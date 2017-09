Deutlicher Bayern-Sieg gegen Mainz Ein Nachmittag für Nostalgiker

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es lustig auf der Bank des FC Bayern. Herzhaft lachten Carlo Ancelotti und Hasan Salihamidzic einander an, sie waren sichtbar gelöst und erheitert nach dem Treffer von Robert Lewandowski zum 4:0-Endstand. Nach der trüben Stimmung der vergangenen Wochen war beim FC Bayern passend zum Oktoberfest-Auftakt wieder gute Laune eingekehrt.

Der deutliche Sieg gegen ziemlich überforderte Mainzer war nicht nur die beste Saisonleistung des Meisters. Es war auch ein Spiel für Nostalgiker. Die Bayern begeisterten die Zuschauer wie so oft in den vergangenen Jahren, an einem Nachmittag, der einmal wieder den alten Männern der Münchner gehörte. Arjen Robben, Thomas Müller, Robert Lewandowski, und auch wenn er erst in der zweiten Halbzeit kam, Franck Ribéry.

Ein Nachmittag, an dem die beiden als spektakulär deklarierten Neuzugänge der Sommerpause, James Rodríguez und Corentin Tolisso, 90 Minuten auf der Bank saßen. Vermisst im Spiel der Bayern wurden sie keine Sekunde.

Erstmals Freude am Fußball

Erstmals in dieser Spielzeit überzeugten die Bayern durch eine klare Spielidee, durch Freude am Fußball. Nichts mehr war zu sehen vom hölzernen Eindruck der ersten Saisonwochen, der gerade bei den letzten Spielen in Hoffenheim (0:2) und selbst beim 3:0 gegen Anderlecht zu sehen war.

"Es war wirklich noch Luft nach oben", erkannte Thomas Müller, dessen Schuss zum ersten Tor noch leicht von Arjen Robben abgefälscht worden war. "Wir haben wieder einen Tick mehr als Mannschaft agiert und als Einheit, wir haben auch wieder mehr auf den Nebenmann geschaut." Sie spielten wieder füreinander und miteinander. Und nicht mehr aneinander vorbei.

Alle hatten sich plötzlich wieder lieb. Selbst Arjen Robben, der das zweite Tor ganz alleine schoss, umarmte Doppeltorschütze Robert Lewandowski nach dessen Treffern - nachdem sie sich gegen Anderlecht noch gegenseitig genervt hatten und jeder dem anderen beleidigt aus dem Weg ging.

Und doch, die ganz großen Huldigungen gab es von Robben nach dem Spiel nicht für Lewandowski, sondern für Franck Ribéry und für Thomas Müller. Nach dem 2:0 war Robben quer über den Platz zur Ersatzbank gelaufen und dem Franzosen, der mit seinem erzürnten Trikotwurf am Dienstag für viel Wirbel gesorgt hatte, demonstrativ um den Hals gefallen. "Das war ein Zeichen", sagte Robben, "Franck ist sehr wichtig für uns, und wenn wir große Titel gewinnen wollen, dann brauchen wir Ribéry."

Sprach's und schob eine Lobeshymne an den zuletzt oft unzufriedenen Reservisten Thomas Müller hinterher, der gegen Mainz von Anfang an überzeugte. "Thomas war der Schlüssel, mit ihm hat man mehr Bewegung im Spiel, er macht Räume und Lücken für andere auf", sagte Robben und mühte sich danach, diplomatisch zu bleiben.

"Man muss aufpassen, was man sagt, das hat nichts mit anderen Spielern zu tun. Wenn er auf dem Platz steht, dann spiele ich, naja, besser, das hört sich komisch an. Aber es macht immer Spaß mit ihm und funktioniert richtig gut." Nach einem Plädoyer, am Dienstag beim Spiel bei Schalke 04 etwa wieder James Rodríguez an Müllers Stelle in die Startelf zu stellen, klang es nicht.

"Wir wussten, was heute gefragt war"

Die Frage, die sich nach dem Spiel nur stellte: Was war passiert, dass sich die Bayern in vier Tagen wieder ihrer alten Stärke besannen und das taten, was sie am besten können, nämlich schönen und erfolgreichen Fußball zu spielen. War es einem Strategiewechsel durch Carlo Ancelotti zu verdanken? Hatte er die Mannschaft wieder neu eingestellt?

Getty Images Franck Ribéry (l.) und Arjen Robben (r.)

So hörte sich das nicht wirklich an, als Arjen Robben auf die Frage, was der Trainer die vergangenen Tage mit der Mannschaft gemacht habe, antwortete: "Nichts." Dann sagte Robben: "Wir sprechen auch untereinander. Wir haben viele erfahrene Spieler, da mussten wir gewisse Dinge ansprechen. Wir wussten, was heute gefragt war, das haben wir dann auch gemacht." Eine Aussage, die die Vermutung nahelegte, als hätte die Mannschaft selbst den Matchplan für Samstag entworfen. Und nicht der Trainer.

Welchen Anteil Ancelotti auch immer am Wandel gehabt haben mochte, in jedem Fall erfreute es ihn, zu sehen war das spätestens in anfangs erwähnter Minute 77.

Und doch war Mainz natürlich kein Maßstab, das war auch den Spielern klar. "Das war ein guter Anfang, aber jetzt stehen erst die englischen Wochen an", erkannte Thomas Müller vor den wichtigen Spielen in den kommenden 14 Tagen gegen Schalke, Wolfsburg, Paris und Berlin. "Da müssen wir den Schwung und den Spielwitz mitnehmen." Ob er am Dienstag spielen wird, wusste Müller noch nicht.

Arjen Robben aber würde das ziemlich freuen.