Bayern-Sieg in Wolfsburg Die sportliche Antwort

Die Vorgeschichte: "Ich möchte in diesem Zusammenhang mal an den Artikel eins des Grundgesetztes erinnern" ( Karl-Heinz Rummenigge). "Das ist unverschämt" ( Hasan Salihamidzic). "Das ist respektlos" ( Uli Hoeneß). Die drei Bayern-Funktionäre haben sich in einer denkwürdigen Pressekonferenz über die Berichterstattung zur aktuellen Krise des Rekordmeisters beschwert und mit juristischen Konsequenzen gedroht. Die deutlich bessere Antwort auf die Krise des Vereins gaben die Bayern-Spieler auf dem Platz.

Das Ergebnis: Der FC Bayern hat seinen Negativlauf von vier Pflichtspielen ohne Sieg gestoppt. Das Team gewann ohne größere Probleme 3:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg und ist vorübergehend Zweiter hinter Borussia Dortmund. Hier lesen Sie den Spielbericht.

4 - Der @FCBayern gewann die letzten 4 Pflichtspiele beim VfL #Wolfsburg (3-mal BL, 1-mal im DFB-Pokal) und erzielte in diesen Spielen 13 Tore (Schnitt 3.3). Versprechen. #WOBFCB pic.twitter.com/3JMYTBAy7h — OptaFranz (@OptaFranz) 20. Oktober 2018

Kühnheit vs. Realität: "Wir wollen etwas reißen", hatte Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia vor dem Spiel angekündigt. Kampfansagen in Richtung des Rekordmeisters waren zuletzt selten. Dann begann die Negativserie in München. Mit der spektakulären Pressekonferenz machte sich der Verein zusätzlich angreifbar. Die nationale Konkurrenz scheint jedenfalls wieder aufmüpfiger zu sein, das Problem nur: Labbadias Mannschaft zog nicht mit.

Die ersten Eindrücke: Wolfsburg ließ sich nach einer guten Anfangsphase immer weiter zurückfallen. Bayern dominierte, Koen Casteels parierte mehrfach stark. Dass der gegnerische Torhüter der stärkste Spieler ist, war bei Bayern-Partien zuletzt eine Seltenheit.

Die Führung: In der 30. Minute war der belgische Schlussmann dann doch machtlos. Mats Hummels bediente Robert Lewandowski mit einem schönen Pass, Thiago ließ durch und der Pole vollstreckte aus spitzem Winkel. Damit beendete der 30-Jährige die Münchner Torlosserie nach 251 und seine eigene nach 351 Minuten.

Der Jubel: Wie groß der Druck bei den Bayern gewesen sein muss, war in den Sekunden nach dem Treffer zu sehen: Lewandowski ballte die Hand zur Faust, brüllte in Richtung Fankurve, forderte den Jubel der Anhänger ein und klatsche mit den Teamkollegen ab. Für Lewandowski war es erst der vierte Saisontreffer, zwei davon erzielte er per Elfmeter. Nach dem achten Spieltag der vergangenen Saison hatte der Stürmerstar bereits bei neun Treffern gelegen. Kurz nach der Pause erhöhte Lewandowski zum 2:0.

Der Abflug: Die Bayern schienen die Partie im Griff zu haben, eine höhere Führung war möglich. Dann kam die 57. Minute, die das bis dahin einseitige Spiel noch einmal spannend machte, zumindest kurzzeitig: Robben erwischte Elvis Rexhbecaj am Knöchel und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Der Niederländer hatte bereits in der ersten Hälfte nach einer Schwalbe Gelb gesehen. In Überzahl wurden die Wölfe mutiger und kamen in der 63. Minute durch Wout Weghorst zum Ausgleich. Der Wendepunkt? Eher nicht.

REUTERS Arjen Robben sieht Rot

Die Entscheidung: Die Bayern wackelten nach dem Anschluss, Manuel Neuer unternahm wirre Ausflüge aus seinem Tor, die Verunsicherung der vergangenen Wochen war für einen Moment wieder spürbar. Dann reagierte Niko Kovac mit der Einwechslung des ballsicheren Leon Goretzka für den schnellen Serge Gnabry. Bayern spielte danach ruhiger und setzte in der 72. Minute durch James Rodríguez den Schlusspunkt.

Erkenntnis des Spiels: Der FC Bayern spielte auch in Wolfsburg nicht perfekt. Er hat aber mit einer deutlichen Leistungssteigerung auf die enttäuschenden Auftritte gegen Mönchengladbach (0:3), Hertha (0:2) und Ajax Amsterdam in der Champions League (1:1) geantwortet. Der zuletzt kritisierte Mats Hummels wirkte in der Defensive deutlich souveräner, eroberte mehrere Bälle und leitete das Führungstor ein. Lewandowski beendete seine schwächere Phase im Torabschluss. Kovac strahlte Ruhe aus. Die Münchner werden in dieser Form wieder die Tabellenspitze und Borussia Dortmund angreifen können.

Erkenntnis des Spiels II: Die Negativschlagzeilen um den FC Bayern werden wahrscheinlich mit diesem Spiel nicht enden. Das dürfte überwiegend am Nachbeben des denkwürdigen Rundumschlags der Vereinsbosse liegen. Kimmich selbst rückte das Thema nach dem Spiel wieder in den Mittelpunkt und bewertete die Schelte als "super Zeichen".

VfL Wolfsburg - Bayern München 1:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (30.)

0:2 Lewandowski (49.)

1:2 Weghorst (63.)

1:3 James (72.)

Wolfsburg: Casteels - William Knoche Brooks Roussillon - Arnold- Gerhardt Rexhbecaj (71. Malli) - Steffen (60. Mehmedi), Weghorst, Brekalo (60. Ginczek)

München: Neuer - Kimmich, Süle Hummels, Alaba (46. Rafinha) - Martinez - James (84. Sanches), Thiago - Robben, Lewandowski, Gnabry (66. Goretzka)

Schiedsrichter: Guido Winkmann

Zuschauer: 30.000 (ausverkauft)

Gelb-Rote Karte: Robben wegen wiederholten Foulspiels (57.)

Gelbe Karten: Arnold, Weghorst (2) - Thiago (2), Neuer