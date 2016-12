Bayern schlägt Darmstadt Dank Costas Traumtor wieder Spitzenreiter

Mit einem Kunstschuss hat Bayern München die Rückkehr an die Tabellenspitze geschafft. In einem schwachen Spiel kam der Rekordmeister zu einem späten 1:0 (0:0) bei Liga-Schlusslicht SV Darmstadt. Der FCB enttäuschte und hatte kaum Torchancen, Darmstadt reichte lange eine solide Defensivleistung. Für die Entscheidung sorgte Douglas Costa mit einem Traumtor. Sein Schuss aus knapp 30 Metern prallte an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor (71. Minute).

Am Mittwoch (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) trifft das Team von Trainer Carlo Ancelotti (36 Punkte) auf den Zweiten RB Leipzig (36), das am Samstag durch einen Sieg gegen Hertha BSC zwischenzeitlich vorbeigezogen war. Mit einem Remis würde der FC Bayern als Erster in die Winterpause gehen.

Fußball-Bundesliga

Es war ein Duell der Gegensätze. Bayern München war vor dem 15. Spieltag Tabellenführer, der SV Darmstadt Letzter. Kein Team hatte mehr Tore als der FCB erzielt (34 Treffer), keines weniger als Darmstadt (11). Aus Münchner Sicht waren die drei Punkte auch ohne die Verletzten Arjen Robben und Jérôme Boateng sowie den kurzfristig angeschlagenen Philipp Lahm fest eingeplant.

Doch so einfach schien Bayerns Rückkehr auf Platz eins nicht zu werden. Darmstadt spielte gut und vergab nach wenigen Sekunden die erste Chance, als Thiago einen gefährlichen Schuss von Sandro Sirigu im Strafraum blockte. Danach dominierten die Münchner zwar, drangen aber kaum ins letzte Drittel vor. Die besseren Möglichkeiten hatte der Außenseiter.

Allmählich wirkte es so, als seien die Bayern gedanklich bereits beim Leipzig-Duell. Kaum Ideen, harmlose Torschüsse und Passstafetten jenseits der gefährlichen Zone prägten ihr Spiel. Ein Fernschuss von Costa in der 22. Minute war noch der beste Versuch, der Ball flog jedoch einige Meter rechts am Tor vorbei. Darmstadt verteidigte konsequent, gewann zwei Drittel der Zweikämpfe und versuchte, mit einem seiner vielen langen Pässe eine Konterchance zu bekommen.

Traumtor Costa, Niemeyer im Pech

Für den Rekordmeister blieb der Darmstädter Strafraum Sperrzone. Einzig nach ruhenden Bällen ging etwas: Mats Hummels verpasste nach einer Freistoßflanke aus kurzer Distanz per Kopf (40.) und Robert Lewandowski setzte eine weitere Standardsituation aus etwa 25 Metern zu hoch an (45.), wirklich gefährlich waren beide Szenen nicht.

In der zweiten Hälfte änderte sich beinahe nichts. Bayern kontrollierte das Geschehen, ohne zwingend zu werden. Gefährlicher wurde es auf der anderen Seite, als Mario Vrancic einen Freistoß knapp über die Latte schoss (58.). Für Münchens ersten Schuss auf das Tor hatte wenige Minuten zuvor Thomas Müller aus spitzem Winkel gesorgt, Torwart Michael Esser wehrte per Faustabwehr ab (53.).

Mit einem eindrucksvollen Schuss gelang schließlich Costa die Entscheidung. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß hatte der Brasilianer zu viel Platz, nutzte diesen und überraschte Esser mit einem platzierten Abschluss (71.). Darmstadt hatte danach noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Peter Niemeyer köpfte Manuel Neuer freistehend in die Arme (77.).

SV Darmstadt - Bayern München 0:1 (0:0)

0:1 Douglas Costa (71.)

Darmstadt: Esser - Fedetskiy, Niemeyer (78. Colak), Sulu, Holland - Vrancic, Gondorf - Sirigu, Rosenthal (65. Jungwirth), Heller - Schipplock (90.+1 Obinna)

München: Neuer - Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba - Alonso, Vidal (69. Ribéry) - Thomas Müller (80. Kimmich), Thiago, Douglas Costa (90.+2 Renato Sanches) - Lewandowski

Gelbe Karten: Rosenthal - Xabi Alonso, Hummels

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 17.400 (ausverkauft)