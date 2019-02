Niko Kovac hat beim FC Bayern München Fußball-Profi Rafinha für dessen Trainerkritik scharf gerügt. "Niemand darf sich über die Mannschaft, den Verein und die Spieler stellen - und nicht so kritisch über den Trainer äußern", sagte Kovac in München bei der Pressekonferenz zum Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Der Kroate berichtete von einer Aussprache mit dem 33 Jahre alten Abwehrspieler, der sich nach Angaben Kovacs für seine Klage über die Reservistenrolle auch vor der Mannschaft entschuldigt habe. "Damit ist das Thema vom Tisch", sagte Kovac. Er fügte aber deutlich hinzu: "In dieser Form darf das nicht passieren."

REUTERS Rafinha

Rafinha hatte nach dem 1:0-Heimsieg über Hertha BSC vom vergangenen Wochenende Kovac verbal angegriffen. "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir", sagte Rafinha. Bei Kovacs Vorgängern Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola habe er regelmäßiger gespielt: "Ich trainiere gut, spiele aber keine Rolle."

In der laufenden Saison kam der Außenverteidiger bislang in 17 von 34 Partien zum Einsatz. Neunmal stand er dabei über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. In der Rückrunde wurde er wettbewerbsübergreifend nur noch zweimal eingesetzt.

Massive Personalprobleme

Rafinha gilt für das Champions-League-Rückspiel am 13. März gegen den FC Liverpool als Option für den gesperrten Nationalspieler Joshua Kimmich. Ob der Brasilianer am Samstag gegen den Tabellendritten Mönchengladbach auflaufen darf, verriet Kovac nicht. Den deutschen Rekordmeister plagen vor dem Topspiel massive Personalprobleme. Der an einem Magen-Darm-Infekt erkrankte Franck Ribéry wird ausfallen. Damit muss Kovac den linken Flügel neu besetzen, da auch Kingsley Coman wegen eines Muskelfaserrisses fehlt.

Ein großes Fragezeichen steht hinter Torwart Manuel Neuer (Grippe), David Alaba (Sehnenreizung) und Leon Goretzka (Sprunggelenk). Am Donnerstag konnten immerhin Ersatztorwart Sven Ulreich und Mats Hummels nach Erkrankungen wieder mit der Mannschaft trainieren.