Bayerns Sieg nach der Wutrede Normalität? Von wegen

Auf diesen letzten Zweikampf des Tages hatte Mats Hummels keine Lust. "Dazu sage ich nix", sagte der Verteidiger des FC Bayern München, als er um ein paar einordnende Worte zur Pressekonferenz der Bayern-Bosse gebeten wurde. Natürlich wurde er auch gefragt, ob das verbale Poltern der Vereinsführung Einfluss auf das Auswärtsspiel in Wolfsburg hatte. "Für mich persönlich ändert sich nichts", sagte Hummels.

Der Tag nach den wütenden Worten von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß war natürlich kein normaler. Fast alle Spieler des FC Bayern München wurden mit Nachfragen dazu konfrontiert, ob die jüngste sportliche Durststrecke mit zu viel respektloser Berichterstattung bedacht worden war. Und fast alle Befragten verkniffen sich nach dem 3:1 (1:0) beim VfL eine Aussage dazu.

"Für uns ist es wichtig, dass wir nicht immer unsere Meinung nach außen tragen - auch wenn wir die haben", sagte Thomas Müller. Er hatte erneut in der Startelf gefehlt und war auch nicht eingewechselt worden. An seiner guten Laune könne das nichts ändern. Schließlich sei die sportliche Aufgabe in Wolfsburg bestens erledigt worden, sagte er.

Drei Tage vor ihrem nächsten Auftritt in der Champions League bei AEK Athen (Dienstag, 18.55 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE) haben die Münchner souverän aufgetrumpft. Und das, obwohl sie nach dem Platzverweis gegen Arjen Robben den Großteil der Hälfte in Unterzahl bestreiten mussten.

Der Bestrafung in der 57. Minute folgte eine der wenigen Phasen in der Partie, in denen der VfL Wolfsburg einem Punktgewinn nahe kam. Dass es lediglich zum zwischenzeitlichen 1:2 (63.) durch Wout Weghorst reichte, ärgerte Trainer Bruno Labbadia: "Wir sind eingeladen worden, einen Punkt mitzunehmen." Aber ein überragender Robert Lewandowski erzielte eben zwei Tore selbst (30. und 49. Minute) und lieferte eine Vorlage zum dritten Treffer durch James Rodríguez (72.). In der Summe ist der FC Bayern damit in eine sportliche Normalität zurückgekehrt, die ihm zuletzt nach vier sieglosen Partien abhandengekommen war.

Aber gab es denn nun einen Zusammenhang zwischen der Pressekonferenz am Freitag und dem Arbeitstag am Samstag? Was auch immer die Spieler dazu zu sagen hatten, klang ausweichend bis abgesprochen. Nur einer gab zu, dass er hilfreich fand, was Rummenigge und Hoeneß zu sagen hatten. "Das ist ein super Zeichen, dass der Verein sich so vor seine Spieler stellt und seine Spieler so schützt", sagte Verteidiger Joshua Kimmich im Interview mit Sky. Es sei für die Gefühlswelt der Spieler wichtig gewesen, "dass wir zusammenstehen".

Trainer Niko Kovac befand, dass die Begegnung in Wolfsburg von viel Druck belastet gewesen sei. Aus sportlichen Gründen? Oder weil sich Rummenigge und Hoeneß so vehement zu Wort gemeldet hatten? "Ich bin für den Sport zuständig. Für Fußball, für meine Mannschaft", sagte Kovac auf der Pressekonferenz nach Spielende. Für ihn sei das Sportliche entscheidend gewesen. Den Rest stufte er als unwichtig ein.

VfL Wolfsburg - Bayern München 1:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (30.)

0:2 Lewandowski (49.)

1:2 Weghorst (63.)

1:3 James (72.)

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold - Gerhardt, Rexhbecaj (71. Malli) - Steffen (60. Mehmedi), Weghorst, Brekalo (60. Ginczek)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba (46. Rafinha) - Martínez - James (84. Sanches), Thiago - Robben, Lewandowski, Gnabry (66. Goretzka)

Schiedsrichter: Winkmann

Zuschauer: 30.000 (ausverkauft)

Gelb-Rote Karte: Robben wegen wiederholten Foulspiels (57.)

Gelbe Karten: Arnold, Weghorst / Thiago, Neuer