Hoeneß und Rummenigge In der Opferrolle

Die ersten Ovationen gab es kurz vor 19 Uhr. Überpünktlich schritt Uli Hoeneß zu Beginn der Jahreshauptversammlung Richtung Podium, die Menschen in der Halle erhoben sich, neben tosendem Applaus erklangen wie erwartet die üblichen Sprechchöre. "Uli, Uli."

Der standesgemäße Anfang eines bemerkenswerten Abends, an dem Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge vehement auf die neureichen Klubs in Europa schimpften, ihrem FC Bayern die Opferrolle zuschoben - und voll ergriffener Rührseligkeit herzzerreißend ihre tiefe Freundschaft beschworen.

Der Andrang hielt sich in Grenzen, ganz anders als im Vorjahr bei der feierlichen Krönungsmesse, als Uli Hoeneß nach seiner Haftstrafe wieder zum Präsidenten gewählt wurde und die Basketball-Halle des FC Bayern aus allen Nähten platzte. Diesmal kamen ganze 1459 Mitglieder.

Ärger über neureiche Klubs

Das eher überschaubare Auditorium hielt Uli Hoeneß freilich nicht davon ab, wieder zu altbekannter Höchstform aufzulaufen. Die Jahreshauptversammlung war schon immer ein Termin, der wie geschaffen ist für ihn. Nah dran an seiner Basis, die ihm huldigt, hier hat er keinen Widerspruch zu befürchten. Hier hängen sie an seinen Lippen. Hier trifft er den Nerv seiner Jünger.

"Ich danke, dass ich hier stehen kann, das Votum für mich im Vorjahr hat mich tief berührt", sagte er gleich zu Beginn, und schon klatschte das Publikum wieder frenetisch. Und es applaudierte begeistert, als er seine Rede mit den Worten beendete: "Ich denke immer 'Bayern first'. Aber weniger Erfolg im Sport und mehr Frieden in Syrien wäre auch nicht schlecht."

Zwischendrin sagte Hoeneß auch viel. Etwa zu dem kürzlich abgehaltenen Ehrentag für die langjährigen Vereinsmitglieder: "Das haben sie in Paris nicht." Womit er dann im Thema war. Und in seinem Element. Bei seinem Ärger über neureiche Klubs wie PSG.

Vage Strategie

"Es ist schwer, weil wir nicht mehr gegen Vereine spielen, sondern gegen Staaten", schimpfte er in Rage über die Großinvestoren hinter den europäischen Rivalen, "wir spielen gegen Katar, Abu Dhabi, russische Oligarchen und amerikanische Hedgefonds. Und wenn Abu Dhabi und Katar mal kurz den Ölhahn aufdrehen, sind wieder 100 Millionen da. Da können wir nicht mithalten."

Natürlich wollte Hoeneß das nicht als Kapitulation sehen, er sagte noch: "Wir werden den FC Bayern weiter kreativ und geschickt hinbringen, wo wir den Verein haben wollen." Kreativ und geschickt? Das klang sehr vage.

An einem Abend, an dem die Bayern wieder einmal Rekordzahlen vermeldeten und an dem sie bekannt gaben, dass der ausgeliehene Douglas Costa ab 2018 fest in Turin spielt und sie dafür eine Rekord-Ablösesumme von stattlichen 46 Millionen Euro einnehmen, genau an diesem Abend erklärten sie, weiterhin an ihrer Strategie festzuhalten. Keine überteuerten Transfers also, keine Unsummen für Neymars oder Mbappés.

Zwischen Hoeneß und Rummenigge passt "kein Blatt Papier"

"Der FC Bayern wird weiter seriös und solide wirtschaften", sagte auch Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge. "Wir werden uns nicht von Verrücktheiten treiben lassen." Leidenschaftlich appellierte er an die Uefa für eine Reform des Financial Fairplay, um Klubs wie Paris oder Manchester City noch strenger zu kontrollieren.

"Keiner darf mehr ausgeben als er einnimmt", sagte Rummenigge, es klang aber eher wie ein verzweifelter Hilferuf. Und als er dann auch noch einmal mehr den Schiedsrichter für das Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid im April beschuldigte ("Wir sind beschissen worden"), wirkte es, als sähe er den FC Bayern kollektiv in der bedauernswerten Opferrolle.

Nicht nur bei der Ausrichtung waren Hoeneß und Rummenigge sich einig, es ging zwischen beiden auch sonst sehr harmonisch zu, nach vielen Jahren, in denen sie gerne ihre Differenzen öffentlich austrugen. "Zwischen uns passt kein Blatt Papier", sagte Hoeneß und sagte: "Die Nacht von Paris hat uns wieder zusammengebracht." Die Nacht, als sie nach dem 0:3 bei PSG die Trennung von von Carlo Ancelotti beschlossen.

Auch Rummenigge beschwor die "tiefe Verbundenheit" zu Hoeneß und bemühte ein Sprichwort des spanischen Schriftstellers Baltasar Gracián y Morales: "Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. Manchmal klemmt sie oder knarrt sie. Aber sie fällt niemals zu." Die Mitglieder reagierten ergriffen, das kam beim Publikum so gut an wie auch das Bekenntnis zur weiterhin soliden Transferstrategie.

Unbestritten: Seriös und solide zu wirtschaften, das kann und darf man den Bayern nicht vorwerfen. Nur ob sie sich damit in den nächsten Jahren an der europäischen Spitze halten werden, kann man, ganz pragmatisch gesehen, in Frage stellen. Man wird sehen, ob sie mit Kreativität und Geschick dagegenhalten können. Oder ob am Ende nicht doch das Großkapital siegt. Wenn Katar mal kurz den Ölhahn aufdreht.