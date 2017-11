Bayern München Mit Lewandowski nach Dortmund

Bayern München kann am Samstag bei Borussia Dortmund wieder auf Torjäger Robert Lewandowski (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky) setzen. "Er hat relativ gut trainiert und keine Beschwerden. So wie es aussieht, kann er gegen Dortmund von Anfang an spielen", sagte Trainer Jupp Heynckes nach dem 2:1 in der Champions League bei Celtic Glasgow.

Lewandowski war wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel nicht mit dem Team nach Schottland gereist. Verzichten müssen die Bayern beim BVB weiter auf Manuel Neuer, Franck Ribéry, Thomas Müller und Juan Bernat.

Entwarnung gab Jérôme Boateng nach dem Celtic-Spiel. "Nur eine Muskelverhärtung im Oberschenkel. Kurze Zeit zur Regeneration bis zum nächsten großen Spiel", twitterte der Innenverteidiger vor dem Abflug aus Glasgow.