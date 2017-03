Bayerns Pokalsieg gegen Schalke Von 0 auf 100 in 25 Tagen

Die Ausgangslage: Schalke ist eins von drei Teams, die in der bisherigen Bundesligasaison in München einen Punkt holten. Und in dieser Partie vor gerade einmal 25 Tagen hätte S04 durchaus auch gewinnen können. Das versprach ein packender Pokalabend zu werden! Andererseits: Der FCB hatte beim 8:0 gegen den HSV gerade erst bewiesen, dass sie sich zu Trainer Carlo Ancelottis liebster Fußball-Zeit des Jahres bedrohlich ihrer Bestform annähern.

Das Ergebnis: 3:0 (3:0) für die Bayern. Der Rekordpokalsieger steht damit im Halbfinale. Hier geht's zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Bayern: Neuer - Rafinha, Martínez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski

Schalke: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Stambouli - Schöpf, Goretzka, Bentaleb, Kolasinac - Meyer, Burgstaller

Die erste Hälfte: Die Hoffnung auf einen packenden Pokalabend war nach gut zwei Minuten gestorben. Dann sorgte Robert Lewandowski für die Bayern-Führung - mit einem Lupfer, der in jüngster Vergangenheit schon zu so etwas wie einem Markenzeichen des Polen geworden ist. Auch Schalke schien nicht mehr an einen Erfolg zu glauben und lud Thiago und erneut Lewandowski prompt zu den Treffern zwei und drei ein. In der 28. Minute stand es 3:0. Gegen den HSV war zum gleichen Zeitpunkt noch kein Tor gefallen. Schalke war in der Offensive kaum zu sehen.

5 - Guido Burgstaller hatte in der ersten Halbzeit lediglich 5 Ballaktionen und 3 davon beim Anstoss. Unsichtbar. #FCBS04 pic.twitter.com/grtWfb4f85 — OptaFranz (@OptaFranz) 1. März 2017

Schalker Torhilfe: Ja, Bayern machte erneut ein sehr gutes Spiel. Aber jedem Treffer ging ein Gelsenkirchener Fehler voraus. Erst rückte Benedikt Höwedes aus dem Abwehrzentrum heraus und verlor den Ball gegen Vorbereiter Franck Ribéry (1:0), dann ließen Holger Badstuber (1,90 Meter) und Sead Kolasinac (1,83) in der Mitte Thiago (1,74) bei seinem Kopfballtor völlig unbewacht (2:0) und schließlich spielte Max Meyer den Ball direkt zu Lewandowski, der nach Doppelpass mit Ribéry traf (3:0).

Die zweite Hälfte: Einige wenige Torchancen hatte Bayern noch, ansonsten waren die zweiten 45 Minuten vor allem eines: Wahnsinnig langweilig. Schalke spielte mutlos (wohl, um einem ähnlichen Schicksal wie der HSV zu entgehen) und stand sehr tief. Bayern tat nicht mehr als nötig, es war fortan nicht mehr als ein Trainingsspiel. Manche Zuschauer fühlten sich erinnert an den Dienstagabend, als es bei der Spielabsage zwischen Lotte und Dortmund ähnlich viel Pokalspannung gab.

Spieler des Spiels: Klar, zum einen Lewandowski. Das ist bei zwei Toren und einer Vorlage unvermeidbar. Der Pole hat in dieser Saison nun in 33 Pflichtspielen 30-mal getroffen. Aber auch Ribéry war an allen drei Toren beteiligt: Die beiden Lewandowski-Treffer bereitete er vor, das 2:0 durch Thiago leitete er mit einem Pass auf Lewandowski ein. Und das nach über vier Wochen Verletzungspause - starkes Comeback!

Bittere Rückkehr: Es war ein wirklich schwarzer Abend für Holger Badstuber. Erst musste er chancenlos eine Gala seiner ehemaligen Mitspieler ertragen, dann sah er nach zwei hilflosen Fouls gegen Robben und Javi Martinez Gelb-Rot. Bei dem einen Gast-Auftritt in München Anfang Februar hätte er es wohl gern belassen.

AFP Holger Badstuber

Erkenntnis des Spiels: "Wenn wir so weiter spielen wie in den vergangenen Wochen, werden wir bald aus mehreren Wettbewerben ausgeschieden sein", hatte Philipp Lahm vor Kurzem erklärt. Genau gesagt: Vor 25 Tagen nach dem Ligaspiel gegen Schalke. Wie unglaublich einseitig das Pokalspiel nun war, zeigt, wie unglaublich viel sich zuletzt bei den Bayern getan hat. Das Münchner Selbstverständnis ist für den Moment genauso zurück wie die Dominanz des Teams. Jetzt könnte die Erkenntnis eher lauten: Wenn die Bayern so weiter spielen wie in den vergangenen zwei Partien, werden sie bald in allen Wettbewerben um den Titel spielen.