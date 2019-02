Flügelstürmer Kingsley Coman hat sich beim 3:2-Sieg des FC Bayern München in Augsburg nicht schwerer verletzt. Das teilte der deutsche Rekordmeister mit.

"Nach einer eingehenden Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Samstagvormittag gab es aber zum Glück Entwarnung", hieß es in der Presseerklärung. Der 22 Jahre alte Franzose sei damit für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) "eine Option". Nähere Angaben zur Untersuchung und Comans Zustand machte der FC Bayern nicht.

Der zweifache Torschütze und Vorbereiter des Siegtores von David Alaba war in der Schlussphase bei einem Zweikampf vom Augsburger Abwehrspieler Kevin Danso am linken Fuß getroffen worden. Es war das Bein, an dem Coman 2018 gleich zweimal einen Syndesmosebandriss erlitten hatte und jeweils monatelang ausfiel. Zuletzt hatte der Franzose eine schwere Verletzung im Auftaktspiel der aktuellen Bundesligasaison gegen Hoffenheim erlitten und war danach erst am 13. Spieltag zurückgekehrt.

Mitspieler und Trainer loben Coman

Nach seinem Comeback hatte Coman im französischen TV ein vorzeitiges Karriereende angedeutet, sollte ihn erneut eine schwerere Verletzung ereilen. "Eine weitere Operation werde ich nicht akzeptieren", sagte der 22-Jährige damals: "Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes, anonymes Leben führen."

Wie wichtig der Youngster für den Rekordmeister ist, wurde nicht nur in Augsburg deutlich: Zuletzt war Coman mit einem Treffer und einer Torvorlage ein entscheidender Faktor beim Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Hertha BSC. "Wenn er am Sprunggelenk behandelt wird, dann jagt's uns allen einen Schauer über den Rücken", sagte Mats Hummels in Augsburg, und Trainer Niko Kovac ergänzte: "Mit ihm haben wir eine ganz andere Dynamik."

Coman kam 2015 von Juventus zum FC Bayern. Aktuell befindet er sich in seiner vierten Bundesligasaison mit den Münchnern. Coman bestritt in dieser Zeit 74 Ligaspiele, 36 Bundesligapartien verpasste er verletzt.