Bayern-Ärger trotz Sieg über PSG Heynckes zieht die Handbremse

Eilig schritt Mats Hummels davon, ohne Kommentar, dafür mit einem ernsten Blick.

Mats Hummels ist ein Spieler, der ansonsten nach jeder Begegnung ausgiebig spricht, und das auch gerne tut, ob nach einem Sieg oder nach einer Niederlage. Dass er nun nach dem starken Auftritt seines FC Bayern beim 3:1 gegen Paris St. Germain so verärgert wirkte und grimmig schwieg, war überraschend. Dabei war der Innenverteidiger nicht der einzige Profi, der nach Spielende angefressen wirkte.

Und so herrschte eine seltsam gereizte Stimmung, nach diesem doch so souveränen Prestigesieg zum Vorrunden-Abschluss der Champions League. Und erstaunlicherweise war gerade an diesem Abend erstmals seit dem Amtsantritt von Jupp Heynckes etwas zu vernehmen, was sich wie eine verhaltene Kritik am Trainer anhörte.

Es wäre zu viel der Ehre, den Auftritt der Münchner als Gala zu bezeichnen, in der Vereinshistorie gab es wahrlich andere magische Nächte in Europacup und Champions League. Dafür spielte auch der Gegner aus Paris zu schwach und trotz Bestbesetzung nicht mit dem unbedingt letzten Willen zum Sieg. Und dennoch war es beeindruckend, wie die Bayern das Star-Ensemble des Investoren-Klubs beherrschten, abgesehen von den wenigen Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte, als die Gäste durch Kylian Mbappé das Anschlusstor erzielten.

Man hätte glückliche Gesichter der Spieler erwarten können. Weil die Revanche nach dem 0:3 im Hinspiel geglückt war. Weil man beim elften Sieg im zwölften Spiel unter Heynckes endlich einen großen internationalen Gegner bezwingen konnte. Von einem Zeichen an Europa hätten sie sprechen können. Taten sie aber nicht. Im Gegenteil.

So wie Hummels wirkte auch Joshua Kimmich knurrig. Auch er sagte nichts. Dafür sprach Thomas Müller, allerdings sehr schmallippig, über die Überlegungen während des Spiels auf den doch noch möglichen Gruppensieg. "Nach 75, 80 Minuten beim Stand von 3:1, sollen wir mehr Risiko gehen? Wir hätten ein 5:1 gebraucht. Vom Ergebnis hätten wir nichts zu verlieren gehabt", sagte Müller und schob hinterher: "Es war die Vorgabe des Trainers, dass wir das Spiel in jedem Fall gewinnen wollen. Und so haben wir uns innerlich dafür entschieden, das Spiel in jedem Fall zu gewinnen. Davon können wir uns jetzt nichts kaufen."

Das klang danach, als hätte Heynckes seine Mannschaft taktisch gebremst, nach dem 3:1 durch Corentin Tolisso (69. Minute) nur nicht zu offensiv auf zwei weitere Tore zu spielen. War ihm das Risiko, einen in dieser Höhe tabellarisch bedeutungslosen Sieg aus der Hand zu geben, zu groß? Platz zwei in der Tabelle war den Bayern dabei nicht mehr zu nehmen, sogar wenn sie noch 3:4 verloren hätten.

So war die Stimmung am Ende auch bei Müller schlecht. "Man hat nicht das Gefühl, dass hier mit Paris eine Übermannschaft total überlegen war", grummelte er und hörte nicht mehr auf. "Auch beim 0:3 in Paris hatten wir 18:1 Ecken. Da wird immer so getan, als hätte Paris einen Zaubertrank. Da sollte man mal runter vom Gas, wenn es darum geht, andere Mannschaften hoch zu heben."

Müllers Laune war sicher nicht die beste, weil er nach der starken Leistung am Samstag gegen Hannover nun die ersten 67 Minuten auf der Bank sitzen musste und nach seiner Einwechslung kaum noch ins Spiel fand. Trainer Heynckes begründete diese Entscheidung mit der langen Verletzungspause Müllers, der am Samstag nach sechs Wochen erst wieder sein Comeback gegeben hatte.

"Da bin ich nicht das Risiko eingegangen, dass er innerhalb von drei Tagen zwei intensive Matches spielt", sagte der Trainer. "Dafür ist der Thomas viel zu wertvoll. Nun kann er wieder regenerieren und Trainingsreize setzen, um Samstag wieder voll von Anfang an spielen zu können." Dann im Liga-Spiel in Frankfurt.

Mit Müller ging Heynckes kein Risiko ein, und im Spiel nach vorne für einen möglichen Gruppensieg auch nicht. Was Hummels so verbittert habe, wurde Heynckes noch gefragt: "So wie ich den Mats kenne, wollte er 4:1 oder 5:1 gewinnen, ich kann mir vorstellen, dass er enttäuscht war, dass wir nicht das vierte oder fünfte gemacht haben."