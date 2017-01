Leverkusens Sieg gegen Hertha Gut genug

Rudi Völler reagiert immer ein wenig allergisch, wenn irgendwelche Fußballnerds sein Spiel in kleine Bestandteile zerlegen. Wenn allzu ausschweifend über komplexe taktische Zusammenhänge, über psychologische Vorgänge im Team und den statistisch ermittelten Einfluss des Zufalls gesprochen wird.

Wie manch anderer, dem der Fußball mitunter zu groß, wichtig und kompliziert gemacht wird, hegt der Sportchef von Bayer Leverkusen große Sympathien für die schlichten Wahrheiten des Spiels. Und so genoss er diesen kleinen Satz, den er nach dem 3:1 (2:1) seines Klubs gegen Hertha BSC formulieren konnte: "Wenn dann die Elfmeter reingehen, dann gewinnst du auch deine Spiele. So einfach ist Fußball manchmal."

Das waren genügsame Worte, die die Geschichte dieses Spiels wunderbar auf den Punkt brachten. Denn Hakan Calhanoglus verwandelter Strafstoß zum zwischenzeitlichen 2:0 war ein Schlüsselmoment auf dem Weg zu diesem kostbaren Sieg. Allerdings war Völlers Satz zugleich ein kleiner Seitenhieb gegen all diejenigen, die die Gründe für Bayer Leverkusens enttäuschenden Saisonverlauf in der Arbeit von Trainer Roger Schmidt, der Spielweise und einem angeblich schwierigen Arbeitsklima gesucht hatten. Hätten wir unsere Elfmeter reingemacht, dann wäre unsere Vorrunde gar nicht schlecht gewesen, lautete die wohl einfachste Erkenntnis der Winterpausenanalysen, die auch Völler immer wieder gerne vorträgt.

Aber sie hatten eben alle vier verschossen, und deshalb versetzte dieser (unberechtigte) Handelfmeter die BayArena nach gut einer halben Stunde in einen Zustand des kollektiven Entsetzens. "Ganz ehrlich, ich habe nicht hingeguckt", erzählte Völler, aber Calhanoglu hat einen nahezu perfekten Strafstoß hinbekommen: flach, scharf, direkt neben dem Pfosten, unhaltbar. "Erleichternd" sei dieser Schuss für ihn gewesen, erklärte Calhanoglu, dem auch noch das 3:1 gelang. Erstmals in seiner Karriere hatte der Türke zwei Tore in einem Bundesligaspiel geschossen, und avancierte damit zum gefeierten Helden des Abends.

Bellarabis Rückkehr weckt Hoffnungen

Wobei die von Calhanoglu vollbrachte Überwindung der Elfmeterpsychose nur eines von mehreren Indizien für einen zarten Umschwung war. Die ganze Winterpause wurde Karim Bellarabi als eine Art Heilsbringer angekündigt, am zweiten Spieltag riss dem Flügelstürmer ein Muskelbündel im Oberschenkel, monatelang wurden sein Tempo, seine unvorhersehbaren Haken schmerzlich vermisst. Am Sonntag gab er nun sein Comeback.

Zwar zauberte Bellarabi kein Feuerwerk auf den Platz, aber alleine seine Rückkehr schürt Hoffnungen, und um Spektakel war es den Leverkusenern gegen Berlin ohnehin nicht gegangen. "Nicht perfekt, aber gut genug, um zu gewinnen", habe Bayer gespielt, sagte Roger Schmidt, dessen Team weniger dem Vorwärtsverteidigungs-Dogma seines Trainers als einem speziell auf diesen Gegner und die konkrete Situation zugeschnittenen Matchplan gefolgt war.

Teil der Strategie sei gewesen "nicht so wild zu pressen", berichtete Calhanoglu, und Schmidt ergänzte: "Wir hatten in der Hinrunde für unsere Verhältnisse sehr viel Ballbesitz und haben darüber unsere Stärke verloren." Deshalb haben sie der Hertha immer wieder Zeit und Raum für einen ruhigen Spielaufbau gelassen. Diese im Leverkusener Spiel eher seltene Ruhe, hat an diesem Tag geholfen.

Trainerteam bekommt Supervisor

Wenn dieser Variantenreichtum fester Bestandteil des fußballerischen Repertoires wird, dann ist die Werkself tatsächlich einen Schritt weiter, wobei das Spiel eben doch wieder komplizierter ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Völlers Theorie von der Elfmeterschwäche ist natürlich plausibel, aber natürlich bleibt die an diesem Sonntag auf Platz acht abgeschlossene Hinrunde insgesamt enttäuschend. Und das hat wohl auch mit dem Alltagsklima während der Wochen vor Weihnachten zu tun.

Mit Jörn Wolf, dem ehemaligen Kommunikations-Chef des HSV, ist ein "Koordinator Trainer- und Funktionsteam" eingestellt worden. Entlassen hat die Klubführung zuvor gegen den Willen Schmidts den Athletiktrainer Oliver Bartlett, mit dem die Mannschaft nicht mehr arbeiten wollte. Völler erzählte neulich im klubeigenen TV-Kanal, am Ende des alten Jahres habe sich bei ihm ein "Gefühl" verfestigt: "Das Klima stimmt nicht immer so." Dass nun eine Art Supervisor die komplexe Arbeit des Trainerteams betreut, ist ein höchst spannender Versuch.

Wissenschaftler empfehlen der Bundesliga schon länger einen solchen Mitarbeiter, der das unter dem Druck der Öffentlichkeit stehende Trainerteam, auf das auch noch Berater, Spieler und Klubführungen mit unterschiedlichsten Interessen, Vorstellungen und Erwartungen einwirken, zu coachen. Auch wegen diesem bisher einmaligen Versuch ist die Entwicklung von Bayer Leverkusen in der Rückrunde eine ziemlich spannende Angelegenheit.