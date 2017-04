Bayern München Scheitern als Chance

2:4 nach Verlängerung gegen Real Madrid verloren, das Aus in der Champions League, das Ende einer Serie: Erstmals seit 2011 hat der FC Bayern nicht das Halbfinale der Champions League erreicht. Spieler und Klub-Boss regten sich anschließend gehörig auf, aber vielleicht hat das verhältnismäßig frühe Ausscheiden ja auch etwas Gutes?

Die Verantwortlichen müssen sich nun nicht mehr mit einem kommenden Halbfinalgegner beschäftigen, sondern - viel wichtiger - können sich um den Umbruch in der Mannschaft und die damit einhergehenden Verstärkungen im gesamten Klub kümmern: von einem zweiten Mittelstürmer bis hin zu einem fähigen Sportdirektor.

Unabhängig vom knappen Aus im Viertelfinale haben die Bayern in naher Zukunft etliche Aufgaben zu erledigen. Und gerade Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß müssen sich fragen, ob sie zuletzt nicht etwas zu behäbig und gemächlich agiert haben.

Das Spiel in Madrid markierte in jedem Fall das Ende einer Ära. Für Philipp Lahm war das 112. Champions-League-Spiel zugleich das letzte seiner Karriere, auch Xabi Alonso beendete seine internationale Karriere ausgerechnet in Bernabeu, wo er fünf Jahre für Real spielte.

Auf der rechten Abwehrseite, so verriet Rummenigge unlängst, soll Joshua Kimmich Lahm beerben, und auch zwischen Defensive und zentralem Mittelfeld wird der Klub den Abschied von Alonso verkraften können. Ein weitaus größeres Problem gibt es in der Sturmspitze.

Seit der Verpflichtung von Robert Lewandowski vor drei Jahren haben es Rummenigge und Hoeneß versäumt, zumindest einen Notfall-Ersatz für den Polen zu verpflichten. In blindem Vertrauen setzten die beiden Klub-Bosse auf dessen Robustheit. Im Januar sagte Hoeneß: "Robert ist so zäh, so fit, da mache ich mir keine Sorgen." Und kurz darauf äußerte sich auch Rummenigge: "Robert ist nie verletzt. Da muss man nicht unbedingt noch irgendeinen zweiten großen Mittelstürmer in der Hinterhand haben."

Eine Einschätzung, die man schon vor der Schulterblessur und dem Ausfall Lewandowskis im Hinspiel gegen Real zumindest als grob fahrlässig und realitätsfern einordnen durfte.

Möglich, dass sich in der Klubführung eine gewisse Gemütlichkeit eingeschlichen hatte, es lief ja überall so gut. Nun sollten sie schleunigst handeln. Ebenso wie bei der zähen Suche nach einem neuen Sportdirektor. Philipp Lahm ließ Hoeneß und Rummenigge abblitzen, weil sie ihm keinen Vorstandsposten geben wollten. Und auch der zweite Wunschkandidat Max Eberl erklärte jüngst, er bleibe doch lieber in Mönchengladbach. Mag am Ende gar keiner zu den Bayern, weil die beiden Alphatiere dort oben zu mächtig sind?

Einiges muss sich ändern an der Säbener Straße. Ein neuer kompetenter Sportdirektor wäre dringend nötig, um bald auch den langfristigen Umbau anzugehen. Die beiden Flügelspieler Franck Ribéry und Arjen Robben spielten zwar auch am Dienstag in Madrid wieder eindrucksvoll, als würden sie nie altern. Ribéry ist aber schon 34 Jahre alt, Robben 33, die beiden stehen noch bis 2018 unter Vertrag. Dass auch ihre Tage beim FC Bayern abgezählt sein werden, ist absehbar. Es wird also höchste Zeit, um sich nach Alternativen umzusehen. Als würdiger Nachfolger kommt Douglas Costa auf links nur bedingt in Frage, Kingsley Coman auf rechts überhaupt nicht.

Die große Chance, die der frustrierende Abend von Madrid mit sich bringt: Es fällt den Bayern nicht mehr so leicht wie in den vergangenen Jahren, in denen man sich die Saisonbilanz durch den Einzug ins Halbfinale immer ein wenig schönreden konnte. Erst im Halbfinale rauszufliegen, klang ja immer ganz gut.

Das Aus im Viertelfinale ist schon herber, schmerzt enorm und erhöht den Handlungsdruck. Nicht, dass die Bayern langfristig den Anschluss an Europas Spitze verpassen.