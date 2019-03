Bayern-Remis in Freiburg "Besser jetzt als später"

In der 54. Spielminute ließ sich Sven Ulreich, der Vertreter des angeschlagenen Manuel Neuer, eine rote Schirmmütze bringen, die er dann hektisch und dankbar entgegennahm. Die Sonne schien dem Torwart des FC Bayern München direkt ins Gesicht, und die aufopferungsvoll kämpfenden Gegner vom SC Freiburg wollten einfach nicht aufhören, gefährliche Konter zu fahren.

Dass ein Sichtschutz nötig sein würde, das hätte der 30-jährige Ex-Stuttgarter bei seinem vierten Saisoneinsatz aber auch schon in der Halbzeit wissen können. Und so wirkte diese Aktion ein wenig wie der gesamte Samstagnachmittag der Bayern im Breisgau: Sie wirkten nicht so recht vorbereitet auf das, was sie hier erwarten würde.

"Wir sind nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen", polterte Hasan Salihamidzic. Der Sportdirektor der Bayern, den sie in München einst kumpelhaft "Brazzo" nannten, war nach dem mageren 1:1 stinksauer. Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagten vorsichtshalber gar nichts, schmallippig verließen sie das Stadion in Richtung Mannschaftsbus. Als dieser vom Areal rollte, riefen viele Freiburger Fans "Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn!"

Bayern schwächelt gegen Außenseiter

Fast schien es, als hätten die Bayern nichts dazugelernt. Das Rückspiel hatte begonnen, wie das Hinspiel in München geendet hatte (Endstand ebenfalls 1:1): mit einem Tor des Freiburgers Lucas Höler. Der stand nach dem Spiel mit einem breiten Grinsen in der Interviewzone und durfte darüber reden, was für ein tolles Gefühl es sei, zweimal gegen die Bayern zu treffen.

Der SC hat sich für diese Spielzeit schon einmal das Prädikat Favoritenschreck erkämpft, zumal die Mannschaft von Christian Streich auch schon RB Leipzig im eigenen Stadion 3:0 besiegt hat. Am 21. April ist übrigens Borussia Dortmund zu Gast. So könnte Freiburg im Meisterschaftskampf zum Zünglein an der Waage werden.

Das Problem der Bayern ist, dass sie in der laufenden Spielzeit sehr viele Punkte gegen Außenseiter liegen ließen. "Klar ist es bitter, dass wir gegen Freiburg, gegen Düsseldorf und gegen Augsburg zu Hause Unentschieden spielen", sagte Salihamidzic. Aber: "Das hat ja mit der Einstellung heute nichts zu tun." Klar habe man gegen Ende "drei hundertprozentige Chancen" herausgespielt, Leon Goretzka etwa traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten.

"Müssen zeigen, dass wir Meister werden wollen"

Doch Salihamidzic schimpfte weiter: An der Seitenlinie habe man nicht das Gefühl gehabt, "dass wir das unbedingt gewinnen wollen. Im Großen und Ganzen bin ich schwer enttäuscht." Sogar der oft besonnene Trainer Niko Kovac gab zu Protokoll, dass er "wütend" sei. Die Deutlichkeit, mit der die Verantwortlichen über das Freiburger Remis sprachen, mag auch ein Stückweit der Konstellation geschuldet gewesen sein: Dortmund hatte in der Schlussphase 2:0 gewonnen und wieder die Tabellenführung übernommen, aus Sicht der Bayern war am Samstag um halb sechs die enorm erfolgreiche Aufholjagd seit der Winterpause plötzlich wieder futsch.

Doch umgekehrt schienen einige Spieler selbst nach der Partie noch nicht komplett begriffen zu haben, wie ernst ihre Chefs die Lage sehen. "Wir waren in der zweiten Halbzeit extrem dominant und hatten genug Chancen, heute haben wir sie halt nicht gemacht, ich glaube das kommt vor", sagte Mats Hummels. Wer in Freiburg 26 Torschüsse abgegeben habe, der könne doch gar nicht so viel falsch gemacht haben.

Einig waren sich allerdings alle in der Frage, was dieses Ergebnis nun für das nächste Pokalspiel gegen Heidenheim am Mittwoch bedeutet: bloß nicht ausrutschen. Und vor allem aber für das nächste Bundesligaspiel, den Showdown gegen den Tabellenersten. "Wir müssen gewinnen", sagte Hummels. Mit der alten Konstellation hätte womöglich ein Unentschieden gegen die Borussia genügt, um die Meisterschaft in der eigenen Hand zu haben, "jetzt müssen wir das Ding klar für uns entscheiden." Salihamidzic formulierte das so: "Wir müssen gegen Dortmund zeigen, dass wir Meister werden wollen."

"Besser jetzt als später"

Die Frage ist, ob die Mannschaft das kann. Trotz Länderspielpause ließen gerade die vermeintlich ausgeruhten Spieler Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller alte Souveränität oft vermissen, wobei Müller die eine oder andere gute Defensivaktion hatte. James Rodríguez verlor oft den Ball und leitete gefährliche Gegenangriffe ein, Thiago blieb ungewöhnlich unauffällig.

Unter der Woche hatten die Bayern die Verpflichtung des Weltmeister-Verteidigers Lucas Hernández bekannt gegeben. Jetzt geht es darum, auch das Übergangsjahr vor der großen Shoppingtour möglichst erfolgreich zu gestalten.

"Besser jetzt als später", meinte dann noch der einzige Bayern-Torschütze, Robert Lewandowski (22.). Vielleicht sei das Spiel ja noch rechtzeitig gekommen, vielleicht werde man jetzt den Rest der Saison "wach bleiben." In der letzten Aktion des Spiels war er noch einmal knapp an seinem zweiten Tor des Tages vorbeigeflogen, das zugleich sein 200. in der Bundesliga gewesen wäre. Er würde sich freilich sehr darauf freuen, dieses gegen seinen ehemaligen Verein zu erzielen. Zumindest, wenn es dann auch zum Sieg gegen Dortmund reicht.