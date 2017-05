Bayern München Meisterduscher

Diesen Meistermoment wird Philipp Lahm niemals vergessen. Zum letzten Mal reckte der Weltmeister-Kapitän im rot-silbernen Konfettiregen die elf Kilogramm schwere Schale für den 27. Titel des FC Bayern in die Höhe. Die große Karriere des 33-Jährigen endete wie die des 35 Jahre alten Spaniers Xabi Alonso mit einem 4:1-Erfolg gegen den SC Freiburg. Ausgelassen tanzten die Münchner Stars nach dem fünften Meistertitel nacheinander über den Rasen - und natürlich fehlten auch die Bierduschen nicht.

Der verletzte Manuel Neuer, sonst besonders eifrig bei der traditionellen Jagd mit dem riesigen Weißbierglas, verdrückte sich an Krücken lieber schnell in die Katakomben. Arjen Robben war der Münchner, der die Premierentaufe bei Trainer Carlo Ancelotti vornahm. "Meine erste Weißbier-Dusche war sehr kalt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Ancelotti. Assistenzcoach Hermann Gerland und Thomas Müller erwischten gleich danach Lahm.

Gemeinsam mit Alonso stieß der langjährige Kapitän Lahm vor dem Besuch auf dem Rathausbalkon und der klubinternen Feier schon mal an. "Ich hab so viele schöne Momente geschenkt bekommen, das war unglaublich", sagte Lahm, der insgesamt achtmal deutscher Meister wurde.

"Es sind gemischte Gefühle, das muss ich ganz klar sagen. Das ist heute sehr emotional, und das geht einem schon nah. Ich habe hier so viel erlebt. Meine Freunde und meine Familie sind da, und es war heute das letzte Mal. Es war mein Leben, hier auf dem Platz zu stehen. Heute war es das letzte Mal in der Gemeinschaft. Ich habe Fußball immer als große Gemeinschaft gesehen. Dass man Ziele verfolgt mit den Fans und mit allen Mitarbeitern. Das werde ich später am meisten vermissen."