Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat Uli Hoeneß kritisiert - zumindest für ein Wort, das der Präsident des Rekordmeisters während der denkwürdigen Pressekonferenz am vergangenen Freitag gebraucht hatte.

Nur wenige Minuten, nachdem Rummenigge einen würdevolleren Umgang mit Bayernspielern gefordert hatte, hatte Hoeneß gesagt, dass Juan Bernat im Sommer an Paris St. Germain verkauft wurde, nachdem er im Champions-League-Viertelfinale gegen Sevilla "einen Scheißdreck" gespielt habe.

"Der Uli weiß, dass er zumindest mit dem einen Wort nicht sehr glücklich gelegen ist", sagte Rummenigge - und lobte Bernats Reaktion: "Ich muss ehrlich sagen, es hat mir gut gefallen, weil er damit sehr entspannt umgegangen ist." Bernat hatte gelassen geantwortet: "Ich habe darüber nichts zu sagen. Mir wurde schon als Kind beigebracht, dankbar zu sein."

Rummenigge, Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatten Medien und Experten eine teils hämische und polemische Berichterstattung vorgeworfen. Die Pressekonferenz hatte wiederum Kritik am Inhalt, am scharfen Ton, aber auch an zum Teil widersprüchlichen Aussagen hervorgerufen. (Lesen Sie hier einen Kommentar zum Thema.)

"Dass es darauf ein Medienecho gab in der Größenordnung, war klar", sagte Rummenigge. "Wir haben die Medien kritisiert. Dass die Medien zurückkritisieren, war zu erwarten. Ich glaube, dabei sollten wir es belassen."

Rummenigge äußerte sich noch einmal zum Zweck der Kritik: "Sinn und Ziel der ganzen Geschichte war, der Mannschaft und dem Trainer zu zeigen, dass wir bereit sind, sie nach außen zu schützen", sagte Rummenigge: "Das war ein wichtiges Zeichen für die Spieler." Einige Profis hätten sich dafür bedankt.