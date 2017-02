21. Spieltag Bayern holt Punkt in letzter Minute

Hertha BSC - FC Bayern München 1:1 (1:0)

Der FC Bayern hat die erste Pflichtspielniederlage seit November letzten Jahres in letzter Sekunde verhindert. Vedad Ibisevic brachte die Berliner in der 21. Minute in Führung. Der Bosnier drückte eine Freistoß-Flanke von Plattenhardt mit dem Fuß aus kurzer Distanz über die Linie. Es war Ibisevics erstes Tor seit dem 12. Spieltag.

Die Münchner kamen erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Thiago hatte mit einem Freistoß vom linken Flügel flach den im Rücken der Abwehr lauernden Arjen Robben bedient. Dessen Schuss konnte die Hertha-Abwehr zwar blocken, doch Robert Lewandowski stand goldrichtig und traf per Abstauber. Es war das späteste Bundesliga-Tor seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004.

Bayern bleibt nach dem Unentschieden Tabellenführer, RB Leipzig könnte den Rückstand auf den Rekordmeister bei einem Sieg morgen in Köln (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) aber auf fünf Punkte verkürzen.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)

Wolfsburg erzielte das erste Tor in Dortmund, brachte damit allerdings den BVB in Führung. Nach einer Ecke von Ousmane Dembélé bekam Mario Gomez den Ball nicht aus dem Strafraum, Lukasz Piszczek spitzelte ihn in den Fünfmeterraum, wo Jeffrey Bruma unglücklich ins eigene Tor köpfte (20. Minute).

Piszczek erhöhte in der 48. Minute mit einem Kopfball aus kurzer Distanz auf 2:0. Auch am dritten Tor war Piszczek wieder beteiligt. Seine Flanke köpfte Dembélé zum 3:0 ins Netz (59.). Dortmund verbessert sich damit in der Tabelle auf den dritten Rang, punktgleich mit der TSG Hoffenheim (beide 37).

FSV Mainz - Werder Bremen 0:2 (0:2)

Dank eines 2:0-Auswärtssiegs beim FSV Mainz verlässt Werder Bremen vorerst die Abstiegsplätze. Dabei reichten den Gästen zwei gute Standardsituationen, um den ersten Sieg seit dem 10. Dezember letzten Jahres einzufahren.

Nach einer Junuzovic-Ecke von rechts stand Serge Gnabry am langen Pfosten sträflich frei und brachte die Gäste per Kopf früh in Führung (16.). Kurz darauf erhöhte Thomas Delaney mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern auf 2:0 (23.). Es war das erste Bundesliga-Tor des Winterzugangs aus Dänemark. Die besten Chancen in der zweiten Halbzeit vergaben Werders Niklas Moisander (51.) und auf der anderen Seite Stefan Bell (60.).

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 0:2 (0:1)

In Frankfurt erwischte Außenseiter Ingolstadt den besseren Start. Eine Ecke von Pascal Groß verwandelte der völlig frei stehende Romain Brégerie aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. Und es kam noch dicker für die Eintracht: Nach einem Tritt gegen Dario Lezcano flog Frankfurts David Abraham vom Platz (35.). Trotz Unterzahl hatte Frankfurt die Chance zum Ausgleich.

Nach einem Zusammenprall zwischen Eintrachts Ante Rebic und Ingolstadt-Torhüter Martin Hansen entschied Schiedsrichter Guido Winkmann auf Elfmeter. Makoto Hasebe trat an, Hansen hielt, der Ball prallte zurück zu Hasebe, der statt des leeren Tores aus fünf Metern im Nachschuss nur die Latte traf. Besser machte es Ingolstadt auf der anderen Seite. Nach einem Foul von Michael Hector an Mathew Leckie gab es erneut Strafstoß. Pascal Groß schoss den Ball unter die Latte zum 2:0. Zehn Minuten vor Schluss gab es dann auch für Leckie die Rote Karte. Der Australier musste nach einem Tritt gegen Bastian Oczipka den Platz verlassen.

TSG Hoffenheim - Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Lange mussten die 28.000 Zuschauer in Hoffenheim auf ein Tor warten. Der eingewechselte Andrej Kramaric traf nach 64 Minuten zur 1:0-Führung für die Gäste. Nach Vorarbeit von Marco Terrazzino tunnelte der Kroate 98-Torhüter Michael Esser aus spitzem Winkel. In der Nachspielzeit erhöhte wiederum Kramaric per Elfmeter auf 2:0. Darmstadt bleibt weiterhin Tabellenletzter. Das Team von Trainer Torsten Frings hat nun schon sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.