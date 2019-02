Bayernsieg über Hertha Andere nennen es Arbeit

Szene des Spiels: In dieser Partie fiel nur ein Tor, aber der wichtigste Moment war eine Abwehraktion. Kurz nach dem Wiederanpfiff spitzelt Herthas Angreifer Davie Selke den Ball Richtung Bayern-Torlinie. Manuel Neuer ist bereits überwunden, aber Münchens Verteidiger Joshua Kimmich ist noch da. Er stolpert, er fällt, er stürzt und bekommt irgendwie den Ball noch an den Fuß und am Tor vorbei. Wenn das so Absicht war, dann war es brillant. Statt der Hertha-Führung fällt auf der anderen Seite wenige Minuten später das Bayern-Siegtor.

Ergebnis des Spiels: Es ist jetzt keine große Überraschung mehr: Bayern München gewinnt 1:0 gegen Hertha BSC durch einen Kopfballtreffer von Javi Martínez. Und damit sind in der Frühphase dieses Textes auch schon die beiden Highlights dieses Spiels abgeräumt.

Die erste Halbzeit: Ehrlich gesagt, quälend langweilig. Die Bayern mühen sich, Hertha lauert auf Konter und hätte damit einmal sogar fast Erfolg. Ansonsten plätschert alles vor sich hin.

AFP Rerik gegen Lewandowski - Rot.

Die zweite Halbzeit: Gleich vier bemerkenswerte Dinge. Das Tor, die Rettung von Kimmich, es gibt eine Rote Karte für Hertha-Verteidiger Karim Rekik, auf dem Platz vertreiben sich drei Tauben über Minuten die Zeit. Bei Ajax Amsterdam wird in der Pause gern "Three Little Birds" von Bob Marley gespielt, vielleicht wird das der Stadion-Nachfolger von "You'll never walk alone".

Spieler des Spiels: In diesem Sport werden sehr schnell Heldenmythen gestrickt. Derzeit ist Bayerns Javi Martinez an der Reihe. Der Spanier hatte weiß Gott bisher keine überragende Saison, aber am Dienstag, als es beim FC Liverpool darauf ankam, da bot er eine ganz starke Leistung. Da er am Ende Krämpfe hatte, wurde sein Startelfeinsatz gegen Hertha vier Tage später schon abgefeiert, als sei er Red Adair. Und dann macht er auch noch das einzige Tor. Kopfball nach einem Eckstoß, ein Tor so unprätentiös wie der Spieler selbst.

Ausfall des Spiels: Kingsley Coman, dieser hochbegabte Spieler, kam in der 56. Minute in die Partie, schon acht Minuten später musste er verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Tempospiel, Trickreichtum, Torgefahr - viel scheint im Moment beim FC Bayern davon abzuhängen, ob Coman gesund ist oder nicht. Dass das einzige Tor genau innerhalb dieser acht Minuten fiel, mag Zufall sein. Aber in München bangen sie jetzt schon wieder sehr um den Gesundheitszustand des jungen Franzosen. Coman ist auf dem Weg, so etwas wie der Marco Reus des FC Bayern zu werden. Man könnte auch sagen: Er übernimmt die Rolle von Arjen Robben.

Duell des Spiels: Robert Lewandowski gegen Karim Rekik. Die beiden geraten in der 84. Minute nach einem Zweikampf aneinander, der Niederländer rammt seinen Körper in den Bayernspieler, ein Fest für alle Wrestling-Freunde. Schiedsrichter Harm Osmers hatte für Wrestling offenbar nichts über, er zeigte Rot. Sky fragte den hauseigenen Experten Peter Gagelmann daraufhin nach der Berechtigung der Entscheidung. Gagelmann antwortete innerhalb von 30 Sekunden und in drei Sätzen: "Rot ist zumindest vertretbar. Die Rote Karte geht völlig in Ordnung. Rot ist zumindest nicht verkehrt." Wohl dem, der solche Fachleute hat.

Erkenntnis des Spiels: Fußball ist Arbeit. Wenn die Bayern tatsächlich noch Meister werden - und das wird ja zweifellos so passieren - dann könnten sie es tatsächlich schaffen, den Titel zu holen, ohne in der gesamten Saison ein einziges Spiel abgeliefert zu haben, an das man sich erinnert. Uli Hoeneß ist am Sonntag im TV-Doppelpass zu Gast. Es würde zu dieser Saison passen, wenn selbst dies nicht denkwürdig werden sollte.

Bayern München - Hertha BSC 1:0 (0:0)

1:0 Martínez (62.)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Martínez, Goretzka (46. Thiago) - Gnabry, James, Ribéry (57. Coman / 66. Müller) - Lewandowski

Berlin: Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Maier (80. Dardai), Lustenberger - Duda, Kalou (80. Jastrzembski) - Selke

Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

Gelbe Karten: Kimmich, James

Rote Karte: Rekik (84.)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)