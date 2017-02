Erklärung des Vereins FC Bayern "überrascht" von Lahm-Rücktritt

Erst seit "Ende vergangener Woche" wusste der FC Bayern, dass Philipp Lahm am Saisonende aufhören und den Verein verlassen will. Das geht aus einer Pressemitteilung des Klubs hervor. Darin zeigt sich Vorstand Karl-Heinz Rummenigge "überrascht" darüber, dass Lahm und sein Berater Roman Grill ihre Entscheidung eigenmächtig bekannt gemacht haben, anstatt "eine gemeinsame Erklärung" mit dem Verein abzugeben.

Lahm hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass er am Ende der Saison seinen bis 2018 laufenden Vertrag auflösen will. Außerdem lehnte er das Angebot ab, ins Management des FC Bayern eingebunden zu werden. In der Erklärung des Klubs heißt es abschließend, Lahm stünden "die Türen beim FC Bayern München auch künftig offen".

Präsident Uli Hoeneß hatte der Funke-Mediengruppe über Lahm gesagt: "Ich kann mir vorstellen, dass er eines Tages beim FC Bayern arbeitet." Eine aus Rummenigges Erklärung vielleicht herauszulesende Verärgerung wollte Hoeneß nicht konstatieren. Die Erklärung sei eine "Marginalie. Da verändert sich nichts. Philipp Lahm hat unseren größten Respekt verdient."

Hoeneß erklärte aber auch, warum Lahm nicht, wie von ihm offenbar gewünscht, eine Rolle im Vorstand des FC Bayern in Aussicht gestellt wurde: "Bei uns im Aufsichtsrat sitzen Dax-Vorstände. Für die kommt nicht infrage, dass jemand ohne Berufserfahrung im Vorstand anfängt", sagte der Präsident. "Auch Christian Nerlinger war Sportdirektor und nicht Vorstand. Bei Matthias Sammer war das anders. Er war vorher beim DFB."