Der FC Bayern und die Foul-Debatte Rummenigges Bärendienst

Vier Spiele Pause, dazu eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro. Das DFB-Sportgericht hat Leverkusens Karim Bellarabi nach seinem bösen Foulspiel gegen Bayerns Rafinha hart bestraft. Hinter den Forderungen von Uli Hoeneß blieb das Urteil trotzdem weit zurück. "Sowas gehört drei Monate gesperrt - und zwar für Dummheit", hatte der Bayern-Präsident unmittelbar nach dem Spiel gesagt. Mehr noch: Bellarabi sei "geisteskrank", so die spontane Diagnose von Hoeneß in der ersten Erregung, in seiner absoluten Lieblingsdisziplin eben.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich für seine Einschätzung dagegen deutlich mehr Zeit genommen. Das harte Urteil gegen Bellarabi hat er begrüßt - um im selben Zug seinen Verein in die Opferrolle zu rücken. "Was uns allen nicht gefällt, ist ein bisschen die Gangart, wie gegen uns gespielt wird", sagte Rummenigge. "Das ist etwas, was abgestellt werden muss in der Bundesliga, da sind der DFB und insbesondere die Schiedsrichter gefragt, dass sie ein bisschen die Stürmer und Spieler schützen."

Übertriebene Brutalität gegen die Bayern-Stars? Rummenigge wünscht sich also mal wieder die große Foul-Debatte. Das ist einigermaßen perfide.

Rummenigges Aussagen im Video:

Video Performgroup

Die Verärgerung und Enttäuschung sind ja nachvollziehbar: Vor Rafinha hatte sich bereits Kingsley Coman nach einem Foul verletzt. Corentin Tolisso erlitt zudem eine schwere Knieverletzung nach einem unglücklichen Zweikampf. Drei lange Ausfälle zu einem so frühen Saisonzeitpunkt, das ist bitter, das ist ärgerlich. Aber Verletzungen werden sich leider in einem Spiel wie Fußball nie vermeiden lassen. Dass dem FC Bayern nun die bewusst getroffene Entscheidung, die wahrscheinlich gut 50 Pflichtspiele der Saison mit einem vergleichsweise schmalen Kader anzugehen auf die Füße zu fallen droht, ist nun einmal die unschöne Kehrseite dieser Entscheidung.

Rummenigges Forderung, der DFB müsse seine Spieler besser schützen, ist überflüssig. Denn genau das ist doch bereits geschehen: Schiedsrichter Tobias Welz hat die Attacke Bellarabis auf dem Feld mit dem Platzverweis korrekt geahndet, das Sportgericht sich mit dem Urteil ebenfalls klar positioniert. Zweikampfhärte ist okay, exakt bis an die vielzitierte Grenze des Erlaubten. Das nennt sich: Regelwerk.

Was konkret stellt sich Rummenigge also darüber hinaus vor? Dass der Unparteiische vor dem kommenden Bundesliga-Duell in der Schalker-Kabine auftaucht und die S04-Spieler ermahnt, sie mögen doch etwas zurückhaltender in die Zweikämpfe gehen? Unredlich ist der Vorstoß dazu - weil Rummenigge am Ende vielleicht doch in den Kopf des einen oder anderen Schiedsrichters kriecht.

"Zum Teil von der Öffentlichkeit motiviert"

Noch deutlich kritischer ist allerdings die nebulöse Behauptung Rummenigges zu sehen, die harte Gangart gegen die Bayern-Stars sei "zum Teil von der Öffentlichkeit motiviert, nach dem Prinzip: Jedes Mittel ist recht, um Bayern München Probleme zu kreieren". Irgendwer da draußen hat sich gegen uns verschworen! Ein Argumentationsklassiker, der die Bayern-Familie regelmäßig zusammenrücken lässt. Selbst- und Feindbildpflege galore. Rummenigge schüttelt solche Sätze noch beim Boarding am Flughafen lässig aus dem Jackettärmel, Populismus meets Folklore. Wen genau er mit der "Öffentlichkeit" meinte, ließ er allerdings offen.

Wer also könnte die anderen Klubs in der Öffentlichkeit angestachelt haben, die Spiele gegen die Münchner nicht kampflos herzuschenken? Moment. Sechs Tage vor seiner jüngsten Wortmeldung saß der Vorstandsvorsitzende im vereinseigenen Klub-TV. Ein 20-Minuten-Wohlfühl-Interview, "1:1-Talk" nennt der Klub das, da äußert man schon mal Dinge, die man eigentlich ganz anders meint. "Ich würde nicht empfehlen, das Fell des Bären bereits nach dem 2. Spieltag zu verteilen", sagte Rummenigge dort generös. "Wir sind sehr an Konkurrenz interessiert."

Und wundert sich nun, dass andere Klubs dann wirklich einen Fetzen davon haben möchten.