Bayern-Sieg gegen Leipzig Heynckes' Prüfung kommt erst noch

Déjà-vu: Rote Karte gegen einen Leipzig-Spieler, ein verärgerter Ralph Hasenhüttl und abwinkendende RB-Profis. Bayerns Bundesligaauftritt gegen den neuen Rivalen aus Sachsen ging gefühlt so weiter, wie das viel diskutierte Pokalspiel vor drei Tagen aufgehört hatte: Im Mittelpunkt stand auch diesmal der Schiedsrichter. Was war passiert? In der 12. Minute hatte Willy Orban Arjen Robben kurz vor der Strafraumgrenze gestoppt, Daniel Siebert entschied auf Freistoß und nach Videobeweis auf Notbremse und Platzverweis.

Bayern-Bonus? Nach den vielen Fehlentscheidungen von Felix Zwayer am Mittwoch (mehr dazu lesen Sie hier), lag der Unparteiische bei dieser Szene richtig. Robben hätte nach einem Pass von Sebastian Rudy frei auf das Tor zulaufen können. Orbans Berührung war zwar unglücklich, aber der Rempler reichte aus, um eine klare Torchance zu verhindern. Pech gehabt. Überflüssig war der Applaus von Robert Lewandowski für den Unparteiischen.

Ergebnis: Bayern hatte in Überzahl keine Probleme, siegte mühelos und ist neuer Tabellenführer der Bundesliga. Hier lesen Sie die Meldung zum 2:0 (2:0)-Sieg der Münchner.

Stimmungskiller: Bayerns Pokalerfolg in Leipzig bot - trotz aller Fehlentscheidungen - tollen Fußball. So hatte man sich das auch für das Wiedersehen in der Bundesliga gewünscht. Einen entsprechenden Vorgeschmack gab es bereits vor dem Anpfiff, zumindest wenn man auf übertriebene Inszenierungen steht. Der FC Bayern hatte die Arena beim Einlaufen abgedunkelt: Lasershow, laute Musik - ein Hauch von einem Finale. Immerhin ging es nach Dortmunds Patzer auch um die Tabellenspitze. Dann flog Orban vom Platz.

Erste Hälfte: Und anschließend ging es vor allem um die Frage: Wie hoch gewinnt der FC Bayern? James Rodríguez machte den Anfang und erzielte das 1:0 in der 19. Minute. Danach konnten die Münchner Kräfte sparen (am Mittwoch geht es zu Celtic Glasgow). Leipzig kam kaum in die Nähe von Torwart Sven Ulreich und schien mit dem Spiel gedanklich abgeschlossen zu haben. Ein Beispiel dafür: In der 38. Minute passte Javi Martínez ungestört durch die Gasse, Lewandowski erhöhte auf 2:0. Das sah zu leicht aus.

Zweite Hälfte (soll angeblich stattgefunden haben): Bayern machte das so souverän, wie man es erwarten musste. Zumal der Klub zuletzt in der Disziplin des Überzahlspiels Routine bekommen hat. Gegen den HSV vor einer Woche flog Gideon Jung vom Platz, am Mittwoch Naby Keita und diesmal Orban, es war das dritte Elf-gegen-Zehn-Spiel in Folge. Es blieb beim 2:0.

Spitzenreiter: Vor einem Monat hatte der FC Bayern noch fünf Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund und die Tabellenspitze, nun ist er mit drei Punkten Vorsprung Erster.

Ein Verdienst von Jupp Heynckes? Bei allem Respekt: Gegen Freiburg, den HSV und Leipzig in fast 80-minütiger Überzahl hätte die Mannschaft auch unter Carlo Ancelotti gewonnen. Auch Celtic in der Königsklasse und die äußeren Umstände beim Pokalweiterkommen waren dankbar. Der Faktor Heynckes ist noch nicht auszumachen, feststeht: Es gab zuletzt glückliche und falsche Schiedsrichterentscheidungen zugunsten des FC Bayern. Aber Heynckes Rückkehr fiel auch in eine Schwächephase beim BVB. Seit der Trainer zurück ist, hat der Rivale keine Partie mehr in der Bundesliga gewonnen.

Fragezeichen: Vielleicht war es Karma nach seinem unsportlichen Beklatschen der Roten Karte: In der Pause blieb Lewandowski in der Kabine, wohl mit einer Oberschenkelverletzung. Für das Leipzigspiel war sein Fehlen ab der zweiten Hälfte nicht weiter wichtig, mit Blick auf den kommenden Spieltag könnte ein Ausfall des Top-Stürmers aber ein Problem sein. Dann wartet Dortmund, und wenn der FC Bayern eine Schwachstelle im Kader hat, dann ist es der fehlende Ersatz für Lewandowski.

Bayern München - RB Leipzig 2:0 (2:0)

1:0 James (19.)

2:0 Lewandowski (38.)

Bayern: Ulreich - Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich (84. Rafinha) - Rudy, Martínez - James, Thiago, Robben (86. Tolisso) - Lewandowski (46. Vidal)

Leipzig: Gulácsi - Halstenberg, Upamecano, Orban, Klostermann - Demme, Keita - Forbserg (62. Laimer), Sabitzer (46. Bruma) - Werner (22. Konaté), Poulsen

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: Thiago / -

Rote Karte: Orban (Leipzig, 13.)

Zuschauer: 75.000