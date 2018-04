Szene des Spiels: In der 49. Minute ließ Sevillas Stürmer Wissam Ben Yedder Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng auf Höhe der Mittellinie schön aussteigen und schickte Joaquín Correa über links. Dessen Pass Richtung Zentrum schien unausweichlich den gut positionierten Franco Vázquez zu finden, doch eine Grätsche malerischer Schönheit verhinderte Schlimmeres aus Sicht der Gäste. Javi Martínez spitzelte dem abschlussbereiten Sevillista den Ball vom Fuß. Eine Rettungsaktion so prachtvoll anzusehen wie ein Dribbling durch fünf taumelnde Verteidiger.

Ergebnis: Mit einem 2:1 (1:1) beim FC Sevilla hat sich der FC Bayern eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gesichert. Hier geht's zur Meldung.

Faktor Bernat: Beim Führungstreffer für die Gastgeber spielte der Linksverteidiger der Bayern die Hauptrolle. Dass dieser nicht David Alaba hieß sondern Juan Bernat, lag am kurzfristigen Ausfall des Österreichers. Beim weiten Flankenwechsel durch Sergio Escudero ließ sich der Spanier die bessere Position zum Ball von Pablo Sarabia viel zu leicht entreißen. Dieser brachte seinen Körper vor den Bernats, konnte den Ball unter Kontrolle und dann im Tor unterbringen. Zwei Minuten später holte sich der frustrierte Bayern-Akteur Gelb ab. Nach 45 Minuten hatte Heynckes genug gesehen, Rafinha übernahm fortan die Außenverteidigerposition.

Die erste Hälfte: Die Bayern begannen flott und kamen nach 60 Sekunden zum ersten gefährlichen Eindringen in den Strafraum der Gastgeber. Es sollte allerdings auch der letzte für mehr als eine halbe Stunde bleiben. Vorne war Robert Lewandowski völlig abgemeldet, Franck Ribéry und Thomas Müller kamen nicht hinter die Abwehrkette. Stattdessen erspielte sich Sevilla hervorragende Möglichkeiten: In der 20. Minute vergab Sarabia noch völlig freistehend das mögliche 1:0, zwölf Minuten später machte er es besser. In der 37. Minute wollte Ribéry von links in die Mitte flanken, seinen Passversuch lenkte Jesús Navas unglücklich ins kurze Eck. Der schmeichelhafte Ausgleich fiel nur eine Minute nach der Einwechslung des Kolumbianers James Rodríguez, der für den verletzten Vidal aufs Feld gekommen war.

Gute Gäste: Die Fortsetzung einer Serie, auf die man aus Münchner Sicht gerne verzichtet hätte:

13 - Die Bayern haben in den letzten 13 Auswärtsspielen in der Champions League immer ein Tor kassiert - das ist ein eingestellter Rekord. Gastgeschenk. #SEVBAY — OptaFranz (@OptaFranz) 3. April 2018

Die zweite Hälfte: Nach der durch die Martínez-Grätsche aufgelösten Schrecksekunde in der 49. Minute übernahmen die Gäste das Kommando. Die Münchner agierten jetzt zielstrebiger und umspielten das Pressing Sevillas mit Flankenwechseln. In der 66. Minute vergab Martínez noch nach einer scharfen Hereingabe von Müller, zwei Minuten später fiel der entscheidende Treffer: Einen Lupfer von Ribéry über das Abwehrzentrum hinweg fand am zweiten Pfosten Thiago, dessen Kopfball am Fuß von Escudero und von dort aus unhaltbar im Kasten von David Soria landete. Sevilla konnte nicht mehr zurückschlagen. Es blieb bei kleinen Gelegenheiten für Sandro Ramírez (81.) und Lewandowski (83.)

Sevillas Serienende: Elf Spiele hatte der aktuelle Tabellensechste der Primera Divisíon bislang im Europapokal gegen deutsche Teams absolviert, keines davon verloren. Nummer zwölf bedeutete für das Team von Vincenzo Montella, der die Ex-Bundesligaspieler Simon Kjær (ehemals VfL Wolfsburg) und den ehemaligen Schalker Escudero von Beginn an spielen ließ, das Ende dieses eindrucksvollen Laufs. Ein anderer Lauf hält hingegen weiterhin an:

Correa-Krise: Nach einer Viertelstunde holte sich der flinke Flügelspieler Gelb für eine Schwalbe im Bayern-Strafraum ab, in der 35. Minute gab er nach einem Schubserchen von Kimmich den sterbenden Schwan, um in der zweiten Halbzeit seinem Gegenüber Thiago hart auf den Fuß zu steigen. Schiedsrichter Daniele Orsato ließ aber ebenso Gnade vor Recht walten wie bei Ribérys Wischer ins Gesicht von Ben Yedder nach 13 Minuten. Als Correa kurz vor Schluss ausgewechselt wurde, dürfte vor allem Kimmich aufgeatmet haben, denn der 23-jährige Argentinier hatte für Wirbel auf seiner Abwehrseite gesorgt.

Volle Kapelle beim Rückspiel: Wenn es kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF und Sky) zum Rückspiel in München kommt, muss Heynckes auf keinen seiner Schützlinge verzichten. Die von einer Gelbsperre bedrohten Lewandowski, Kimmich und Boateng kamen ohne weitere Verwarnung durch die Partie.