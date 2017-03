Bayern München Ancelottis grüner Daumen

Philipp Lahm sprach Klartext - zumindest für seine Verhältnisse. Der Münchner Kapitän ist bekannt für seine äußerst zurückhaltenden Äußerungen, jeder Satz scheint dreimal gedreht und gewendet, bevor er das Lahm'sche Harmlosigkeitssiegel erhält und ausgesprochen wird. Gemessen daran verblüffte Lahm die Journalisten, als er die Titelverteidigung seiner Münchner nach dem 3:0 gegen Frankfurt als so gut wie sicher ausrief.

"Wir müssen schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Dann werden wir sehen, wann wir Meister werden. Zehn Punkte Vorsprung, das sollten wir nicht mehr verspielen", sagte Lahm. Zuvor hatte der 33-Jährige, der im Sommer seine Karriere beenden wird, gewohnt sachlich und selbstkritisch das Spiel seiner Mannschaft analysiert. Er nannte die Leistung in der ersten Halbzeit "grenzwertig" und sprach von einer glücklichen 2:0-Führung nach 45 Minuten. Aber dann machte er klar, dass schon jetzt, nach dem 24. Spieltag, kein Zweifel mehr am fünften Titelgewinn in Folge besteht. Es ist nur noch eine Frage des Zeitpunkts.

Die Niederlagen der Verfolger aus Leipzig und Dortmund, dazu ein eigener trotz der schlechtesten ersten Halbzeit der vergangenen Wochen - die Bayern durften sich freuen: Endlich sind sie da oben wieder solo.

Nur mit viel gutem Willen hatte man vor dem Spiel den Tabellenzweiten aus Leipzig noch als ernstzunehmenden Verfolger bezeichnen können, doch die Zeit, in der die Münchner über Leipzig oder gar die Borussen aus Dortmund noch als "Konkurrenten" sprechen mussten, sind endgültig vorbei. Entscheidend wird für den FC Bayern nun vielmehr sein, die nächsten zehn Wochen genau zu dosieren, so wie am Samstag gegen Frankfurt: In jedem Spiel genau die Leistung zu bringen, die nötig ist, um am Ende immer zu gewinnen - und das Triple zu holen.

Passend dazu hatte Carlo Ancelotti am Tag vor dem Frankfurt-Spiel einen interessanten Satz gesagt: "Zu viel Wasser tötet die Pflanze." Der in der Botanik erfahrene Bauernsohn aus der Emilia Romagna umschrieb damit mit lyrischer Metaphorik seine Arbeit auf dem Trainingsplatz. Dass es die große Kunst sei, immer wieder, Tag für Tag, die richtige Menge zu finden, um die Gewächse behutsam zum Blühen zu bringen.

Sein Vorgänger Josep Guardiola hat demnach in den vergangenen drei Jahren immer schon im Herbst sämtliche Gießkannen kubikliterweise über der Säbener Straße entleert, weshalb im Frühjahr kein Wasser mehr übrig war und die Bayern zumindest im Halbfinale der Champions League stets ausgetrocknet eingingen wie eine verdorrte Primel. Ancelotti bewässert dagegen sachte und behutsam weiter. Ein Güsschen hier, ein Tröpfchen da.

"Wir sind im Flow"

Ein weiterer Unterschied zu früher: Nach dem Comeback von Jérôme Boateng, der nach 108 Tagen Leidenszeit erstmals wieder auf dem Platz stand, ist der Kader des FC Bayern derzeit komplett und - außer dem am Samstag leicht angeschlagenen Juan Bernat - ohne einen einzigen Verletzten vollständig. Ancelotti kann vor den zehn letzten Wochen der Spielzeit also aus dem Vollen schöpfen. Unter Guardiola hingegen füllte sich gerade in dieser Phase der Saison das Lazarett stets bedenklich.

Das mag natürlich auch dem Glück und dem Zufall geschuldet sein. Allerdings sind die internen Streitereien unvergessen, die sich Guardiola bei der Frage nach den richtigen Behandlungsmethoden einzelner Spieler immer wieder mit der medizinischen Abteilung des Klubs lieferte. Bei Ancelotti hingegen bleibt es stets ruhig und harmonisch. Oder wie Manuel Neuer und Thomas Müller nach dem Spiel unabhängig voneinander, aber doch übereinstimmend sagten: "Wir sind im Flow." Kann man so sagen. Nach fünf Siegen in den vergangenen fünf Pflichtspielen, bei 22:1 Toren. Alles im Fluss. In der Tabelle, in der Mannschaft, im Verein.

Müller tritt auf die Euphoriebremse

Etwas unbemerkt verließ am Samstag Uli Hoeneß das Stadion. Ein seliges Lächeln hatte sich auf seinem Gesicht festgesetzt, sein sonst gerne kräftig geerdeter Gang wirkte fast federnd. Noch vor wenigen Wochen hatte Hoeneß seine Nervosität geäußert, als die Bayern recht zäh in die Rückrunde hineinstotterten. Und dass er sich immer wieder mühsam beruhigen lassen müsse, wenn Carlo Ancelotti ihm versichern würde, dass das schon alles noch werde. Hoeneß schien damals noch nicht so recht daran zu glauben. Nun dürften bei ihm sämtlich Zweifel verfolgen sein.

Manch ein Spieler freilich versuchte am Samstag verzweifelt, auf die Euphoriebremse zu treten, Müller etwa sagte: "Natürlich ist die Stimmung nicht die schlechteste, aber es ist nebensächlich, ob die Meisterschaft schon im Osternest liegt. Es kommen noch interessante Wochen auf uns zu, noch kein Grund, um auf Wolke sieben zu schweben." Etwa auf Wolke fünfeinhalb sind die Bayern aber schon angekommen - und es spricht viel dafür, dass es noch weiter nach oben geht.

Der Gärtner Ancelotti wird schon darauf achten, dass er auch weiterhin das Wasser richtig verteilt. Dann blühen seine Pflanzen in zehn Wochen in vollster Pracht.