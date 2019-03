Bayer Leverkusens wahrer Gegner am vergangenen Sonntag hieß nicht Hannover 96. Er hieß Eberhard. Das Sturmtief tobte über Niedersachsen und verwandelte den Rasen in der Arena in eine Winterlandschaft. Nicht nur eine hundertprozentige Torchance von Genki Haraguchi endete damit, dass der Ball im Schnee plötzlich liegen blieb. Auch Leverkusens Passspiel, unter dem neuen Trainer Peter Bosz die wichtigste Waffe der Leverkusener, stockte auf dem schwierigen Untergrund.

Julian Brandt, 22 Jahre, konnte das Wetter indes nicht aufhalten. Er machte dort weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte: Leverkusens ersten Treffer musste Kevin Volland nach einem Schuss von Brandt nur abstauben. Vor dem zweiten zog Brandt drei Hannoveraner auf sich, nur um im entscheidenden Moment den Pass hinter die Abwehr zu spielen. Das Siegtor zum 3:2 köpfte Kai Havertz nach einer Flanke von Brandt.

Drei Leverkusener Tore, drei Vorlagen: Brandt gelang der Assist-Hattrick. Dank ihm darf Bayer, aktuell Sechster, weiter auf die Champions-League-Teilnahme hoffen. Dafür soll dann auch heute gegen Werder Bremen (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ein Sieg her.

Wie kein zweiter Leverkusener Spieler profitiert der Nationalspieler in Boszs Spielsystem. Er hat unter dem neuen Trainer allerdings eigentlich keinen Sprung in seiner Entwicklung gemacht. Das neue System erlaubt ihm schlicht, sein Talent besser zu nutzen.

Offensive Mittelfeldspieler nach SPIX, Stand: 25. Spieltag

Brandt zeichnet sich durch seine hohe technische Klasse aus: Er führt den Ball eng am Fuß, kann sowohl präzise Pässe spielen als auch gefährliche Weitschüsse abgeben. In Leverkusen tritt Brandt Ecken und Freistöße und variiert dabei zwischen Kunstschüssen und gefährlichen Hereingaben.

Vor allem überzeugt Brandt aber als Ballhalter. Seine Dribblings sind selten spektakulär, er ist kein Leroy Sané, der mehrere Gegenspieler aussteigen lässt. Mit kurzen, explosiven Aktionen kann er kleine Raumgewinne erzielen. Das zwingt die Defensive zum Verschieben. Oft öffnen sich dabei Löcher.

Aus diesem Grund war Brandt bei der aus deutscher Sicht blamablen Weltmeisterschaft 2018 ein belebendes Element gegen Gegner, die sich am eigenen Strafraum verbarrikadierten. Zur Erinnerung: Brandt wurde in allen Gruppenspielen spät eingewechselt. In jeder Partie sorgte er sofort für Tempo im trägen Spiel der DFB-Elf.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Brandts relativ ungewöhnliches Talent bedingt aber, dass er nicht in jeder taktischen Umgebung funktioniert. Man kann ihn nicht in eine Schublade stecken. Weder ist er ein klassischer Spielgestalter, der sich Bälle notfalls in der eigenen Hälfte abholt, noch ein Außenstürmer oder ein Zehner. Brandt überzeugt dann, wenn er im letzten Drittel mit seinen Teamkollegen kombinieren und in Richtung Tor ziehen kann.

Dass Brandt in der Hinrunde selten herausragte, lag nicht ausschließlich an ihm, sondern auch am Leverkusener Spielsystem. Trainer Heiko Herrlich wechselte häufig die taktische Formation, fand keine feste Rolle für Brandt. Das Offensivspiel blieb das große Manko der Leverkusener Mannschaft. Brandt bekam zu wenige Zuspiele, die er hätte weiterverarbeiten können.

Das hat sich unter Boszs geändert. Der Niederländer setzt Brandt im zentralen Mittelfeld ein, als Achter in einem 4-3-3-System. Er übernimmt hier allerdings keine klassischen Spielgestalter-Aufgaben. Vielmehr sollen die Achter in Boszs Spielsystem ständig vorrücken und Überzahl-Situationen auf den Flügeln sowie vor der gegnerischen Abwehr herstellen. Eine ideale Aufgabe für Brandt und seinen Nebenmann Kai Havertz: Beide verbinden Technik mit Dynamik.

Bosz setzt zudem auf ein radikales Ballbesitzspiel, seine Mannschaft soll jede Situation mit flachen Pässen lösen. Das ist die ideale Spielweise für Brandt, mit seinen Stärken in der Ballmitnahme und im Passspiel.

Die simple Rechnung: Brandt erhält mehr flache Zuspiele im letzten Drittel, also kann er den Ball häufiger gefährlich vor das Tor passen. In bisher acht Rückrunden-Einsätzen bereitete Brandt sechs Treffer vor und erzielte drei selbst.

Die Ausbootung von Thomas Müller bietet für Brandt indes die Chance, auch in der Nationalmannschaft mehr Einsatzzeit zu erhalten. Hier spielte er meist als Außenstürmer. Löw täte jedoch gut daran, ihn ähnlich wie in Leverkusen in einer zentralen Mittelfeld-Rolle einzusetzen.

Er könnte vor allem das große Problem der Löw-Mannschaft lösen: Gegen defensive Gegner tat sich Deutschland zuletzt schwer damit, Chancen zu kreieren. Brandt kann diese Dynamik erzeugen, zumal das Zusammenspiel mit Havertz auch in der Nationalelf funktionieren dürfte. Die Chance für Brandt ist also da. Jetzt muss der Bundestrainer nur genau hinschauen, wieso Brandt in Leverkusen so gut spielt.