhüter Yvon Mvogo mit zwei Paraden auszeichnen. In der 80. Minute war aber auch der Leipziger Schlussmann ohne Chance: Trondheims Joker Issam Jebali traf auf Vorarbeit von Jonathan Levi zum Anschlusstreffer.

Im Parallelspiel der Gruppe B gewann Salzburg auch seine zweite Partie gegen Celtic Glasgow mit 3:1 (0:1). Leipzig zieht dadurch in der Tabelle an Celtic vorbei und steht punktgleich mit den Schotten auf dem zweiten Platz.