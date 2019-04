Kovac nach Bayern-Sieg gegen Dortmund "Müssen klarkommen mit unserem Leben"

Und plötzlich spürte Lucien Favre die Hand von Niko Kovac. Der Trainer von Borussia Dortmund hatte bei der Pressekonferenz nach der 0:5-Niederlage gegen Bayern München gerade auf die Frage zu seiner Aufstellung geantwortet. Was er sich gedacht habe, Mario Götze draußen zu lassen. Marco Reus ins Sturmzentrum zu stellen. Und Mahmoud Dahoud auf die Zehn.

Darauf sagte Favre: "Es hat nicht funktioniert. Und wenn du verlierst, dann ist eben der Trainer schuld." Ein verständnisvolles Lächeln huschte da über das Gesicht von Niko Kovac, fast väterlich tröstend tatsche er dem 14 Jahre älteren Kollegen zu seiner Linken auf die Schulter. Als wolle er sagen: Mensch Lucien, ich kann es so gut nachvollziehen. Auf mich prügeln sie bei Pleiten ja auch immer ein.

Die beiden Trainer spielten an diesem Abend eine besondere Rolle. Der eine, Favre, wegen der Mitschuld an dem katastrophalen Auftritt seiner Mannschaft. Und der andere, Kovac, wegen seines eigenen denkwürdigen Auftritts, den er am Ende dieser Presserunde noch hinlegen sollte - an einem Abend, der bei genauerer Analyse zu der erstaunlichen Erkenntnis führte, dass Kovac gerade wegen dieser fulminanten Gala nun bei den Bayern so richtig unter Druck steht. Denn klar ist nach der Rückeroberung der Tabellenspitze: verspielen darf er die Meisterschaft nun nicht mehr.

"Das Wort zum Sonntag"

Wie sehr er wohl selbst gerade Druck verspürt und wie verwundbar er ist, wurde am Samstagabend in der Medienlounge der Münchner Arena deutlich. Gereizt und angefasst reagierte er auf die Frage, ob es für ihn selbst auch ein Befreiungsschlag gewesen sei, nach der - durchaus berechtigten - Kritik an seiner taktischen Ausrichtung in Spielen gegen Liverpool (1:3) und Heidenheim (5:4).

"Wir sind diejenigen, die alles abbekommen", sagte Kovac als selbsternannter Sprecher der Trainerzunft, "dem stellen wir uns. Ob das in der Form so sein muss, stelle ich aber mal in Frage, aber anscheinend in das in der heutigen Zeit so." Um dann salbungsvoll fortzufahren: "Wir sind alle Menschen und jeder muss an sich den Anspruch haben, das, was ich nicht möchte, dass mir einer antut, tue ich auch keinem anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag."

Doch es kam noch mehr, gleich nach seinem pastoralen Appell an das Gute in uns allen legte Seelsorger Kovac mit markigen Worten nach, als es um die anstehende und lang angekündigte Feier von Jérôme Boateng Samstagabend in der Münchner Jet-Set-Disko P1 ging. "Lass doch die Leute machen, was sie gerne möchten", zeterte er. "Ich krame ja auch nicht bei anderen Leuten rum. Immer irgendwo was suchen. Wir spielen Fußball. Es geht nur noch um Nebensächlichkeiten, um Sensationen. Das ärgert mich." Und weiter: "Das muss mal gesagt werden. Ich bin kein Moralapostel, aber wir müssen mal wieder klar kommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht."

Als er seine Predigt beendet hatte, musterte Kovac das Auditorium vor ihm mit bedrohlichen Blicken - weniger Seelsorger jetzt, mehr Straßenkämpfer, als würde er nur darauf warten, dass noch jemand eine blöde Frage stellt. Fragen kamen aber keine mehr. Dann stand Kovac auf und ging.

Nerven liegen blank

Anfangs hinterließ der Auftritt des Bayern-Coaches noch Ratlosigkeit. Hatte nicht Boateng selbst seine Party für Samstagabend angekündigt? War nicht auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf Distanz gegangen, hatte nicht sogar Uli Hoeneß die Fete als "Schwachsinn" bezeichnet? Warum dann die völlig aufgeregte Antwort von Niko Kovac auf eine völlig unaufgeregte Frage, ob er der Mannschaft nach diesem tollen Abend und vor einer spielfreien Woche erlauben würde, auf Boatengs Party mitzufeiern?

Schlicht und einfach, weil bei Kovac, wie diese fünf eigenartigen Minuten am Samstag verdeutlichten, die Nerven gerade blank liegen.

Denn gerade weil das Spiel der Bayern gegen indisponierte Dortmunder so grandios und überzeugend gewesen war, weiß Kovac auch, dass er nun in der Pflicht steht. Mögen er und Uli Hoeneß in den letzten Wochen und Monaten gerne auch räsoniert haben, mal in dieser Saison nicht Meister zu werden, sei halb so wild, auch kein Beinbruch: Doch, jetzt, da die Bayern wieder Erster sind in der Tabelle, jetzt wäre es in der Tat wild, wenn sie am Ende hinter den Dortmundern landen würden, hinter jenem BVB, den sie hier so vorgeführt hatten.

Den Platz da ganz oben, die Bayern sollten ihn nicht mehr hergeben, wenn ihr Trainer über den Sommer hinaus eine halbwegs solide Jobgarantie haben möchte. Dortmund ist jetzt erst einmal die Bürde der Tabellenführung los. Die letzten sechs Saisonspiele werden zeigen, wie der BVB nun mit der Verfolgerrolle umgeht.

Und Niko Kovac mit dem Druck.

Bayern München - Borussia Dortmund 5:0 (4:0)

1:0 Hummels (10.)

2:0 Lewandowski (17.)

3:0 Martínez (41.)

4:0 Gnabry (43.)

5:0 Lewandowski (89.)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martínez (77. Goretzka) - Müller (80. Sanches) - Gnabry, Coman (68. Ribéry) - Lewandowski

Dortmund: Bürki - Piszczek (69. Wolf), Akanji, Zagadou (46. Weigl), Diallo - Witsel - Dahoud (62. Götze), Delaney - Sancho, Larsen - Reus

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Gelbe Karten: Lewandowski - Delaney, Zagadou