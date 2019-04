Der Heidenheimer Mannschaftsbus war schon lange auf dem Heimweg, als noch einmal Denis Thomalla im Bild war. Ein Fernsehmonitor in den Katakomben der Münchner Arena zeigte die Großchance nach 81 Minuten, wie Thomalla alleine vor dem Bayern-Tor auftauchte und dann an Torwart Sven Ulreich scheiterte. Beim Stand von 4:4. Auch wenn die großen Bayern eine Blamage verhindern konnten und sich gerade noch gegen den kleinen Zweitligisten ins Halbfinale zitterten - der erquälte Sieg änderte nichts daran, dass bei den Münchnern nach dem Spiel schlechte Stimmung herrschte und ziemlich dicke Luft.

Ausgerechnet drei Tage vor dem richtungsweisenden Meisterschaftsspiel gegen Borussia Dortmund machte sich Ratlosigkeit breit. "Wenn man so ein Spiel sieht", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, "dann muss man nachdenklich sein". Nachdenklich machte dabei allerdings nicht nur die Einstellung mancher Spieler. Sondern auch die des Trainers.

Natürlich war Niko Kovac später angezählt, wirkte aufgebracht und schimpfte auf seine Mannschaft, dass es ihr nicht gelang, eine 4:2-Führung über die Zeit zu spielen und dass Heidenheim stattdessen innerhalb von drei Minuten wieder den Ausgleich schoss. "Was mich absolut ärgert, dass man als Bayern München das nicht so verwalten kann, als sicherer Sieger vom Platz zu gehen", empörte er sich und legte nach: "Wenn es wild wird, ist es nicht das, was ich mir vorstelle. Vier Stück kassieren, das geht gar nicht. Mich ärgert, dass so viele Nationalspieler das nicht runterspielen, wie es sein müsste."

Kovac meinte dabei sicher auch Ex-Nationalspieler wie Thomas Müller, Mats Hummels oder Jérôme Boateng, von dem später noch die Rede ist. Doch gerade an diesem Abend schien es, als ob es sich Kovac mit seiner Spielerschelte doch zu einfach machte - und er sich stattdessen vielleicht auch selbst hinterfragen sollte.

Kovac fehlt die Notfallstrategie

Am Mittwoch offenbarte sich, dass Kovac immer wieder ein Plan B fehlt, eine Notfallstrategie, falls das Spiel eine unerwartete Wendung nimmt. So wie es ihm auch beim 1:3 gegen Liverpool nicht gelang, sein System umzustellen, mit neuer Taktik mutiger zu spielen, um sich gegen das Aus in der Champions League aufzubäumen, so schien ihn am Mittwoch auch der Platzverweis gegen Niklas Süle nach einer Viertelstunde aus dem Konzept zu bringen. Fast zehn Minuten lang wirkten die Spieler orientierungslos, ohne Ansagen von außen, wie sie sich neu positionieren sollten. Erst dann brachte Kovac Boateng und nahm Franck Ribéry vom Feld.

Sven Hoppe DPA Gestatten Robert Lewandowski, Bayern-Retter

Mochte Kovac nach der Pause, wo es in der Kabine laut Auskunft von Leon Goretzka "sehr laut" geworden war (offen blieb dabei, ob von Seiten des Trainers oder der Spieler untereinander), auch folgerichtig Robert Lewandowski bringen und Kingsley Coman: Während einer Partie und mitten im Spiel flexibel zu reagieren, mit Anweisungen und Umstellungen, um etwa nach drei Toren in der zweiten Halbzeit das 4:2 nach Hause zu spielen, diese Fähigkeit lässt Kovac beim FC Bayern vermissen. Auffällig waren dafür auch am Mittwoch wieder einmal seine permanenten Diskussionen mit dem vierten Offiziellen, an dem er zwar seinen aufgestauten Frust abbauen konnte, die aber seine Mannschaft auch nicht weiterbrachten.

Selbstkritik übten immerhin einige Spieler, Leon Goretzka etwa räumte bei sich selbst seine fahrlässige Einstellung ein: "Nach meinem 1:0 dachte ich, dass es ein relativ entspannter Spätnachmittag wird." Ein Trugschluss. Niklas Süle hingegen nannte den Platzverweis gegen ihn eine vertretbare Entscheidung, wollte aber das Spiel seiner Kollegen in Unterzahl nicht als Ausrede gelten lassen: "Wenn du 4:2 führst, musst du das über die Zeit bekommen. Egal, ob mit sieben Mann, mit elf oder mit 15." Oder eben zu zehnt.

Die Party nach dem Topspiel steht schon

Zu allem Überfluss murrte später auch noch Renato Sanches, als er erneut über seine Dauerreservistenrolle klagte: "Ich bin nicht glücklich. Das ist schwer für mich." Dazu sorgt gerade auch Jérôme Boateng für Unruhe, kündigte er doch kürzlich für Samstagabend nach dem Spiel gegen Dortmund eine große Sause in Münchens Nobeldisco P1 an, es geht dabei um die Präsentation seines neuen Magazins namens "Boa".

Eine rauschende Party zu plakatieren vor so einem bedeutsamen Spiel, und in jedem Fall zu feiern, auch im Falle einer bitteren Niederlage, nicht das, was sich Karl-Heinz Rummenigge vorstellen dürfte, als er einst mahnte, Boateng solle mal wieder "down to earth" kommen. Und auch Sportdirektor Salihamidzic ging am Mittwoch hörbar auf Distanz: "Ich würde das als Spieler nicht machen, besonders wenn man nicht weiß, wie das Spiel ausgeht. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten." Aber gefragt hat er ihn natürlich nicht, der Boa den Brazzo.

Es herrscht also gereizte Spannung bei den Bayern. Der Zittersieg gegen Heidenheim machte klar, dass solch ein Auftritt nicht reichen wird gegen Dortmund. "Immerhin haben wir fünf Tore geschossen", sagte Thomas Müller auf der Suche nach den erfreulichen Erkenntnissen, "wir müssen jetzt das Positive rauspicken."

Das Spiel am Samstag beginnt auch um halb sieben. Gegen Dortmund werden Leon Goretzka und die Bayern immerhin von Anfang an wissen: Es wird garantiert kein entspannter Spätnachmittag.