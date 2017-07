+++ Fußball-Transferticker +++ Juventus vor Ausleihe von Bayerns Costa

+++ JETZT KÖNNTE ES SCHNELL GEHEN +++

Bayerns Douglas Costa soll zur Leihe zu Juventus

Nach wochenlangen Verhandlungen steht der Wechsel von Bayern Münchens Douglas Costa zu Juventus Turin laut italienischen Medienberichten unmittelbar bevor. Demnach wird der Brasilianer zunächst verliehen. Dank einer Vertragsklausel soll der Champions-League-Finalist aus der Serie A den 26 Jahre alten Offensivprofi danach fest verpflichten können.

Unklar waren zunächst die Zahlen des Deals: Während die Turiner Tageszeitung "Tuttosport" und das Blatt "La Stampa" von einer Leihe von einem Jahr berichteten, die den Bayern zehn Millionen Euro bringe, war in der "Gazzetta dello Sport" von zwei Jahren Leihe für acht Millionen Euro zu lesen. Bei einer folgenden festen Verpflichtung sollen dann zusätzliche 30 Millionen Euro Ablösesumme fällig werden.

Die Münchner äußerten sich zu den Spekulationen zunächst nicht. Laut den Berichten wollten die Bayern zunächst kein Leihgeschäft, sondern einen festen Verkauf. Weil die Verhandlungen stockten, sei dann ein Kompromiss erreicht worden, der in dieser Woche fixiert werden solle.

Costa spielt seit 2015 beim FC Bayern und bestritt seitdem 50 Bundesligaspiele, ihm gelangen dabei acht Treffer und 20 Torvorlagen. Mit Serge Gnabry hat der Rekordmeister bereits einen Ersatz für Costa verpflichtet. (jan/dpa)

+++ FIX UND FERTIG +++

Wagner verlängert bei Hoffenheim

1899 Hoffenheim kann auch in Zukunft mit seinem Torjäger planen: Sandro Wagner hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Dies teilte der Klub mit. Wagner war im vergangenen Sommer vom SV Darmstadt gekommen. Beim Confed Cup gehörte der Stürmer zum DFB-Kader.

#Wagner2020. Sandro Wagner hat seinen Vertrag mit der #TSG vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert https://t.co/jUjDisDMqw. pic.twitter.com/AnYTB6SQyA — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 9. Juli 2017

"Sandro ist ein starker Typ, einer, der vorangeht und durch seine Leistungen und sein Auftreten unser Spiel in der vergangenen Saison entscheidend mitgeprägt hat", sagte Manager Alexander Rosen. Der 29-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit elf Tore erzielt. Hoffenheim ist als Liga-Vierter Teilnehmer der Champions-League-Qualifikation. (jan/dpa)

Schalke 04 holt Amine Harit

Der französische U19-Europameister Amine Harit (20) wechselt zu Schalke 04. Dies bestätigte Trainer Domenico Tedesco nach dem 9:1-Testspielsieg gegen den Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick. "Amine Harit ist unser zweiter Neuzugang. Man kann sagen, dass es offiziell ist. Er ist jung und dynamisch", sagte Tedesco. Die Ablösesumme soll zehn Millionen Euro betragen, der Franko-Marokkaner erhält einen Vierjahresvertrag.

In der vergangenen Saison war Harit für den FC Nantes aktiv. In seiner ersten Spielzeit im Profibereich erzielte er in 30 Partien einen Treffer. (mfu/sid)