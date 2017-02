Bayer-Niederlage in Hamburg Hakans Schatten

Kevin Kampl war bestens vorbereitet. Unter seinem Trikot mit der Nummer 44 trug der Mittelfeldmann von Bayer Leverkusen bei der Partie gegen den Hamburger SV ein Hemd mit der Nummer zehn. Es war das Hemd seines Teamkollegen Hakan Calhanoglu, das er bei einem Torerfolg entblößt hätte, um ein Zeichen der Solidarität mit dem Mitspieler zu senden. "Ich hätte gerne für ihn getroffen", sagte Kampl. Da das allerdings nicht gelungen war und die Leverkusener 0:1 verloren hatten, trug er das Calhanoglu-Trikot mit hängenden Schultern durch die Interviewzone des Volksparkstadions.

Bayer hat in diesen Tagen viele Gründe für Trübsal. Calhanoglu, der vielleicht wichtigste Spieler des Teams, wurde von der Fifa fürvier Monate gesperrt wegen eines Transfer-Vergehens im Jahr 2011. Die Saison ist vorbei für den türkischen Freistoß-Artisten. Dazu kommt die sportliche Krise. Gegen den HSV gab es die zweite Niederlage nacheinander für die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt. Von den jüngsten neun Ligaspielen gewann sie nur zwei. Die Leverkusener versinken im Tabellenmittelfeld, sind als Neunter auf besten Wege, die Saisonziele zu verpassen. Die Qualifikation für die Champions League wirkt illusorisch. Selbst die Europa League ist in Gefahr.

Getty Images Hakan Calhanoglu am 28. Januar 2017 im Spiel gegen Mönchengladbach

Und als wäre das nicht alles schon genug des Übels, wurde Bayer in Hamburg auch noch von der Ironie des Schicksals gedemütigt. Den einzigen und damit entscheidenden Treffer des Spiels köpfte Kyriakos Papadopoulos, nach einer Ecke in der 76. Minute. "Papa", der Abwehrspieler war zuletzt in Leipzig aktiv, wurde gerade an den HSV verliehen - und steht eigentlich in Leverkusen unter Vertrag. Bayer schlug sich also selbst. Quasi.

Mit der Sperre für Calhanoglu haben sich die Verantwortlichen immer noch nicht arrangiert. Sie beklagen das hohe Strafmaß und den Zeitpunkt der Urteilsverkündung, kurz nach Ablauf der Transferfrist. "Hakan war zuletzt in einer super Form. Wir empfinden das Urteil als sehr ungerecht", sagte Trainer Schmidt.

"Er ist ein positiver Typ, auf und neben dem Platz. Wir müssen ihm jetzt helfen und für ihn da sein", forderte Kampl. Sportchef Rudi Völler gab ebenfalls seinem Unmut über Calhanoglus Bann Ausdruck, lenkte den Blick aber auch auf das Wesentliche. "Das Urteil tut weh, ganz klar. Wir wurden viel zu hart bestraft. Trotzdem haben wir ein schlechtes Spiel gemacht", sagte er. Völler wollte verhindern, dass der Schock über das Fifa-Urteil als Entschuldigung für die Fehlleistung gegen den HSV herangezogen wird.

Trainer Schmidt gerät unter Druck

Klar, mit Calhanoglu hätten die Leverkusener vermutlich ein besseres Spiel gemacht. Doch auch ohne ihn hätte es gegen den verunsicherten und wie immer gegen den Abstieg kämpfenden HSV zu mehr reichen müssen als zu einer einzigen Torchance. Der eingewechselte Stefan Kießling traf kurz vor Schluss per Kopf die Latte. Mehr brachte Bayer nicht zustande. Das Team zeigte eine erschütternde Offensivleistung. "Uns fehlten Qualität und Präzision nach vorne", sagte Trainer Schmidt. Technische Mängel und Nervosität waren seiner Meinung nach die entscheidenden Faktoren für die harmlose Vorstellung.

Wann man schon keine Tore schießt, sollte man wenigstens zusehen, dass man hinten dicht hält. Auch das misslang, obwohl die Herangehensweise des HSV leicht zu durchschauen war. "Ich hatte geahnt, dass das Spiel durch einen Standard entschieden wird", sagte Schmidt. Immerhin: Leverkusens Trainer blieb nach der Niederlage ruhig. Er attackierte weder den Schiedsrichter noch Mitglieder der gegnerischen Delegation. Sein neuer Aufpasser, der ehemalige Hamburger Pressechef Jörn Wolf, musste nicht eingreifen bei dessen Rückkehr in die alte Heimat.

Trotzdem gerät der stets kritisch beäugte Schmidt zunehmend unter Druck. Es ist auch an ihn gerichtet, wenn Sportchef Völler sagt: "Bevor wir uns irgendwelche Ziele setzen, sollten wir erstmal wieder ein Spiel gewinnen." Am besten schon am kommenden Wochenende gegen Frankfurt. Dann ist vielleicht auch der Schock über die Calhanoglu-Sperre abgeklungen.