Rückkehr an die Tabellenspitze "Am Ende sind es halt die Bayern"

Karl-Heinz Rummenigge traf als Erster vor das Mikrofon, nach dem ungefährdeten Münchner Sieg in Mainz. "Gut gespielt, verdient gewonnen", die 90 Minuten zuvor waren schnell abgehakt, da kam auch schon die erste Frage zum vermeintlichen Fernduell um die Tabellenführung gegen RB Leipzig. Dazu hatte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern nämlich eine ganz klare Meinung: "Wenn wir die nächsten drei Spiele bis zur Partie gegen Leipzig so angehen wie das Spiel heute, werden wir auch als Tabellenführer in die Winterpause gehen."

Ähnlich scheinen das die Bayernfans zu sehen, die zwei Minuten vor Abpfiff einen Evergreen anstimmten, der angesichts des neuen Konkurrenten gar nicht mehr so banal wie in den vergangenen Jahren klang, sondern fast ein wenig trotzig: "Deutscher Meister wird nur der FCB".

Fürs bajuwarische Selbstbewusstsein hatte ein souveräner Auftritt in Mainz gesorgt, bei dem die Mannschaft allerdings zwei Gesichter zeigte. Nach einem starken, streckenweise überragenden ersten Durchgang folgte ein zweiter, der solide war, dem aber die erdrückende Dominanz aus den ersten 45 Minuten fehlte. Gegen eine Mainzer Mannschaft, die das Spiel zwar bis zur Nachspielzeit spannend hielt, reichte das problemlos zum Sieg.

Die Bayern haben schließlich einige Top-Spieler in ihren Reihen.

Arjen Robben war einer von zwei herausragenden Bayern-Akteuren. So gut wie jeder Angriff führte über den Niederländer, der auch im achten Jahr in München mit seiner Technik, seiner Schnelligkeit und seinem Spielwitz nicht zu denen im Team gehört, deren Alter ein Problem ist.

Der zweite überragende Spieler war Thomas Müller, der den zweiten Treffer durch Robben mit einer Flanke vorbereitete. Zu diesem Zeitpunkt waren erst 21 Minuten gespielt und man hatte bis dahin schon viele Male sehen können, warum die Diskussion um Müllers Torquote (noch kein Liga-Tor in dieser Saison) oft überflüssig ist: Müller war im Kombinationsspiel der Dreh- und Angelpunkt, kaum vom Ball zu trennen und immer bereit, den besser postierten Mitspieler in Szene zu setzen. Die Maßnahme von Trainer Carlo Ancelotti, ihn in einem System mit vier Offensiven auf die Zehn zu stellen, machte sich zudem bezahlt. Robert Lewandowski, der zum vierten Mal in Folge in Mainz einen Doppelpack hinlegte, freute sich beim 4-2-3-1 jedenfalls über "mehr Möglichkeiten zu kombinieren und zu spielen", schränkte aber ein, dass das System immer vom Gegner mitbestimmt werde.

Immer wenn die Bayern das Tempo anzogen, waren es jedenfalls meist Müller und Robben, die der Mainzer Verteidigung ihre Grenzen aufzeigten. Und natürlich Lewandowski, der beim 1:0 wieder zeigte, dass er oft nicht mehr als zwei Ballkontakte braucht, um aus dem Spiel heraus zu treffen. Beim 3:1 genügte ihm sogar ein einziger Kontakt, da traf er mit einem gefühlvollen ins Eck gelupften Freistoß.

Etwa 90 Minuten zuvor hatte mit Jhon Córdoba ein Spieler für Mainz getroffen, der mit seiner Schnelligkeit schon viele Abwehrreihen vor Probleme gestellt hat (4. Minute), jetzt auch die Münchner. Allerdings sahen in der Bayern-Defensive mit Mats Hummels und Javi Martinez gleich zwei Top-Spieler besonders schlecht aus. Doch das war nach dem Spiel genauso wenig ein Thema wie die Frage, ob der erste Bayern-Treffer nicht hätte abgepfiffen werden müssen, weil Philipp Lahm bei seiner Grätsche zuerst Yunus Malli und dann den Ball getroffen hatte. Das war zwar so, aber es war eben auch in Echtzeit fast nicht zu erkennen gewesen. Einige Bundesliga-Trainer hätte das nicht daran gehindert, zur Schiedsrichter-Schelte zu greifen.

Ganz anders Mainz-Coach Martin Schmidt, der nüchtern feststellte, dass man nach dem Foul noch 80 Meter lang Zeit und Raum gehabt hätte, um den Gegentreffer zu verhindern. Da wolle er bei einer Situation, "die 50 Schiedsrichter so pfeifen und 50 andersrum", nirgendwo anders den Fehler suchen als beim eigenen Defensivverhalten. Auch 05-Verteidiger Leon Balogun wollte Lahm ("einer der fairsten Spieler überhaupt") nichts Böses unterstellen, stattdessen hatte er die wohl beste Zusammenfassung des Spiels parat: "Am Ende sind es halt die Bayern und die wissen, wie sie es machen müssen."