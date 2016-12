Bayern-Sieg über Atlético Gut fürs Ego, mehr auch nicht

In der Nachspielzeit flackerte sogar kurz so etwas wie Dramatik auf. Gänzlich egal war diese Partie nämlich weder dem FC Bayern München noch Atlético Madrid gewesen: Thiago lag mit einem Krampf auf dem Boden, und Madrids Torwart Jan Oblak stand bei einem Eckball für seine Mannschaft am gegnerischen Strafraum. Letztlich ging aber auch dieser Moment der Aufregung vorbei, ohne dass sich am Spielstand von 1:0 für die Bayern noch etwas geändert hätte.

Nach dem Schlusspfiff freuten sich die Bayern dann auch artig mit den Fans, immerhin hatten sie auch diesmal das Champions-League-Heimspiel gegen den Halbfinal-Gegner der Vorsaison gewonnen - wenngleich dieses 1:0 mit Blick auf den weiteren Verlauf des Wettbewerbs bedeutungslos war. "Gut fürs Ego", fand Manuel Neuer, "wichtig für die Fans", sagte Thomas Müller.

Doch von denen hatten Tausende die Arena lange vor dem Schlusspfiff verlassen. Das lag nicht nur am unangenehm kalten Nebel, oder daran, dass ein Gruppenzweiter gegen einen uneinholbaren Ersten spielte. In der 77. Minute hatte es Thiago mit einem Kunstschuss geschafft, den Ball aus vier Metern über das Tor zu schießen, und nach dieser seltenen, vergebenen Großchance war die Luft raus.

Die Bayern hatten es verpasst, etwas mehr zu bieten als ein phasenweise ansehnliches Pflichtprogramm. "Es war ein gutes Spiel von uns, kein überragendes", stellte Mats Hummels fest. Er kennt das schon: Genau das gleiche Fazit hatte Hummels auch schon über das Länderspieljahr des DFB gezogen.

Echte Unzufriedenheit gab es aber auch zu beobachten. Vor allem bei Arjen Robben, dessen Leidenschaft nicht belohnt worden war. Kommentarlos und mit angesäuertem Gesichtsausdruck verließ er die Arena. Er hatte zwei gute Konterchancen durch schlechte Entscheidungen hergeschenkt, mit dem Schiedsrichter gehadert, und dann war er auch noch vorzeitig ausgewechselt worden. Dabei war Robben die Gier nach einem Tor anzumerken, als einem der wenigen.

Ein bisschen Flexibilität versucht

Trainer Carlo Ancelotti hatte seinen Spielern die Chance zur Flexibilität mit auf den Weg gegeben. Beim recht souveränen 3:1-Erfolg gegen den FSV Mainz vier Tage zuvor hatten die Bayern erstmals mit einem 4-2-3-1-System auftreten dürfen statt dem von Ancelotti bevorzugten 4-3-3, das allmählich zu einem Korsett geworden war. Diesmal entschied man sich für eine Hybridversion. "Wir sind heute ein bisschen hin- und hergependelt", sagte Hummels, Thiago habe "etwas freier, etwas radikaler" agieren dürfen.

Es lag nicht unbedingt am Fußball-Ästhetiker Thiago, doch das Bayern-Spiel wirkte weder besonders frei noch besonders radikal. Es wurde von den meisten Spielern nicht mit Leben gefüllt. Besonders auffällig war das bei den Jüngeren wie Douglas Costa und Renato Sanches, die zwar aufs Tor schossen und ihr laufintensives Programm abspulten, mehr aber auch nicht. Wenn sie den Ball führten, dann blickten sie oft suchend nach vorne. Lewandowski oder Robben winkten dort, oder zeigten eine Gasse an. Und dann folgte trotzdem wieder der Querpass, das erneute Aufbauspiel hinten herum.

Gut fürs Ego wäre es wohl eher gewesen, wenn mutige Pässe in die Spitze belohnt worden wären. Wenn man Atlético - derzeit im Übrigen nur Vierter der spanischen Liga - eine wirklich empfindliche Niederlage zugefügt hätte. So aber wurde eine Chance vertan, die berüchtigte Defensive der Spanier mit etwas mehr Mut zum Risiko zu entzaubern. Im Halbfinale-Rückspiel, beim hochdramatischen und am Ende nutzlosen 2:1-Sieg Anfang Mai, hatten die Bayern 33 Torschüsse abgegeben. Diesmal waren es 14.

Für einen wurde das bedeutungslose Spiel aber doch zu einem ganz besonderen. Robert Lewandowskis Freistoßtor aus der 28. Minute sah fast genauso aus wie jenes zum 3:1 in Mainz, mit einem kurzen, einstudierten Anlauf. Es wirkte, als könnte der Pole solche Treffer nun vom Fließband abliefern. "Ich weiß nicht wirklich warum", sagte der 28-Jährige auf die Frage, warum er erst seit dieser Saison Freistöße schießt. "Seit zwei, drei Monaten" übe er nach jedem Training. Und der Trainer habe das gesehen.

Am vergangenen Freitag hatte Lewandowski noch normal gejubelt. Diesmal aber steckte er den Ball unter das Trikot und nuckelte am Daumen - klare Zeichen, dass die Familie Lewandowski Nachwuchs erwartet. "Es war immer mein Traum, es auf diesem Weg zu sagen", so der sichtlich gelöste Angreifer. Man habe es nicht mehr länger geheim halten können, seine Frau Anna sei bereits im fünften Monat. Das Tor gegen Atlético sei der optimale Zeitpunkt gewesen.

Er wird versuchen, dafür zu sorgen, dass die Bayern bei der Geburt seines Kindes immer noch im Wettbewerb vertreten sind. Denn auch wenn die Mannschaft diesmal nur als Gruppenzweiter auf die Auslosung am kommenden Montag wartet: Nur ein bisschen Champions League geht dann nicht mehr.