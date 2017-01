München siegt in Freiburg Bayern first!

Ausgangslage des Spiels: Dem Bundesligaplaner gehören Tausende Herzen. Hat er sich doch schon im Sommer überlegt, den letzten Hinrundenspieltag nicht wie üblich vor Weihnachten, sondern erst im Januar anzusetzen, am Tag, an dem die Amtseinführung des US-Präsidenten stattfindet. So bleibt dieser trübe Tag auch als der Tag in Erinnerung, an dem es endlich wieder Bundesliga-Fußball gab. Danke, Grindel.

Favoriten an diesem Abend waren natürlich die Bayern, allein deswegen, weil sie laut Präsident Uli Hoeneß so schlau waren, in der Wärme des Emirats Katar zu trainieren, während anderswo die Bundesligisten wie Schneider gefroren haben. Von daher dürfte der SC Freiburg chancenlos angetreten sein.

Ergebnis des Spiels: 1:2 (1:1). Hier geht's zum Spielbericht.

Die Bayern sind damit arg verspäteter Herbstmeister, die Begeisterung über ihr Spiel vor dem späten Siegtor entsprach allerdings ungefähr der Euphorie vieler über den neuen US-Präsidenten. Oder den Außentemperaturen. Selten war das Wort Zittersieg angebrachter.

Die erste Halbzeit des Spiels: Das Bundesligajahr 2017 begann gleich mal mit einem Tor gegen den FC Bayern, was viele Fußballfans außerhalb des München-Kosmos durchaus als einen guten Jahresbeginn einordnen würden. Tatsächlich schien der Spitzenreiter nach dem schnellen Rückstand, lange nicht in die Partie zu kommen. Womöglich waren sie einfach so dumm gewesen, in der Wärme zu trainieren und froren jetzt bei ungewohnten minus sieben Grad. Erst Robert Lewandowski brach das Eis. Er war nach einer Bayern-Ecke der Geistesgegenwärtigste am Ball, glich damit aus und hatte kurz zuvor, die bis dahin einzig erwähnenswerte Chance der Gäste.

Die zweite Halbzeit: Eigentlich eine weitgehend eindeutige Sache. Die Bayern waren überlegen, bekamen einen Foulelfmeter verwehrt, und dennoch war das fast alles nicht zwingend, kaum kreativ und schematisch. Die Nachspielzeit entschädigte allerdings für den Kick zuvor, denn Lewandowski zeigte dort mal eben, was ihn so einmalig macht.

Spieler des Spiels: 135 Treffer hat Robert Lewandowski jetzt schon in der Bundesliga geschossen, er hat Giovane Elber überholt und als ausländischer Spieler jetzt nur noch Claudio Pizarro in der Statistik vor sich. Sämtliche Freunde des FC Bayern sollten gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, wie es um die Münchner Offensive aussähe, würde sich Lewandowski über längere Zeit verletzen.

Szene des Spiels: An dem Siegtor kommt man nicht vorbei. Lewandowski nahm eine an sich harmlos wirkende Flanke aus dem linken Halbraum auf, schaute einmal kurz hin, wo Tor und Schlussmann sich befinden und platzierte den Ball dann exakt in Richtung langes Eck. Präzisionsarbeit, wie sie nur ganz wenige beherrschen. Große Kunst.

Wechsel des Spiels: Bayern-Trainer Carlo Ancelotti wechselte zwar genauso drei Mal aus wie sein Freiburger Kollege Christian Streich. Aber für ARD-Kommentator Tom Bartels waren die Einwechslungen der Freiburger die pure Nothandlung. Schon nach gut 15 Minuten fing er an, sich um die Kondition der Gastgeber zu sorgen, so als hätten die Breisgauer in der Winterpause nur an ihrem Weihnachtsbraten herumgenagt. Aus seiner Sicht ein Wunder, dass der SC die 90 Minuten überhaupt durchgestanden hat.

Trump des Spiels: Gebührt dem US-amerikanischen Social Media-Team des FC Bayern. Es schreckte via Twitter nicht davor zurück, Parallelen zwischen Uli Hoeneß und Donald J. Trump zu ziehen.

Wenn Hoeneß der Bayern-Trump ist, dann ist Christian Streich allerdings auch der Barack Obama der Bundesliga.

Erkenntnis des Spiels: Tom Bartels hatte am Ende ein "Spektakel" gesehen und damit die Debatte um die Glaubwürdigkeit journalistischer Inhalte wieder neu befeuert.