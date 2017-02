Bayerns 5:1 gegen Arsenal Mit Sternchen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Arséne Wenger hatte am Ende nur einen ganz kurzen Auftritt. Keine drei Minuten saß er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel auf dem Podium, sichtlich mitgenommen versuchte der Trainer des FC Arsenal das Geschehene, dieses 1:5, zu analysieren. Wenger sprach von fehlender Ordnung bei seiner Mannschaft und mentalen Problemen, aber letztlich reichte ein Satz für die prägnante Beschreibung des Abends und seiner eigenen Gemütslage. "It was a nightmare". Ja, der Auftritt in München war ein Albtraum, für Wenger und seine Mannschaft.

Für den FC Bayern hingegen war es ein Festtag, ein Gala-Abend, wie man ihn hier lange nicht mehr erlebt hatte.

Nach den vergangenen Wochen waren Zweifel aufgekommen, ob der FC Bayern unter Carlo Ancelotti erfolgreichen und überzeugenden Fußball bieten kann, auch innerhalb des Klubs hatte sich erste Nervosität breit gemacht, zu dürftig war die Spielkultur in den vergangenen Spielen seit der Winterpause. Doch am Mittwoch war eben nicht mehr dröger Liga-Alltag gegen Freiburg, Bremen oder Ingolstadt. Am Mittwoch war endlich wieder Champions League. Achtelfinale. K.-o.-Modus. Genau das, was die Bayern brauchen, um auf Touren zu kommen.

Als würde sie die Bundesliga schon nicht mehr reizen, als seien die Pflichtübungen auf dem Weg zur fünften Deutschen Meisterschaft in Serie nur noch langweilige Routine. Als gebe es die wirklich prickelnde Aufregung nur unter der Woche im Kräftemessen mit Europas Elite. "Wenn es drauf ankommt, sind wir eben da", sagte Robben später. "Aber dass das wirklich so funktioniert hat, das hat auch mich überrascht. Das war mit Sternchen."

Funktioniert hatte auf besonders schöne Art zunächst schon sein alter Trick beim Treffer zum 1:0, mit links ins lange Eck, hoch in den Winkel, ein echter Robben, der dazu grinsend sagte: "War doch nicht so schlecht." Zumindest nicht so gut waren die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit, der Ausgleich durch Alexis Sánchez nach dem von Neuer erst noch gehaltenen Elfmeter, da wirkten die Bayern durcheinander und wirr. Doch dann kam die zweite Halbzeit. Dann begann Arsenals Albtraum. "Dann", sagte ein strahlender Kapitän Philipp Lahm nach Abpfiff, "sind wir so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten."

Mit einer in dieser Saison noch nie gezeigten Entschlossenheit, mit einer lange vermissten Körperlichkeit, zerlegten sie den hilflosen Gegner und sorgten auch im Stadion für eine euphorische Stimmung, wie sie Ancelotti seit seinem Amtsantritt nicht erlebt hatte. Angesteckt von den Toren von Lewandowski (53. Minute) und Thiago (56. und 63.) verfiel selbst das sonst so gesättigt anmutende Münchner Haupttribünen-Publikum mit stehenden Ovationen in grenzenlose Ekstase.

Dass selbst am Ende auch noch der kurz zuvor eingewechselte und zuletzt so formschwache Thomas Müller traf, passte zu diesem furiosen Abend, wobei es bei der Betrachtung des fünften Münchner Treffers den Anschein hatte, als verzichtete Thiago freiwillig auf einen möglichen Hattrick, um lieber seinem Kollegen Müller den Ball für sein persönliches Erfolgserlebnis aufzulegen.

So waren an diesem Abend beim FC Bayern alle überglücklich, auch Müller, der erst spät eingewechselt worden war. Mats Hummels sprach angesichts des Rückspiels am 7. März in London freudig von der "halben Miete", auch Arjen Robben schmunzelte vergnügt vor sich hin. Der einzige Verantwortliche, dem man nicht ansehen konnte, was da gerade passiert war, war Ancelotti. "Wir haben gut gespielt", sagte er mit einer Miene, als hätte sein Team gerade einen Drittligisten im DFB-Pokal mit 1:0 niedergerungen. Ancelotti sagte auch: "Thiago hat gut gespielt." Und: "Thomas Müller wird für uns noch wichtig sein."

Ob so ein Spiel auch ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz in Europa sei, wollte ein Reporter wissen. Ancelotti hätte die Steilvorlage zu einer Kampfansage an Paris, Madrid und Manchester nutzen können, doch er ließ sich nicht locken, er antwortete nur: "Nein, es ist nur wichtig für unser Selbstvertrauen." Dann ging Ancelotti. Mister Cool, Signore Freddo.

Ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte

Noch ist es ein weiter Weg bis zum Finale und zum möglichen Titelgewinn am 3. Juni in Cardiff, doch zumindest hat diese fabelhafte Vorstellung am Mittwoch jene Skeptiker erst einmal verstummen lassen, die wenig Glauben daran hatten, dass Ancelotti eine Idee habe, was er mit dieser Mannschaft anfangen soll.

Uli Hoeneß hatte kürzlich angesichts seiner eigenen Nervosität erzählt, dass ihn Ancelotti stets beruhige und sagen würde: "Lasst mich nur machen. Ihr werdet schon sehen." Zumindest sah man am Mittwoch schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die nächsten dreieinhalb Monate noch kommen könnte.

Am Samstag steht das Gastspiel in Berlin an, bei der Hertha. Davon sprach am Mittwoch noch keiner beim FC Bayern. Sie wollten sich lieber noch an den Erinnerungen an diesen Abend berauschen - und nicht schon wieder an den Alltag denken.

Zusammengefasst: Beim 5:1 gegen den FC Arsenal gelang Bayern München das, was man im Fußball gerne einen "Befreiungsschlag" nennt - ein Sieg, der das Selbstvertrauen stärkt. Die Spieler genossen die Gala, Trainer Carlo Ancelotti hingegen gab sich cool. Dabei war er es, der genau so eine Entwicklung seiner Mannschaft angekündigt hatte.