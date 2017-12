Nach Bayern-Sieg gegen Hannover Vorfreude auf den Frühling

Nur kurz schaute Thomas Müller zurück und gewährte einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt der vergangenen 42 Tage. "Ich habe im Fernsehen Spiele gesehen, die wahre Erlebnisse waren", sagte Müller am frühen Samstagabend, "den Pokalkrimi in Leipzig, die Spiele in Glasgow und Dortmund. Wenn man sich das daheim auf der Couch im Fernsehen anschauen muss, dann ist das nicht leicht." Umso glücklicher war der 28-Jährige, dass er nach seiner sechswöchigen Zwangspause endlich - statt auf dem Sofa zu sitzen - wieder auf dem Spielfeld stehen konnte.

Müller war beim 3:1 gegen Hannover 96 zusammen mit Kingsley Coman nicht nur der überragende Spieler auf dem Platz. Die beiden verkörperten an diesem Tag auch die wieder gewonnene Spielfreude des FC Bayern - in einer Begegnung, in der zu sehen war, dass die Mannschaft die Spielphilosophie von Jupp Heynckes immer besser versteht und verinnerlicht. So wenig aufregend sich ein 3:1 gegen Hannover auf dem Papier liest und so sehr sich das nüchterne Ergebnis nach einem standesgemäßen Pflichtsieg anfühlt, so ungemein wichtig war dieser Nachmittag für den Jahresendspurt in den kommenden zweieinhalb Wochen - und darüber hinaus für die gesamte Rückrunde.

Zehn Siege in elf Spielen haben die Bayern unter Heynckes eingefahren, bis auf den Ausrutscher in Mönchengladbach eine großartige Bilanz - umso mehr vor dem Hintergrund, dass Heynckes in seinen ersten zwei Monaten vor allem damit beschäftigt war, die Fehler des zuletzt so sonderbar uninspirierten Carlo Ancelotti auszubügeln. Wieder Struktur ins Training zu bringen, die Physis der Spieler zu stärken wie auch ihre mentale Einstellung. Und das brauchte seine Zeit.

Zuletzt hatten die Bayern wenig überzeugt

Deswegen waren viele Siege der vergangenen Wochen zwar verdient, aber auch knapp und letztlich wenig überzeugend. Ob in Hamburg, in Glasgow oder in Anderlecht - die Bayern taten sich oft schwer, weil sie mit sich selbst noch nicht so viel anzufangen wussten. Doch wie sich am Samstag zeigte, kommen die Ideen von Heynckes immer besser auf dem Platz an, begreifen die Spieler ihren Trainer allmählich, funktionieren die Abläufe immer besser und automatisierter - eine Entwicklung, die durch Rückkehr zahlreicher auskurierter Verletzter in die Mannschaft nun natürlich begünstigt wurde. Die Bayern finden sich so langsam.

Gerade Müller, der bei seinem Comeback auf der rechten Seite überzeugte und zwei Tore vorbereitete, ist in dieser Form genauso schwer verzichtbar wie Coman, der nicht nur das vorentscheidende 2:1 erzielte, sondern mit der besten Saisonleistung auf der linken Seite seine Gegenspieler schwindlig spielte und zeigte, dass er in den acht Wochen unter Heynckes mit am meisten vom neuen Trainer profitierte. "Schnell war der Kingsley bei seinen Flügelläufen ja schon immer", sagte Müller, "aber jetzt hat er auch intensiv an seinen Flanken gearbeitet." So "kann er in Zukunft für uns noch Gold wert sein." Zum Beispiel schon einmal bei den fünf Spielen in den kommenden 18 Tagen, ein strammes Adventsprogramm.

Am Dienstag geht es erst einmal in der Champions League zum Vorrundenabschluss gegen Paris Saint-Germain, wobei bei den Bayern kaum einer damit rechnet, mit einem notwendigen 4:0 noch den Gruppensieg zu holen. Womöglich mit am richtungsweisendsten für die anstehende Rückrunde wird das allerletzte Spiel des Kalenderjahres, das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund, vier Tage vor Heiligabend. Ein Triumph gegen den alten Rivalen wäre genau zum richtigen Zeitpunkt gleichbedeutend mit der finalen Wiederkehr des alten bayerischen, aber lange abhanden gekommenen Selbstverständnisses vom kraftstrotzenden Mia-san-Mia-Gefühl.

Jetzt wartet der Prüfstein Paris

Natürlich war aus Mannschaftskreisen auch am Samstag noch oft das sperrige Wort vom "Verbesserungspotenzial" zu hören, und in der Tat: Luft nach oben haben die Bayern in jedem Fall. Der fahrlässige Umgang mit hochprozentigen Torchancen, die Schludrigkeit in der Defensive bei Standardsituationen wie etwa beim 1:1-Ausgleich durch Charlison Benschop nach einer Ecke. Zudem hatten sie auch noch keinen richtigen Prüfstein, international wird Paris am Dienstag der erste Maßstab in der vierten Amtszeit von Jupp Heynckes. Doch ob die Gäste, die am Samstag mit dem 1:2 bei Aufsteiger Straßburg überraschend die erste Saisonniederlage kassierten, das Spiel noch so richtig ernst nehmen werden?

"Richtig relevant", sagte dann auch Mats Hummels treffend, "wird es erst im kommenden Jahr bei den K.o.-Spielen". Bis dahin haben sie Zeit, die Spielidee von Jupp Heynckes noch mehr aufzunehmen und umzusetzen. Müller reagierte noch mit einem lässigen Schmunzeln auf die Frage, ob Bayern noch mithalten könne mit so reichen Scheich-Klubs wie Paris. "Die Preise werden im Mai vergeben", antwortete er. In der Endphase der Champions League.

Spiele, von denen die Bayern nun am ersten Adventswochenende schon wieder träumen und die dann auch für Müller wahre Erlebnisse sein könnten. Noch bessere als in Leipzig, Glasgow oder Dortmund.