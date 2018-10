1:1 gegen Augsburg, 0:2 bei Hertha verloren, in der Champions League gepatzt, 0:3-Heimdebakel gegen Borussia Mönchengladbach kassiert: Uli Hoeneß will Bayern-Trainer Niko Kovac auch nach vier Pflichtspielen ohne Sieg weiter unterstützen. "Ich werde Niko Kovac verteidigen bis aufs Blut", sagte der Präsident des Münchner Fußball-Bundesligisten dem Fachmagazin "Kicker". Nach einem guten Start (sieben Pflichtspielsiege) mit dem Rekordmeister musste der neue Coach zuletzt zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge hinnehmen.

"Bei uns herrscht die totale Ruhe", sagte Hoeneß trotz der sportlich enttäuschenden Situation. Er habe "nicht eine Sekunde daran gedacht", Kovac zu beschädigen, sagte der Präsident zu seinen vorherigen Aussagen, die Rotation sei Sache des Trainers, dieser müsse dafür "auch den Kopf hinhalten".

Die aktuelle Unterstützung des Bayern-Bosses überrascht wenig: Der FC Bayern hatte Niko Kovac auch deswegen verpflichtet, weil ihm Alternativen auf der Trainerposition fehlten. Hoeneß hoffte zu lange auf einen Verbleib von Jupp Heynckes. Als schließlich auch Hoeneß erkannte, dass diese Option nicht zustandekommen wird, hatte Thomas Tuchel - diesen Kandidaten soll Karl-Heinz Rummenigge favorisiert haben - bereits in Paris bei PSG unterschrieben.

Andere Toptrainer wie etwa Jürgen Klopp (FC Liverpool) waren nicht verfügbar. So landete man bei Niko Kovac. Ein vorzeitiger Rausschmiss des Kroaten würde somit Hoeneß selbst schaden.

Die Krise beim FC Bayern erinnert ein wenig an das Vorjahr. Damals hatte sich der FC Bayern nach einer schwächeren Phase von Carlo Ancelotti getrennt. Der Unterschied zu heute: Der Italiener brachte einige Führungsspieler gegen sich auf, auch deswegen erschien die Trennung unausweichlich. Nach dem Gladbach-Debakel am Samstag betonten hingegen mehrere Bayern-Spieler, das derzeitige Problem sei nicht Kovac.

Im Training muss Kovac in dieser Länderspielwoche auf einige Nationalspieler verzichten. Die Chance auf eine sportliche Wende bietet sich für den FC Bayern frühestens am 20. Oktober im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.