Peter Bosz scrollte durch seine Nachrichten. Viele davon waren in der vergangenen Stunde angekommen, die meisten mit fröhlichen Emojis versehen. Aber "keine von einem Dortmunder", versicherte Leverkusens Coach Bosz mit einem Grinsen. Der Dank des Tabellenführers an den ehemaligen Trainer ist ihm dennoch gewiss. Obwohl der BVB nur unentschieden spielte, baute er den Vorsprung auf den FC Bayern aus.

Sieben Punkte Rückstand sind es für die Münchner nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen, das eine Serie nach sieben Bundesligasiegen beendete. Entsprechend schlecht gelaunt schritten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß davon. Und da konnten sie noch gar nicht wissen, dass Borussia Mönchengladbach die Münchner später sogar noch von Platz zwei verdrängen sollte.

Ein paar Sekunden nach den Bossen kam Hasan Salihamidzic aus der Tür. Man habe sich trotz Halbzeitführung "in der zweiten Halbzeit den Schneid abkaufen lassen", sagte er. Leverkusen habe dann aus "wenigen Chancen viele Tore gemacht", klagte der Sportdirektor. Angesprochen auf Sven Ulreich, der einen Freistoß zum 1:1 ins Torwarteck kassiert hatte, sagte Salihamidzic nur: "Das muss ich mir angucken."

Der Betroffene selbst hatte hingegen eine klare Meinung. "Wenn der ein oder andere Experte sagt, den muss ich halten, dann soll er das machen." Ulreich war davon überzeugt, dass er beim Freistoß von Leon Bailey aus etwa 25 Metern ohne Chance war: "Der Ball geht ins Torwarteck. Da heißt es dann immer, dass er den haben muss. Aber der war sehr gut geschossen. Kompliment an den Freistoß."

Vier Schüsse hatte Ulreich in seinem ersten Pflichtspiel seit dem verlorenen Pokalfinale im Mai gegen Eintracht Frankfurt auf das Tor bekommen, drei ließ er passieren. Bei den Treffern von Kevin Volland und Lucas Alario war er tatsächlich chancenlos.

Die Fehler, so die Analyse von Niko Kovac, waren vorher gemacht worden. Der Münchner Trainer war sichtlich schlecht gelaunt, er warf einigen Spielern vor, "fahrlässig" gewesen zu sein: "Die haben gesagt, das werden die Jungs hinten schon meistern." Kingsley Coman durfte sich dabei in erster Linie angesprochen fühlen. Er ließ Mitchell Weiser vor dem 1:2 ziehen und blieb stehen, nachdem er ihn nicht am Trikot zu fassen bekam.

REUTERS Trainer Kovac redet mit Goretzka

Zum vierten Mal in dieser Saison kassierten die Bayern in einem Bundesligaspiel drei Tore. Das war ihnen in der vergangenen Spielzeit nur ein Mal passiert. In der bedeutungslosen letzten Partie gegen den VfB Stuttgart verloren sie sogar 1:4.

"Du kannst nicht den Anspruch haben, drei zu kassieren und dann noch zu gewinnen. Jeder weiß, dass die Meisterschaften hinten entschieden werden. Vorne werden nur die Spiele gewonnen", wetterte Kovac, der sich dann auch noch am Verwirrspiel um Manuel Neuers Verletzung beteiligte. "Er hat eine Blessur", sagte der Trainer, ohne sie näher zu definieren. Wie lange der Nationaltorhüter ausfallen werde, könne er nicht sagen: "Ich bin kein Arzt." Er übertrieb bestimmt, als er sagte: "Wenn ich jetzt von fünf Monaten spreche, schreien alle."

Andererseits gab es keinen Grund, um eine Verletzung ein solches Bohei zu machen, wenn Sven Ulreichs Prognose zutreffen sollte. "Ich glaube eher weniger, dass ich am Mittwoch im Tor stehen werde", sagte der Ersatz mit Blick auf das Pokalspiel bei Hertha BSC. Neuer sei im Training "hängen geblieben, ein "Finger ist dann dick geworden", klärte Ulreich auf, was Salihamidzic für sich hatte behalten wollen. Gefragt nach der genauen Verletzung sagte der Sportdirektor: "Ich weiß es, aber ich sag's nicht."

Bayer Leverkusen - Bayern München 3:1 (0:1)

0:1 Goretzka (41.)

1:1 Bailey (53.)

2:1 Volland (63.)

3:1 Alario (87., nach Videobeweis)

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz (45.+1 Baumgartlinger), Brandt - Volland - Bailey (84. Alario), Bellarabi (90.+2 Paulinho)

München: Ulreich - Rafinha (79. Sanches), Süle, Hummels, Alaba - Kimmich, Goretzka - Thomas Müller (74. Gnabry), James (77. Davies), Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Bellarabi (3), Aranguiz (2), Wendell (4) - Kimmich (3), Coman