Champions League Heynckes' Serie hält auch bei Anderlecht

Wenn der Torwart der beste Spieler einer Mannschaft ist, dann sagt das einiges aus über die Leistung seines Teams. Sven Ulreich war es zu verdanken, dass der FC Bayern München sein Champions-League-Gastspiel beim RSC Anderlecht unbeschadet überstanden hat. Auf der Gegenseite trafen Robert Lewandowski und Correntin Tolisso. So stand es am Ende dann doch so, wie man zuvor erwarten konnte: 2:1 (0:0) für die Bayern.

Es war der neunte Erfolg im neunten Pflichtspiel unter Trainer-Rückkehrer Jupp Heynckes. Theoretisch ist jetzt auch der Gruppensieg noch drin - dazu müsste allerdings ein sehr hoher Sieg über Paris Saint-Germain im letzten Gruppenspiel her. Das PSG, das die Bayern in Paris vor zwei Monaten noch 3:0 besiegt hatte.

Auch wenn die Bayern schon vor der Partie fürs Achtelfinale qualifiziert waren und der sportliche Stellenwert also begrenzt war: Es war der bisher schwächste Auftritt des Teams, seit Heynckes das Team betreut.

Friedl debütierte in der Startelf

Der Trainer begann die Partie mit dem jungen Marco Friedl auf der linken Abwehrseite, es war das erste Pflichtspiel des 19-Jährigen in der Startelf, und dann gleich in der Champions League.

An dem jungen Verteidiger lag es allerdings nicht, dass die Münchner zunächst überhaupt nicht ins Spiel fanden. Den ersten groben Abwehrfehler legte vielmehr Routinier Jérôme Boateng aufs Feld, seinen Fehlpass konnte der freistehende Lukasz Tedorczyk nicht nutzen, Ulreich reagierte reaktionsschnell.

In der Folge entwickelte sich das Spiel zu einer Art Privatduell zwischen dem polnischen RSC-Stürmer und dem Bayern-Torwart. Viermal stand Teodorczyk sträflich frei vor dem Keeper, er konnte keine seiner Chancen nutzen.

Die Bayern-Abwehr machte es den Anderlechtern leicht. Zahlreiche Zweikämpfe wurden verloren, die Pässe ungenau gespielt, es war eine schlampige Vorstellung der Münchner in der ersten Hälfte. Dazu passte, dass sie offensiv nur eine Gelegenheit zustande brachten. Lewandowskis Schuss wurde von einem belgischen Verteidiger kurz vor der Torlinie abgewehrt. Das 0:0 zur Pause wird im Reportersprech "schmeichelhaft" genannt.

Robben verletzt vom Platz

Nach dem Wechsel schien es zunächst weiterhin schlecht für die Bayern zu laufen. Arjen Robben musste schon nach wenigen Minuten am Oberschenkel verletzt vom Platz. Aber wenige Minuten später waren die Münchner zur Stelle: Lewandowski schloss eine schöne Kombination über Tolisso zum 1:0 ab. Sein zweiter Champions-League-Treffer in dieser Saison.

Danach hatte sich der Charakter des Spiels geändert. Die Belgier ließen sich ihre Enttäuschung anmerken, die Bayern den Ball in den eigenen Reihen kreisen. Lange hielt dies allerdings nicht an, Anderlecht schlug zurück und diesmal erfolgreich: Kapitän Hanni traf aus kurzer Distanz zum 1:1. Es war das erste Anderlechter Tor in dieser Champions-League-Spielzeit.

Die Bayern ließen sich allerdings nicht mehr verunsichern und spielten jetzt auf Sieg. Mit Erfolg: Nach einer Flanke von Joshua Kimmich war Tolisso mit dem Kopf zur Stelle und verlängerte zum 2:1-Siegtreffer.

RSC Anderlecht - Bayern München 1:2 (0:0)

0:1 Lewandowski (51.)

1:1 Hanni (63.)

1:2 Tolisso (77.)

Anderlecht: Sels - Appiah, Spajic, Kara, Deschacht - Trebel, Kums - Gerkens (64. Onyekuru), Dendoncker, Hanni (70. Bruno) - Teodorczyk (82. Harbaoui)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Friedl - Tolisso, Rudy - Robben (47. Martinez), Vidal (87. Hummels), Thiago (44. James) - Lewandowski

Schiedsrichter: Taylor (England)

Zuschauer: 20.000