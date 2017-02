Wegen Mittelfinger DFB fordert Ancelotti zu Stellungnahme auf

Der Trainer des FC Bayern München muss sich laut Informationen des "Kicker" vor dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) verantworten. Demnach wird der DFB-Kontrollausschuss den Italiener zu einer Stellungnahme auffordern, nachdem Carlo Ancelotti im Anschluss an das 1:1-Unentschieden in Berlin Hertha-Fans den Mittelfinger gezeigt hatte.

"Ja, ich habe diese Geste gemacht, weil ich angespuckt wurde", räumte Ancelotti am Samstag in der ARD ein. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nahm den Bayern-Coach daraufhin in Schutz. "Ich würde jetzt nicht den Stab über ihn brechen wollen. Wenn dir einer von oben auf den Kopf rotzt, dann findest du das nicht so spannend", sagte Watzke im ZDF.

Auch Rune Jarstein droht eine Untersuchung durch den DFB. Der Hertha-Torwart hatte aus Frust über den Last-Minute-Ausgleich durch Robert Lewandowski (90.+6) den Ball genommen und Xabi Alonso aus kürzester Distanz an den Rücken geschossen. Es folgte eine Rudelbildung im Berliner Strafraum, die Schiedsrichter Patrick Ittrich mit dem Schlusspfiff beendete. Jarstein sah für die Aktion die Gelbe Karte, sodass eine nachträgliche Sperre nicht zu erwarten ist.