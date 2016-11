Bayern-Sieg über Leverkusen Gestatten, Leipzig-Jäger

Als das Spiel vorbei war, erhob sich der Präsident von seinem Sitz und klatschte in die Hände, viermal. Ein kurzer, knapper Applaus für die Mannschaft unten auf dem Platz, die das Spiel gerade mit 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen gewonnen hatte. Es folgte ein kurzer Plausch mit Aufsichtsratsboss Herbert Hainer neben ihm, dann machte sich Uli Hoeneß mit Frau Susi auf den Weg in den Ehrengastbereich im Stadioninneren.

Kommentieren wollte der Mann des Wochenendes die Partie nicht mehr, wartenden Reportern warf er im Vorbeigehen ein knappes "Danke" hin, er wirkte zufrieden, aber weit weg von jeglicher Euphorie. Am Abend zuvor, bei seiner Wiederwahl zum Präsidenten, war seine Stimmung deutlich besser.

Vor dem Spiel hatte Hoeneß noch gesagt: "Ich war gestern sehr emotionalisiert und betroffen, ich habe einen wunderbaren Abend gehabt." Wunderbar war das Abendspiel gegen Leverkusen wahrlich nicht. Und doch extrem bedeutsam.

Hoeneß' Laune nach Abpfiff entsprach der ganz allgemeinen Gesamtbefindlichkeit der Mannschaft. Nach den beiden Niederlagen gegen Dortmund und Rostow herrschte vor allem Erleichterung, endlich mal wieder gewonnen zu haben. "Es lässt sich heute ganz angenehm ins Bett gehen", sagte Thomas Müller, "der Sieg war enorm wichtig, weil wir damit wieder drei Punkte dran sind an Spitzenreiter Leipzig." Spieler des FC Bayern, die über die Jagd auf den Tabellenführer sprechen und das Dransein an Platz eins, daran muss man sich immer noch erst gewöhnen.

Müller war auch im zwölften Bundesligaspiel der Saison ohne Tor geblieben, und bevor nach seiner erneut schwachen Leistung weitere Fragen zu seiner Misere aufkamen, schritt er dann gleich wieder von dannen. Etwas schmallippig und kurz angebunden wirkte auch Philipp Lahm, der Kapitän, wie schon in den vergangenen Wochen. Auf die Frage, warum er im Mittelfeld gespielt habe und nicht als rechter Verteidiger, erwiderte er: "Da müssen Sie den Trainer fragen, was sein Gedanke war." Und als es darum ging, ob die Trainingsarbeit zuletzt nicht ganz so hart gewesen sei, meinte er mit einem grimmigen Blick: "Doch. War sie."

Noch nicht lange her, da stand Lahm nach souverän gewonnen Heimspielen an gleicher Stelle und durfte erklären, warum es so rund läuft und warum ein Gegner nach dem anderen nach Belieben abgefertigt wird. Nun muss er sich immer rechtfertigen, selbst am Samstag nach einem Sieg, es war ihm anzumerken, wie sehr ihn das nervt. "Man braucht einfach Zeit", sagte Lahm, "wir haben einen neuen Trainer mit einer neuen Idee, die Automatismen müssen erst wieder trainiert und einstudiert werden. Wir sind in einer Phase, wo wir hart arbeiten müssen. Dass wir uns verbessern können, steht außer Frage."

Lahms Laune hätte aber noch weitaus schlechter sein können, hätte Schiedsrichter Marco Fritz nach 82 Minuten auf Elfmeter für Leverkusen entschieden. Javi Martinez hatte in höchster Not einen Kopfball von Kevin Volland kurz vor der Torlinie mit ausgestrecktem Arm abgewehrt, eine beachtliche Glanzparade, die zum Glück für die Bayern ungeahndet blieb.

Eine Szene, über die sich Trainer Roger Schmidt wenig echauffierte ("Schwierig für den Schiedsrichter zu sehen"), die dafür aber Bayer-Sportdirektor Rudi Völler mächtig in Rage brachte: "Das ist eine klare Rote Karte für Martinez, ein ganz klarer Elfmeter. Auch wenn wir die Letzten nicht reingeschossen haben, aber den Elfmeter hätte ich trotzdem gerne gehabt."

Und einmal in Fahrt, legte Völler gleich noch nach: "Fußball ist gar nicht so kompliziert. Manchmal sind es ganz banale, einfache Dinge, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Wenn Elfmeter ist, dann ist Elfmeter - und das muss man einfach mal sehen." So war es ein letztlich glücklicher Sieg, in der Fußballersprache sagt man dazu auch gerne: ein dreckiger Sieg. Oder wie Carlo Ancelotti es formulierte: "Manchmal ist es wichtiger zu gewinnen, als gut zu spielen."

Weitaus bemerkenswerter war noch eine Aussage von Uli Hoeneß vor Spielbeginn bei "Sky", zu seinen Äußerungen am Vorabend, als er die Konkurrenten aus Dortmund und Leipzig als "Feind" bezeichnet hat. Nun ruderte Hoeneß zurück: "In meiner Euphorie habe ich ein völlig falsches Wort gesagt. Feinde gibt es im Krieg, in Irak, in Syrien, aber nicht im Fußball. Das sind Rivalen. Das Wort Feind nehme ich zurück und entschuldige mich dafür."

Der Rivale aus Leipzig wird übrigens drei Tage vor Heiligabend in München antreten, im letzten Spiel vor der Winterpause. Auf diese Partie freut sich Hoeneß jetzt schon. Dann wird er garantiert öfters klatschen als viermal. Und auch nach dem Spiel wieder reden.

Sofern die Bayern denn gewinnen.