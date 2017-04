Bayern-Titel in Wolfsburg Ein Kasten Bier. Immerhin

Doch, doch, der FC Bayern hat ihn natürlich gefeiert, diesen 27. Meistertitel in der Fußball-Bundesliga, den fünften in Folge.

Nach dem Abpfiff des 6:0 beim VfL Wolfsburg liefen die Spieler zum Gästeblock, hakten sich ein und hüpften im Takt mit ihren Fans. Kapitän Philipp Lahm ließ sich das Megafon reichen und dirigierte den Festakt. Später beschallten die Münchner Profis mit Gesängen den Umkleidetrakt des Wolfsburger Stadions. "Campeones! Campeones!", riefen sie. Als Höhepunkt des Gelages wurde ein Kasten Bier in die Kabine des FC Bayern getragen. Ein Kasten. Immerhin.

Sicher, der Klub hat schon fröhlichere Meisterfeiern erlebt. Die Stimmung war nicht so ausgelassen wie sonst, das war schon daran zu erkennen, dass die üblichen Bierduschen auf dem Rasen diesmal ausblieben. Der dunkelblaue Anzug von Trainer Carlo Ancelotti und seine Frisur waren auch beim Verlassen des Stadions noch in tadellosem Zustand.

Aber die Münchner haben schon versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Sie haben zwei Ziele verfehlt in dieser Saison, auf dramatische Weise, sind im Viertelfinale der Champions League an Real Madrid gescheitert und unter der Woche im Halbfinale des DFB-Pokals an Borussia Dortmund. Schon wieder kein Triple, nicht einmal das Double. Da wird ein Meistertitel in München schnell zum Trostpreis degradiert, zur Selbstverständlichkeit.

Doch nach dem krachenden Sieg in Wolfsburg hatten sie keine Lust, sich die Meisterschaft schlecht machen zu lassen. Betont trotzig zelebrierten sie den Titel. "Etwas Außergewöhnliches und unglaublich" sei dieser fünfte Triumph nacheinander, sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge: "Wir wollten eine gute Saison spielen, die haben wir auch in diesem Jahr gespielt. Ich glaube, wir sind ein total verdienter Meister." Das war eine gnadenlose Untertreibung. An der Überlegenheit der Münchner im Liga-Alltag besteht kein Zweifel. Drei Spieltage vor Schluss haben sie zehn Punkte Vorsprung auf "Verfolger" Leipzig.

Auf diese Dominanz spielte auch Arjen Robben an, der in Wolfsburg ein Tor geschossen und eine Vorlage gegeben hatte. "Alle sagen: Die Bayern werden sowieso Meister. Aber das musst du auch erst mal schaffen. Du bekommst in der Bundesliga nichts geschenkt", sagte er - und verwies darauf, dass der Titel für einige Spieler von ganz besonderem Wert sei. Für Kapitän Lahm und Xabi Alonso zum Beispiel, für die es der letzte Titel war. Nach der Saison gehen sie in den Ruhestand.

Robben zieht mit Cruyff gleich

Und auch der Niederländer Robben setzte mit dem Titel eine Bestmarke. Er hat jetzt zehn Meisterschaften gewonnen und liegt gleichauf mit dem größten Spieler, den seine Heimat jemals hervorgebracht hat: mit Johan Cruyff. "Es ist nicht schlecht, mit ihm auf einer Stufe zu stehen", sagte Robben. So oder so ähnlich können viele Münchner diese Meisterschaft zu einem persönlichen Triumph umdeuten, wenn schon die ganz großen Titel fehlen in dieser Saison.

Zumal der FC Bayern mit der Demontage der Wolfsburger seine Sonderstellung in der Liga untermalte. Es zeigte, dass der Rekordmeister einen Gegner immer noch abschießen und demütigen kann, wenn ihm danach ist. "Wir wollten einfach Spaß haben und einen raushauen", sagte Thomas Müller. Das ist gelungen. Der Sieg in Wolfsburg, dieser letzte Schritt zum Titel, war mehr als reine Pflichterfüllung.

Aber natürlich konnte das Torfestival am Mittellandkanal nur ablenken, es konnte den Ärger nicht besiegen, den sich die Mannschaft mit dem Scheitern in der Champions League und im Pokal aufgeladen hat. "Eigentlich hätten wir in der kommenden Woche ein Spiel haben müssen, aber das ist uns nicht vergönnt", sagte Robben. In der kommenden Woche finden die Halbfinals der Champions League statt, und die Bayern sind immer noch der Meinung, dass sie eigentlich dabei sein müssten. "Aber man kann es jetzt nicht mehr ändern. So ist Fußball", sagte Robben.