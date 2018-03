Bayerns Sieg gegen Besiktas Alarmstufe Gelb

Man fahre ja nicht nach Istanbul, um Sightseeing zu machen - das hatte Thomas Müller am vergangenen Samstag gesagt. In Wahrheit war die Champions-League-Reise für den FC Bayern aber dann doch ziemlich genau das.

Als die Münchner am späten Mittwochabend nach ihrem 3:1-Erfolg bei Besiktas Istanbul Richtung Flughafen aufbrachen, hörten sie sich an, als ob sie gerade eine Fortbildungsreise in Sachen Fußballkultur erlebt hatten: Die Fans von Besiktas waren offensichtlich eine Reise wert. "Die Atmosphäre war Wahnsinn, da summen einem die Ohren", sagte Torwart Sven Ulreich, und Sandro Wagner meinte: "Ich hatte schon auf der Bank Gänsehaut, ich war echt froh, als ich aufs Feld durfte." Von den elf Gegnern auf dem Platz schwärmte niemand.

Die Bayern hatten den aktuellen türkischen Meister und Vorrunden-Gruppensieger nach Hin- und Rückspiel 8:1 abgefertigt. Und selbst, wenn es den Fans gelang, mit ihren lauen Pfiffen die Kommunikation der Bayern-Spieler auf dem Rasen zu stören - so erzählte es Müller später - blieb die fußballerische Gegenwehr des Gastgebers überschaubar. Im eigenen Stadion, wo man in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist, blieb Besiktas weitgehend harmlos.

Souveräner als die Bayern hat sich keine Mannschaft für das Viertelfinale qualifiziert, das Freitagmittag ausgelost wird (12 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Jupp Heynckes hatte als erster Trainer überhaupt elf Champions-League-Spiele in Serie gewonnen, Sandro Wagner sein erstes Champions-League-Tor erzielt. Ein rundum gelungener Abend?

Es waren auch selbstkritische Töne zu hören. Jérôme Boateng etwa sagte, man habe zu viele "dumme Fehler" begangen. "Dazu hatten wir zu viele unnötige Ballverluste. Das wissen wir selber, da müssen wir kritisch mit umgehen. Wir müssen uns steigern, da kommen noch andere Gegner."

In einigen Aktionen fehlte die Cleverness, zum Beispiel Boateng: Er sah seine zweite Gelbe Karte und muss nun aufpassen, dass in den beiden Viertelfinalspielen keine dritte dazukommt, sonst ist er für eine Partie gesperrt. Durchaus ein Problem, das im Hinterkopf spukt, wenn Anfang April der Gegenspieler beispielsweise Cristiano Ronaldo heißt. Der Verteidiger meinte wohl auch sich selbst, als er von "dummen Fouls" sprach.

Auch Trainer Heynckes sprach vom "einzigen Wermutstropfen", zumal auch Mats Hummels und Rafinha verwarnt worden waren - die Bayern hatten in einem weitgehend unbedeutenden Spiel sogar mehr Gelbe Karten gesehen als der zumeist harmlose Gegner.

Heynckes weiß, wie bedeutsam diese Kleinigkeiten werden können. Im Finale 2010 hatte Franck Ribéry gesperrt gefehlt, die Bayern hatten sich damals vergeblich um eine Verkürzung seiner Rotsperre bemüht - sie verloren 0:2 gegen Inter Mailand. 2012 fehlten gleich drei Spieler gelbgesperrt, das "Finale dahoam" ging ebenfalls verloren. Im Viertelfinale der vergangenen Saison fehlte gegen Real Madrid im Hinspiel Robert Lewandowski verletzt, im Rückspiel Javi Martínez gesperrt - Bayern schied aus.

AFP Thiago muss behandelt werden

Dann ging am Abend auch noch die Sorge um, dass Thiago bei den kommenden Saisonhighlights fehlen könnte. Der Spanier wurde eine Viertelstunde nach seinem 1:0-Führungstreffer ausgewechselt. Doch Heynckes war verhalten optimistisch: "Thiago hat einen Schmerz unter der Fußsohle verspürt. Er wird morgen untersucht. Ich glaube nicht, dass es so schwerwiegend ist." Zumindest konnte Thiago auf dem Weg zum Flughafen schon wieder twittern - natürlich über die beeindruckende Stadion-Atmosphäre.

Heynckes war auch mit Blick auf eine weitere Personalie positiv gestimmt: Der so lange verletzte Manuel Neuer könne schon "80 Prozent seines Körpergewichts belasten", sagte er. Im April sei er zurück. Doch eigentlich ist das nicht gerade eine gute Nachricht: Ursprünglich hieß es mal, Neuer kehre nach der Winterpause zurück. Jetzt ist der Torwart immer noch nicht bei 100 Prozent.

Es gebe im Viertelfinale keine leichten Gegner mehr, sagen alle Bayern-Spieler. Trotzdem werden sie froh sein, wenn nicht gerade Manchester City oder der FC Barcelona zugelost wird. Und nach dem Viertelfinale die Gelben Karten gelöscht werden.

