Münchner Sieg gegen Dortmund im Supercup "Wenn die Saison losgeht, sind die Bayern bereit"

Die Großkopferten standen an der Seitenlinie und waren zufrieden. Uli Hoeneß herzte Trainer Carlo Ancelotti. Dann verpasste der Präsident dem neuen Sportdirektor Hasan Salihamidzic einen leichten Schlag vor die Brust, was ebenfalls Freude ausdrücken sollte. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge klatschte synchron mit Hoeneß, als die Spieler des FC Bayern auf die Bühne gebeten wurden, um den Supercup in Empfang zu nehmen.

Am Ende war es ein knapper Sieg mit nur einem verwandelter Elfmeter mehr, und es war auch nur der Supercup. Doch wer die Bayern nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund jubeln sah, der konnte spüren, dass es für die Münchner nach der schwachen Vorbereitung ein extrem wichtiger Erfolg war.

"Es war eine Wohltat, zu gewinnen", sagte Thomas Müller. "Wir sind wieder zurück in der Spur", twitterte der verletzte Jérôme Boateng, dem die zuletzt vielen Niederlagen wohl auch bisschen Sorge bereitet hatten. Robert Lewandowski freute sich über den ersten Titel der Saison, er merkte sogar an: "Wir haben sehr gut gespielt."

München geriet dreimal in Rückstand

Damit war der Torschütze zum 1:1 dann doch ein bisschen weit gegangen, denn es waren einige Defizite zu beobachten. Das Tempo war in einigen Phasen gering, die Passquote mit 77 Prozent bescheiden, die Fähigkeit, den Ball gegen aggressiv und früh störende Dortmunder ins Mittelfeld zu spielen, war in der Anfangsphase nicht vorhanden.

Am Ende aber fiel mal wieder Konfetti auf die Münchner herab, weil sie es eben auch schafften, drei Rückstände aufzuholen - zwei während der 94 Minuten, einen im Elfmeterschießen. "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und super gekämpft. Sie ist immer wieder zurückgekommen", sagte Salihamidzic, der nach fünf Tagen im Job seinen ersten Titel feiern durfte.

So stellen sich die Münchner das vor. "Wir haben gezeigt, dass wir nicht in der Krise sind", sagte Rummenigge. In München hält das zwar nur bis zur nächsten Niederlage an. Aber die soll nach dem Willen der Bayern erstmal auf sich warten lassen. Carlo Ancelotti, der stets in sich ruht, beruhigte auch am Samstag nochmal nervöse Fans und Beobachter: "Wenn die Saison losgeht, sind die Bayern bereit."

Carlo Ancelottis zuckende Augenbraue

Es gibt einige Argumente für diese These. So wirkte Sebastian Rudy, als sei ihm egal, wer um ihn herum noch so dabei ist. Der Zugang von der TSG Hoffenheim spielte wie beim Confed Cup für die Nationalmannschaft: Er blieb auch unter Druck ruhig, überzeugte als Stratege und sorgte im defensiven Mittelfeld für Ordnung.

Zusammen mit Corentin Tolisso, der auch erst seit gut einem Monat in München ist, spielte Rudy auf der rechten Seite einer vorgeschobenen Viererkette, aus der sich die linke Seite mit Arturo Vidal und Franck Ribéry bei Ballbesitz nach vorne bewegte. Auf der rechten Seite ging oft Außenverteidiger Joshua Kimmich weit nach vorne. Diese Änderung im Spiel - und der Verlust von Philipp Lahm - rechtfertigen, dass Ancelotti zur Geduld mahnte.

Der Trainer wurde auch auf seine innigen Umarmungen mit den Großkopferten angesprochen. Ob sie denn ein Ausdruck für die zuvor angespannte Lage gewesen seien. Carlo Ancelotti zuckte kurz mit der Augenbraue, lächelte mild und sagte: "Es ist doch ganz normal, dass man sich freut, wenn man einen Titel gewonnen hat."

Borussia Dortmund - FC Bayern 4:5 i.E. (2:2, 1:1)

1:0 Pulisic (12.)

1:1 Lewandowski (18.)

2:1 Aubameyang (71.)

2:2 Bürki (88./Eigentor)

Elfmeterschießen:

0:1 Lewandowski trifft

1:1 Dembélé trifft

1:2 Ribéry trifft

2:2 Philipp trifft

2:2 Kimmich verschießt

3:2 Aubameyang trifft

3:3 Rudy trifft

3:3 Rode verschießt

3:4 Vidal trifft

4:4 Castro trifft

4:5 Süle trifft

4:5 Bartra verschießt

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou (77. Passlack) - Sahin - Castro, Dahoud (46. Rode) - Dembélé, Pulisic (90. Philipp) - Aubameyang

München: Ulreich - Kimmich, Martínez (60. Süle), Hummels, Rafinha - Rudy, Tolisso (Sanches 84.) - Müller (67. Coman), Vidal, Ribéry - Lewandowski

Gelbe Karten: Sokratis, Zagadou, Rode - Lewandowski, Vidal

Schiedsrichter: Zwayer

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)