Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat sich zur aktuellen Situation beim Rekordmeister geäußert. Zur sportlichen Leistung, Transfers, zum Sportdirektor Hasan Salihamidzic und der dauernden Kritik an all diesen Punkten.

In der "Doppelpass"-Talkrunde bei Sport1 sagte Hoeneß, sein Klub sei in dieser Saison "bereit gewesen, mal die Meisterschaft ein Jahr zu opfern". Denn wichtiger sei ihm, Spielern wie Franck Ribéry und Arjen Robben "einen vernünftigen Abgang zu machen". Er habe in seinem Leben "mehr als 50 Titel gewonnen, da kommt es auf den ein oder anderen auch nicht mehr an", sagte Hoeneß.

Mit "vernünftigem Abgang" meinte Hoeneß, solchen Spielern keine teuren Neuverpflichtungen vor die Nase zu setzen. Investitionen würden erst im kommenden Sommer getätigt werden. Bei dieser Gelegenheit lobte er den viel kritisierten Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Dieser mache einen "super Job", so Hoeneß, der große Transfers ankündigte: "Wenn Sie wüssten, wenn wir alles schon haben."

"Mit Kritik können wir leben"

Bei Lucas Hernandez von Atletico Madrid, ein erklärter Wunschspieler, sei die Situation "lauwarm". Wenn der Franzose, der in der Weltmeister-Mannschaft linker Verteidiger spielte, zu haben sei, werde der FC Bayern auch die festgeschriebene Ablöse von 80 Millionen Euro zahlen, sagte Hoeneß.

Spielerisch sehe er einen "klaren Aufwärtstrend", vor allem die Leistung in der Champions League beim 0:0 in Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel lobte er. Nach so einem kraftraubenden Spiel müsse man auch mal mit einem mühsamen Sieg wie gegen Hertha BSC am Samstag in der Bundesliga (1:0) zufrieden sein: "Mit der Kritik können wir leben, so lange die Ergebnisse stimmen."

Laut Hoeneß ist der FC Bayern derzeit Tabellenführer der Bundesliga. Die Münchner sind punktgleich mit dem tatsächlichen Ersten der Bundesliga, Borussia Dortmund, haben aber die schlechtere Tordifferenz. Der BVB spielt am Abend gegen Bayer Leverkusen (18 Uhr, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).