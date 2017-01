FCB-Sieg in Freiburg Rückfall in die Dusel-Zeit

Es war kurz vor dem Anpfiff des ersten Bundesliga-Spiels 2017, da zogen die Freiburger Fans eine aufwendige Choreografie hoch. Auf einem riesigen Transparent war eine Wahrsagerin mit Kristallkugel nebst der Aufschrift "Sag niemals nie, der SCF steckt voller Magie" zu sehen. Magie hätte es an diesem Freitagabend allerdings überhaupt nicht gebraucht, um dem schlafmützigen FC Bayern zumindest einen Punkt abzutrotzen; etwas mehr Glück oder eine vorzeitige Auswechslung des späteren Doppel-Torschützen Robert Lewandowski (35. Minute/90.+1.) zum 2:1-Endstand hätte dicke gereicht.

Denn außer der Geistesgegenwart (beim ersten Tor) und der nachgewiesenen Weltklasse (beim zweiten) ihres Goalgetters war es nicht viel, was die Bayern im Breisgau zustande brachten. Nach einer erschreckend schwachen Anfangsphase, die die mutig aufspielenden Freiburger prompt zum Führungstreffer durch Janik Haberer nutzten (4.), wurde es etwas besser. Aber den Ansprüchen des FC Bayern wurden Philipp Lahm, Arjen Robben und Co. nicht gerecht.

In gemächlichem Tempo schoben sie sich den Ball hin und her, gewannen dabei aber kaum mal Raum und vermittelten so SC-Keeper Alexander Schwolow das angenehme Gefühl, dass es für ihn an diesem Abend nicht allzu viel zu tun geben würde. Überraschungsmomente im Bayern-Spiel blieben allerdings auch deshalb aus, weil die Freiburger gut dosiert pressten und dabei ein Hauptaugenmerk darauf legten, Xabi Alonso im Zentrum die Passwege zuzustellen.

Schönreden nach dem Schlusspfiff

Unterm Strich blieb also ein Sieg, dessen Zustandekommen an die Zeiten der "Dusel-Bayern" erinnerte. Zeiten, in denen Spiele vor allem wegen der höheren individuellen Qualität der Bayern-Angestellten und selten wegen der besseren Spielidee gewonnen wurden. Zeiten, die man eigentlich überwunden geglaubt hatte, weshalb man nur hoffen kann, dass der Rekordmeister auf zwei Ebenen kommuniziert: intern, wo die Defizite schonungslos angesprochen werden. Und nach außen, wo alles schöngeredet wird.

Torwart Manuel Neuer gab zwar zu, dass das Aufbauspiel zu pomadig gewesen war, hielt sich dann aber doch recht lange mit dem Rasen auf. Der sei am Münchner Trainingsgelände an der Säbener Straße "härter - und deshalb läuft der Ball schneller". Das Freiburger Geläuf sei "weicher", also "grundsätzlich ein Nachteil für uns, weil wir schnelleres Spiel wollen und schnelleres Spiel gewohnt sind".

Das klang, als hätten die Bayern auf einem anderen Untergrund Mitte Mai in der gleichen Form einen ganz anderen Fußball gespielt. Und somit klang es nach Wunschdenken.

Herbstmeister bei minus neun Grad

Tatsächlich spielte nämlich so mancher Spieler unter Form. Arturo Vidal war kaum zu sehen und fasste sich bei seiner Auswechslung an die Rippe - möglicherweise hat er sich zu schnell wieder einsatzbereit gemeldet. Und Douglas Costa fiel vor allem dadurch auf, dass er bei fast jedem Ball, den ein Kollege und nicht er selbst zugespielt bekam, wegwerfende Handbewegungen in Richtung seiner Kollegen machte - auch kein Verhalten, das einem Trainer gefallen kann.

"Manchmal gibt es keine Möglichkeit, besser zu spielen, dann muss man andere Möglichkeiten suchen", sagte Carlo Ancelotti und lobte den "Charakter" und den "Siegeswillen" einer Elf, von der die meisten Zuschauer den Eindruck hatten, dass sie mit dem 1:1 ganz prima hätte leben können.

Zur Herbstmeisterschaft bei minus neun Grad hätte schließlich auch ein Remis gereicht. Noch wichtiger: Am Spieltag zuvor hat die gleiche Mannschaft, die am Freitag so blass blieb, gezeigt, dass sie nach wie vor hellwach sein kann, wenn es darauf ankommt.

Damals, kurz vor Weihnachten, kam RB Leipzig mit 3:0 unter die Räder.