Bayern München - 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0)

Gelsenkirchen war nicht der einzige Derby-Standort an diesem Tag - auch viel weiter südlich duellierten sich zwei Traditionsteams. Wobei es ein Derby ohne große Spannung war: Der FC Bayern München setzte sich problemlos gegen den 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0) durch. Robert Lewandowski entschied schon vor der Pause mit seinen beiden Treffern die Partie (9. Minute und 27.). Franck Ribéry erhöhte nach dem Wechsel auf 3:0 (56.).

Die Bayern setzten nach dem Erfolgserlebnis in Bremen vor einer Woche die Verfolgung von Tabellenführer Borussia Dortmund fort. Solange allerdings auch der BVB weiterhin gewinnt, bleiben die Münchner mit deutlichem Neun-Punkte-Abstand zurück.

Nürnberg war als Gast viel zu harmlos. Sie brauchten mehr als 20 Minuten, um überhaupt einmal in den Bayern-Strafraum zu kommen. Torgefahr strahlten die Franken fast gar nicht aus. So war es ein äußerst einseitiges Süd-Duell.

SC Freiburg - RB Leipzig 3:0 (2:0)

Vor einer Woche hatte Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach noch ein überragendes Bundesligaspiel abgeliefert, in Freiburg zeigten die Sachsen ihr zweites Gesicht. Der SC Freiburg deklassierte die Gäste 3:0, ein empfindlicher Rückschlag für Leipzig im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Grund zum Feiern hatte vor allem Nils Petersen. Mit seinem 1:0 (12.) erzielte der Nationalspieler sein 37. Tor für die Freiburger. Damit ist er gemeinsam mit Papiss Demba Cissé Bundesliga-Rekordtorschütze für seinen Klub. Noch vor der Pause hatte Luca Waldschmidt per Elfmeter auf 2:0 erhöht (45.+1). Kapitän Mike Frantz machte kurz nach der Pause alles klar (52.).

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Im Duell zweier Teams aus dem Ligamittelfeld gelang den Gastgebern durch einen späten Treffer der Schritt ein Stück weit nach oben in der Tabelle. Bayer war zuvor schon weitgehend feldüberlegen, aber das Herrlich-Team konnte aus dieser Dominanz wenig machen. Die Gäste konnten nach Wochen wieder auf ihren Torjäger Alfred Finnbogason zurückgreifen, das Team von Manuel Baum verteidigte geschickt und konnte lange auf die Punkteteilung hoffen. Dann sorgte der eingewechselte Lucas Alario eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung.

VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim 2:2 (2:1)

Kein guter Tag für Emir Bicakcic. Der Hoffenheimer Verteidiger erlebte in Wolfsburg ein Spiel zum Vergessen. Zunächst hechtete er per Kopfballtorpedo in eine Flanke von Wolfsburgs Daniel Ginczek und setzte den Ball unhaltbar für seinen eigenen Torwart ins Tor (29.). Danach fälschte er einen Schuss von Ginczek unglücklich zum zweiten Wolfsburger Treffer ab (31.).

Umso ärgerlicher, weil die Gäste bis dahin das Spiel sicher im Griff gehabt hatten. Ishak Belfodil hatte das Hoffenheim schon nach vier Minuten in Führung gebracht - dass das Nagelsmann-Team dann doch noch einen Punkt mitnahm, hatte die Mannschaft Andrej Kramaric zu verdanken (71.).