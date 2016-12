Bayer Leverkusen Oh nein, wir sind Favorit!

Grundsätzlich darf man Markus Weinzierl jede Art taktischen Kniffs zutrauen, die Rote Karte für seinen Innenverteidiger Naldo nach vier Minuten war aber wohl doch nicht Teil der Strategie des Schalke-Trainers. Wenn doch, hätte sich Weinzierl feiern lassen können: Gegner Leverkusen kam mit der plötzlichen Favoritenrolle so gar nicht zurecht.

"Mir war relativ schnell klar, dass wir unsere fußballerische Linie nicht mehr finden werden", sagte Bayer-Coach Roger Schmidt später. In Überzahl hatte seine Mannschaft gegen Schalke erschreckend wenig zustande bekommen und nur mit viel Glück am Ende doch noch gewonnen: Stefan Kießling köpfte in der 89. Minute nach einem zu Unrecht verhängten Freistoß das 1:0. "Man hat gemerkt, wie die Verunsicherung in unsere Mannschaft reingekrochen ist" sagte Schmidt, "wir haben keine Ballsicherheit gehabt, keine Passqualität, wenig Bewegung ohne Ball, keinen Tiefgang".

Die auf Balleroberungen und ein radikales Umschaltspiel getrimmte Mannschaft hatte sich nach Naldos Platzverweis in einer Rolle wiedergefunden, die den Spielern überhaupt nicht behagt: Sie musste ihre Überzahl und die eigene fußballerische Überlegenheit ausspielen. Gegen einen dezimierten Gegner, bei dem neben Benedikt Höwedes (Gelbsperre) und Matija Nastasic (muskuläre Probleme) mit Naldo plötzlich auch noch die letzte Säule der in den vergangenen Wochen so überzeugenden Dreierkette aus dem Spiel war.

Linksverteidiger Sead Kolasinac, der unerfahrene Thilo Kehrer und der nach dem Platzverweis in die Kette beorderte Johannes Geis bildeten die improvisierte Defensive. In dieser Konstellation ließen sie gemeinsam mit den anderen Schalkern "vielleicht eine halbe Chance" zu, wie S04-Manager Christian Heidel sagte.

Das Publikum auf Schalke liebt solchen Einsatz, dementsprechend war die Stimmung. Davon habe sich Bayer einschüchtern lassen, erklärte Rudi Völler die Gründe für Leverkusens enttäuschenden Auftritt. "Wir haben eine junge Mannschaft, und diese Hektik, die dann hier im Stadion war, das hat man den Spielern angemerkt", sagte der Sportdirektor. "Man hat den Druck und muss gegen zehn Mann gewinnen, das war sicher einer der Hauptgründe."

Dass eine Spitzenmannschaft aus der Champions League, die am Mittag auf ein leichtes Los im Viertelfinale wartet (12 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), im Bundesligaalltag derart mit der Favoritenrolle überfordert ist, verwundert jedes Mal aufs Neue. Zumal jede Menge international erfahrener Leute wie Bernd Leno, Ömer Toprak, Hakan Calhanoglu, Julian Baumgartlinger, Charles Aranguiz, Chicharito oder Kießling auf dem Platz standen.

Die Leverkusener schaffen es seit Wochen, einen Ausrutscher an den nächsten zu reihen, sodass sich Zweifel an der mentalen Stabilität dieser Mannschaft aufdrängen. Es gab Roger Schmidts Sperre, das Pokal-Aus in Lotte und nicht erst nach dem Spiel gegen den SC Freiburg vor einer Woche diese unglaubliche Elfmeterschwäche. In der Bundesliga hat das Team vier von vier Strafstößen vergeben.

In der Champions League am Mittwoch hatte dann Wendell vom Elfmeterpunkt die Latte getroffen, von wo der Ball an den Rücken des Torhüters und dann ins Tor sprang. Offiziell der nächste Fehlschuss. Zudem gab es zuletzt eine erstaunliche Häufung schwerer Muskelverletzungen, wohl auch deshalb wurde am Samstag die Trennung von Athletiktrainer Oliver Bartlett bekannt gegeben.

Das größte Rätsel bleibt aber die chronische Unfähigkeit, die eigenen fußballerischen Qualitäten, die fraglos vorhanden sind, zur Entfaltung zu bringen. Für dieses Problem findet der Klub derzeit einfach keine Lösung.