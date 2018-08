Die Szene des Spiels: In der 21. Minute fand sich der bis dahin unauffällige Joshua Kimmich im Halbfeld wieder. Was tun? Dreiecke bilden, rausrücken, einrücken, wegrücken? Kimmich entschied sich für eine Flanke, die Robert Lewandowski am zweiten Pfosten per Kopf verwandelte. So einfach kann es sein. Und irgendwo weinte in jenem Moment Willy Sagnol eine Halbfeldträne ins Kissen.

Das Ergebnis: Der Fc Bayern besiegte im Spiel um den DFL-Supercup Eintracht Frankfurt 5:0 (2:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Mit der ersten Chance erzielten die Münchner das 1:0, mit der zweiten das 2:0. Vor der Ausführung einer Ecke haderte Lewandowski mit der Hand eines Frankfurters in seinem Gesicht. Schiedsrichter Marco Fritz ließ weiterspielen. Was Lewandowski dann auch tat und trocken zum 2:0 einköpfte. Thomas Müller zirkelte in seinem achten Supercup-Startelfeinsatz am 3:0 vorbei. Frankfurt bot einzig Harmlosigkeit und einen Aufreger.

Der erste Aufreger: In der 45. Minute nutzte Mijat Gacinovic die einzige Unaufmerksamkeit in der Bayern-Defensive und zog entschlossen Richtung Manuel Neuer. Mats Hummels brachte den Serben kurz vor dem Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Fritz entschied sich für Gelb statt Rot, weil er Javi Martínez noch in Eingreifnähe wähnte. Keine klare Fehlentscheidung, aber irgendwie dann doch eine Fehlentscheidung. Der Videoschiedsrichter intervenierte nicht. "Es bleibt schwierig." (Walter Giller)

RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Robert Lewandowski

Die zweite Hälfte: Lewandowksi mit seinem dritten (54.), Kingsley Coman (63.) und Thiago (85.) mit ihrem jeweils ersten Treffer sorgten für die kleine Wiedergutmachung nach dem Schmerz der Pokalfinalniederlage. Arjen Robben (48. Minute), Lewandowksi (58.), Coman (68.) und Sandro Wagner (89.) vergaben weitere Gelegenheiten. Bei der Eintracht löste die Einwechslung von Ante Rebic, der in den vergangenen Tagen seinen Vertrag in Frankfurt bis 2022 verlängerte, den einzigen Jubel aus.

Der zweite Aufreger: In der 71. Minute schlug Eintracht-Verteidiger David Abraham seinem Gegenspieler Lewandowski eindeutig mit dem Ellbogen ins Gesicht. Gelb von Fritz. Auch da griff Videoschiedsrichter Bastian Dankert nicht ein. Dieses Mal gab es eigentlich keine zwei Interpretationen des Geschehens, doch der verdiente Platzverweis blieb aus. Niko Kovac nahm seinen erzürnten Angreifer direkt im Anschluss vom Feld. Da dies bereits die dritte Auswechslung war, konnte der in der 78. Minute verletzt ausgeschiedene David Alaba nicht mehr ersetzt werden - die Münchner beendeten die Partie mit zehn Akteuren.

Die Neuen (auf dem Platz): Zehn Spieler haben die beiden Teams im Sommer verpflichtet. Nur Rönnow und Lucas Torró standen in der Frankfurter Startelf. Der Spanier agierte unauffällig, Rönnow sah beim zweiten und vierten Treffer (eine scharfe Flanke von Alaba konnte er nicht entscheidend abwehren) nicht gut aus.

RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Niko Kovac

Die Neuen (auf der Bank): Frankfurts neuer Trainer Adi Hütter änderte sein 4-4-2-System, mit dem er in der Schweiz Meister wurde, in ein 5-4-1. Ob ihn die Niederlage dazu ermuntert, dies häufiger anzuwenden, erscheint fraglich. Niko Kovac feierte im ersten Pflichtspiel als Bayern-Trainer den ersten Titel. Auch wenn die Eintracht heute nicht an die grandiose Leistung des Pokalfinals anschließen konnte, so waren die ersten Schwerpunkte des neuen Bayern-Trainers zu erkennen: konzentrierte Defensivarbeit, schnelleres Spiel nach vorne, Abschlüsse nehmen, wenn sie sich anbieten. Auch die schmutzige Halbfeldflanke (die Tränen von Sagnol!) erweitert das Münchner Portfolio. So wird es für jeden Gegner schwer, die Bayern zu schlagen.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:5 (0:2)

0:1 Lewandowski (21.)

0:2 Lewandowski (26.)

0:3 Lewandowski (54.)

0:4 Coman (63.)

0:5 Thiago (85.)

Frankfurt: Rönnow - Salcedo, Hasebe, Abraham - Willems, de Guzmán (64. Rebic), Torró, da Costa - Gacinovic, Fabián (64. Blum) - Haller (76. Jovic)

München: Neuer - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich - Martínez - Thiago, Müller (64. Goretzka) - Ribéry, Robben (57. Coman) - Lewandowski (72. Wagner)

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: Abraham / Hummels

Zuschauer: 51.500