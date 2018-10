Bayern Münchens Führung hat zur großen Medienschelte ausgeholt. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge übte harte Kritik an der Berichterstattung über Spieler des Rekordmeisters, insbesondere nach der Niederlage der Nationalmannschaft gegen die Niederlande.

Nachdem er Artikel 1 des Grundgesetzes zitierte ("Die Würde des Menschen ist unantastbar"), sagte er: "Wir werden das nicht mehr akzeptieren." Man werde sich "die herabwürdigende Berichterstattung nicht mehr bieten lassen". Rummenigge sprach von "respektlosen Kommentaren" und "falschen Fakten".

Rummenigge nannte konkrete Beispiele: "Was ich über Manuel Neuer lesen musste, darüber fehlen mir jegliche Worte", sagte er. "Wenn ich über Jérôme Boateng und Mats Hummels 'Altherrenfußball' lesen muss, kann ich nur noch sagen: 'Geht's eigentlich noch?'" Eine Altersgrenzendebatte hinsichtlich Ribéry und Robben sei "unverschämt und polemisch".

"Wir werden keine Respektlosigkeit mehr akzeptieren"

Rummenigge und Hoeneß sprachen mehrere Medien direkt an. Man wolle beim FC Bayern nun eine Einheit bilden: "Wichtig ist, dass sich der wichtigste Klub in Deutschland klar positioniert", sagte Hoeneß: "Wir werden keine Respektlosigkeit mehr akzeptieren." Man habe sich bereits juristisch zur Wehr gesetzt und werde das auch in Zukunft tun. Man werde verstärkt auch die eigenen Medienkanäle nutzen.

Die Münchner haben aus den vergangenen vier Spielen keinen Sieg geholt. Zuletzt gab es in der Bundesliga sogar zwei Niederlagen gegen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Bayern steht in der Tabelle nur auf Platz sechs und hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund.