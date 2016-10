Champions League FC Bayern siegt sich aus der Krise

Drei Pflichtspiele ohne Sieg - beim FC Bayern bedeutet das erfahrungsgemäß Unruhe. So war es auch vor der Partie gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven in der Champions League. Trainer Carlo Ancelotti spürte erstmals, dass es in München auch sehr schnell ungemütlich werden kann. Das beste Rezept dagegen ist ein souveräner Sieg. Und der gelang den Bayern beim 4:1 (2:1) in der eigenen Arena auch auf durchaus überzeugende Weise.

Thomas Müller (12. Minute) und Joshua Kimmich (25.) sorgten zunächst für eine beruhigende Führung. Luciano Narsingh verkürzte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:1. Robert Lewandowski stellte nach 59 Minuten den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Arjen Robben setzte nach 84 Minuten den Schlusspunkt.

Veränderungen hatte der Trainer nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt angekündigt, das bezog sich aber wohl eher auf die Einstellung der Spieler, personell tat sich dagegen nur wenig in der Bayern-Startelf. Lediglich Robert Lewandowski kehrte für Kingsley Coman in die Startformation zurück.

1:0 war die logische Folge der Dominanz

Dass Ancelotti den richtigen Leuten auf dem Feld vertraute, wollten die Startspieler von Beginn an beweisen. Die Bayern drängten die PSV von der ersten Minute an in die Defensive und erarbeiteten sich schon nach wenigen Minuten die ersten Torgelegenheiten. Das 1:0 in der 12. Minute war dann auch die logische Folge. Der frühere Eindhovener Robben spielte einen Eckball auf den ersten Pfosten. Müller schaltete am schnellsten und verwandelte zum 1:0.

Und weiter ging es nur in eine Richtung - Chancen fast im Minutentakt. Müller, Alaba, Lewandowski, Kimmich - sie alle prüften den guten Torwart Jeroen Zoet. Kimmich war es dann, der das 2:0 besorgte, als er eine Flanke des starken David Alaba fast auf der Torlinie stehend nur noch einnicken musste. Es war bereits das dritte Champions-League-Tor für den jungen Nationalspieler in dieser Saison.

Die Partie schien damit entscheiden, auch weil die Bayern weiterhin das geschehen mühelos beherrschten - bis zur 44. Minute. Die Niederländer hatten kurz zuvor schon mit einem Abseitstor aufhorchen lassen - übrigens eine durchaus strittige Entscheidung von Schiedsrichter Collum. Das war im Grunde der erste Konter, und der zweite führte gleich zum Anschlusstreffer. Narsinghs Distanzschuss schien dabei nicht ganz unhaltbar.

Nach dem Wechsel waren die Gäste aktiver und mutiger. Plötzlich waren die Bayern eingeschüchtert, Neuer verhinderte mit einem Reflex gegen Gaston Pereiro den Ausgleich. Die Niederländer drängten, die Bayern wirkten ziemlich überrascht, die Überlegenheit war weg. Die Verunsicherung währte allerdings nur zehn Minuten, dann beruhigte Lewandowski nach Vorarbeit von Robben die Nerven. Die PSV mühte sich danach zwar weiter, aber die Spannung aus dem Spiel war damit draußen. Und Robben durfte gegen seinen früheren Verein auch noch treffen. Von einer Krise spricht keiner mehr.

Bayern München - PSV Eindhoven 4:1 (2:1)

Tore: Müller 1:0 (12.)

Kimmich 2:0 (25.)

Narsingh 2:1 (44.)

Lewandowski 3:1 (59.)

Robben 4:1 (84.)



München: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Alonso - Kimmich (85. Martinez), Thiago - Robben (87. Renato Sanches), Lewandowski, Müller (70. Costa)

Eindhoven: Zoet - Brenet, Schwaab (85. Zinchenko), Moreno, Willems - Pröpper, Siem de Jong - Pereiro (77. Bergwijn), Guardado (61. Izimat-Mirin) - Narsingh, Luuk de Jong

Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Zuschauer: 70.000

Gelbe Karten: Lahm